Kiderült: az orosz olajembargó is bekerülhet az uniós szankciók újabb körébe

Bekerülhet a soron következő uniós szankciós csomagba az orosz olaj elleni embargó is – jelezte három tagállam külügyminisztere a mai luxemburgi külügyminiszteri tanácskozásra érkezve, ami azért is kiemelt jelentőségű magyar szemmel, mert a kormány múlt héten is jelezte, hogy ez vörös vonal, nem támogatja Magyarország, részben azért, mert a százhalombattai finomító csak döntően orosz kőolajjal tud egyelőre üzemelni. Közben az eddig ellenálló németek álláspontja puhulóban van, hiszen a kancellár a hétvégén azt jelezte, hogy már idén meg tudják oldani az orosz olajról leválást. Az is lényeges, hogy az EU vezetői már nem is szankciós csomagokról, hanem gördülő szankciós logikáról kezdenek beszélni.

Az EU-tagállamok múlt pénteken fogadták el az ötödik szankciós csomagot, benne az orosz kőszén embargóját, ami a gyakorlatban azt nejlenti, hogy mostantól új beszerzési szerződést nem lehet kötni és a meglévő szerződések keretében augusztus második hetétől leáll az orosz kőszénimport.

Az ötödik csomag bejelentésekor már Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök és Joseph Borrell külügyi főképviselő is jelezte, hogy készül a hatodik csomag, beleértve az orosz kőolaj elleni embargót, de a vasárnapi diplomáciai kiszivárogtatások szerint ez most még nincs az asztalon.

Közben viszont az ukrajnai helyszíni látogatáson járó von der Leyen a beszédében már folyamatos/gördülő szankciós politikáról beszélt (rolling sanctions).

Mindehhez képest meglepő konkrétsággal, nyíltsággal beszéltek a luxemburgi külügyminiszteri csúcsra érkező litván, ír és holland tárcavezetők arról, hogy már asztalon van az orosz kőolaj elleni uniós embargó kérdése is és bekerülhet a következő szankciós körbe – számolt be a Reuters. Igaz, az továbbra sem világos, hogy pontosan mit és mikortól is szankcionálnának, ha valóban összejönne a 27 tagállam egyhangú döntését igénylő alku (milyen kőolajtermékek, származékok körét érintené, és embargó lenne, vagy valamilyen plusz teher, például importvám és mindez mikortól lépne hatályba). Az ugyanis is jól látszik, hogy a szénnél, amiben csak mérsékelt volt az EU orosz kitettsége, csak 4 hónappal a döntéstől számítva lép hatályba az embargó.

Ebből a szempontból irányadó lehet a német kancellár hétvégi nyilatkozata, aki szerint Németország dolgozik azon, hogy már idén le tudjon válni az orosz olajról. Ez arra utal, hogy részben német ellenkezésre a tervezőasztalon lévő orosz olajembargó még nem rövid távon lépne hatályba és ezt erősíti az orosz olajnak szintén nagyon kitett Magyarország kormányának folyamatos jelzése is. Március óta már többször is elmondta Orbán Viktor kormányfő is, hogy mivel túl nagy a kitettségünk, amit nem lehet rövid távon leépíteni, ezért az orosz olajembargó vörös vonal számunkra és nem fogjuk támogatni. Ezt a múlt szerdai nemzetközi sajtótájékoztatón is elmondta, ma a luxemburgi külügyminiszteri találkozóra érkezve Szijjártó Péter tárcavezető is hangsúlyozta Facebook-posztjában.

Hiába döntöttünk már többször is arról, hogy sem a kőolaj sem a földgáz importja nem eshet szankciók alá. Ezt a pozíciónkat újra meg újra, folyamatosan meg kell védeni. A mai nap sem lesz kivétel ez alól. Mindenki biztos lehet abban, hogy nem hátrálunk meg, és a jövőben is garantálni fogjuk hazánk energiaellátásának biztonságát.

Az EU kőolajimportjának mintegy negyede orosz származású, miközben az orosz kőolajból származó exportbevételek több, mint harmada származott uniós kivitelből. Így tehát egy az oroszoknak is komoly tételről van szó, éppen ezért is kerül a napirendre az EU-ban, hogy az ukrajnai háború leállítását az oroszok számára minél fájdalmasabb lépésekkel előre lehessen hozni. Németországban az olajimportnak már csak mintegy negyede származik Oroszországból (a háború előtt ez mintegy 35%-os volt), tehát ebből is látszik, hogy a németek tényleg dolgoznak az orosz kitettség (elvileg év végéig megcélzott) leépítésén. A szén után az orosz kőolaj ellen készülő uniós embargó szakmai kérdéseiről a Portfolio hasábjain megjelent véleménycikk:

Az orosz kőolajimport embargója, vagy részleges tiltása azért különösen érzékeny téma Magyarországon, mert amint a Mol illetékese a Portfolio-nak adott interjúban részletesen elmagyarázta: a százhalombattai (egyetlen magyarországi) kőolajfinomítóban minimálisan 65%-ban orosz urali típusú kőolajat kell bekeverni, hogy a műszaki-biztonság folyamatosan garantálható legyen és az is több évbe telt, mire erre az arányra le tudták csökkenteni a minimális bekeverési arányt. A Mol pozsonyi finomítójában még ennél is magasabb arányban kell bekeverni az urali olajat és ott is több évbe telne ennek áthangolása, hiszen a Barátság vezetéken évtizedek óta kitapasztalt üzletmenetek áthangolásáról lenne szó. Alternatívaként felmerülhetne az Adria felőli nem-orosz kőolajimport, de annak Magyarországra szállítása vezeték hiányában különösen drága lenne kamionokkal.

