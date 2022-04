Itt és most válságkezelésre van szükség a járműipari beszállítóknál

Tarthatatlanná teszik a globális ellátási problémák a rendelések teljesítésének korábban megszokott rendjét a járműiparban. A magyar operációk a piac elemzésével, rugalmas termelésszervezéssel, a vevő-beszállítói együttműködések javításával és gyártáskapacitás-összehangolással próbálnak úrrá lenni a helyzeten.

Szincsák Attila, a Denso Gyártó Magyarország Kft. alelnöke a Járműipar 2022 konferencia egyik panelbeszélgetésének moderátora elmondta, hogy a koronavírus-járványkor kénytelen volt leállítani az autóalkatrész-gyártó termelését, amellyel akkor spórolt valamennyit, azonban az elmúlt időszakban annak húszszorosát költötte el logisztikára.

Szincsák Attila szerint nem lehet stratégiáról beszélni a válságkezeléskor, a döntéseket azt követően lehet általában értékelni.

Szincsák Attila Denso Gyártó Magyarország Kft., alelnök A székesfehérvári DENSO Gyártó Magyarország Kft.-hez 2001-ben csatlakozott, ahol 8 évig beszerzési vezetőként tevékenykedett. Ezután 2 évet Japánban a DENSO anyavállalatánál töltött, ahol központi str Tovább … Tovább A székesfehérvári DENSO Gyártó Magyarország Kft.-hez 2001-ben csatlakozott, ahol 8 évig beszerzési vezetőként tevékenykedett. Ezután 2 évet Japánban a DENSO anyavállalatánál töltött, ahol központi str

Pekk György, az Emerson Automation Solutions stratégiai beszerzési vezetője arra mutatott rá, hogy nemcsak a chiphiánnyal kellett megküzdeni, hanem más alapanyagoknál is voltak fennakadások. Gyártásuk jelentős részéhez szükség van műanyagra, a beszállítók pedig panaszkodtak, hogy nem lesz granulátum, mivel a távol-keleti gyártók korlátozzák az Európába szállítható mennyiséget. Ennek olyan következményei lehettek volna, mint például gyártósorok leállása, a megrendelés-vesztés. Szerencséjükre olyan távol-keleti céggel léptek kapcsolatba, amely habár nem exportál Európába, azonban rajtuk keresztül meg tudták vásárolni a beszállítói partnernek, ezzel fenntartható volt az Emerson gyártása. Ez költséges volt, viszont a gyártás folyik, a vevő elégedett, egy kockázatot csökkentettek, viszont a műanyag granulátum problémája továbbra sem megoldott, amely ahhoz szükséges, hogy az elektronikát körbe öntsék. Ezért a jövőben erre is figyelni kell. Az akár több hétig is tartó alapanyag- és alkatrészhiány, illetve a termékek hirtelen megérkezése nagy rugalmasságot vár el a termeléstől - húzta alá.

Tymcsuk Tamás, a fékgyártó Le Belier Magyarország Zrt., Közép-Kelet Európa ellátási lánc vezetője kiemelte, hogy a termelés mellett döntöttek addig, amíg el nem fogytak a bérelhető raktárak, amely miatt le kellett állítani a gyártást. Ugyanakkor kedvezőnek tartja, hogy 4 hónappal később tudtak miből szállítani.

Salamon Gábor, a Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. ellátási lánc igazgatója szintén azt emelte ki, hogy a koronavírus-járvány idején volt alapanyaguk, ezért gyártottak, a termékeket pedig raktárban helyezték el, amíg tudták.

Győri Imre, a Magyarmet Finomöntöde Kft. ügyvezető igazgatója arról beszélt, hogy a cégük nem gyárt olyan terméket, amelybe chip kellene, viszont az elmúlt két évben beruházást folytattak, amely csúszott. Nagyon sok öntvényt szállítanak a félvezető gyártáshoz, idén közel 100 millió forintos rendelést kaptak a félvezető gyártáshoz szükséges vákuumpumpa alkatrészekre. Az anyaghiány nagy gondot okoz, hiszen Ukrajnában lebombázták a legnagyobb acélgyártó üzemet, amely többek között Németországot is ellátta acéltermékekkel. Jelenleg nagyon nehéz alapanyaghoz jutni, a másik gondot az árak, ezen belül is a nikkelé jelenti. A pandémia alatt kilogrammonként 24 euró volt a nikkel ára, a múlt hónap végére pedig közel 105 euróra emelkedett. Tehát, közel ötszörösére emelkedett a nikkel ára, megkezdődött a visszarendeződés, de intézkedniük kellett annak érdekében, hogy termelés és a vevők kiszolgálása ne ütközzön akadályokba.

Logisztikai szolgáltatóként Cseh Attila, a HRT Spedition Kft. kereskedelmi igazgatója megjegyezte, hogy a chiphiány az általa képviselt vállalatot nem érintette közvetlenül, viszont az eszközparkuk - kamionok, teherautók - is chippel működik. Az utolsó szerelvényeiket tavaly decemberben úgy vették át, hogy egyik sem úgy készült el, ahogyan megrendelték. Mindháromnál volt legalább öt olyan funkció, amely hiányzott a járműből, amely alkalmas közúti közlekedésre, azonban a klíma működtetéséhez szükséges chip hiányzik.

Szincsák Attila szerint a panelbeszélgetésből kiderült, hogy a résztvevők komoly stratégiák mentén próbálják kezelni a koronavírus és az orosz-ukrán háború miatt kialakult válságot, kapaszkodnak mindenbe, ehhez pedig elengedhetetlen a rugalmasság.

Az autóipar átalakult, a megszokott kiegyensúlyozott termelési folyamatok teljesen megszűntek.

Annak ellenére, hogy válságról beszélünk, mindenki rekordbevételeket közöl, vannak persze kivételek. Azt is látja, hogy a költségek elharapództak, mind az alapanyagoknál, mind a logisztikánál, mind az elérhető kapacitásoknál, ezeket pedig kénytelenek lesznek tovább hárítani.

Címlapkép forrása: Portfolio/Stiller Ákos