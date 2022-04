Három évtizedes csúcson a brit infláció

Három évtizede nem mért ütemre gyorsult márciusban az éves összevetésben számolt brit infláció. A statisztikai hivatal (ONS) szerdai beszámolója szerint a lakhatási költségek nélkül számolt tizenkét havi fogyasztói árindex (CPI) a múlt hónapban 7 százalékkal emelkedett a februári 6,2 százalékos növekedés után. Az előrejelzési konszenzus 6,7 százalékos éves inflációt valószínűsített márciusra.

Az infláció hónapok óta folyamatosan gyorsul Nagy-Britanniában: januárban 5,5, decemberben 5,4, novemberben 5,1, októberben 4,2, szeptemberben 3,1 százalékkal emelkedtek éves összevetésben a fogyasztói árak. Szerdai beszámolójában az ONS kiemeli: a márciusi tizenkét havi inflációs ütem a legmagasabb volt azóta, hogy az éves infláció havi rendszerességű mérése a jelenlegi módszertannal 1997 januárjában megkezdődött.

A modellezéssel még korábbra visszaszámolt adatok alapján azonban legutóbb 1992 márciusában, vagyis éppen harminc évvel ezelőtt volt a múlt havinál gyorsabb az éves brit infláció: abban a hónapban 7,1 százalékkal emelkedett tizenkét havi összevetésben a fogyasztói árindex.

A brit kormány által a Bank of England számára előírt éves inflációs cél 2 százalék. Ha ettől az ütemtől egy adott tizenkét havi időszakban az infláció egy százalékpontnál nagyobb mértékben bármelyik irányban eltér, a brit jegybank kormányzója nyílt levélben köteles az okokról magyarázatot adni a pénzügyminiszternek. Andrew Bailey, a Bank of England kormányzója tavaly augusztus óta minden hónapban kénytelen volt megírni ezt a levelet Rishi Sunak pénzügyminiszternek, a brit fogyasztói árindex éves emelkedési üteme ugyanis azóta folyamatosan több mint 1 százalékponttal meghaladja az inflációs célt.

Az ONS szerdai adatai szerint a márciusi infláción belül a rendkívül magas üzemanyagár volt az egyik fő tényező: a motorbenzin kiskereskedelmi átlagára literenként átlagosan 1,602 font (726 forint) volt a múlt hónapban az egy évvel korábbi 1,237 font után. A dízelüzemanyag literje átlagosan 1,705 fontba (773 forintba) került. A motorbenzin és a dízelüzemanyag átlagos literenkénti kiskereskedelmi ára egyaránt rekordot döntött márciusban. A statisztikai hivatal kiemeli, hogy az üzemanyagok tizenkét hónap alatt 30,7 százalékkal drágultak. Ez az eddig mért legmagasabb éves üzemanyag-áremelkedés Nagy-Britanniában.

Londoni pénzügyi elemzők szerint ebben a környezetben az infláció további gyorsulása és a Bank of England kamatemelési ciklusának folytatása várható. Ruth Gregory, a Capital Economics brit gazdasági kérdésekkel foglalkozó vezető közgazdásza a márciusi inflációs adatok szerdai ismertetése utáni helyzetértékelésében közölte: a ház várakozása szerint áprilisban 8,5 százalékra emelkedik a tizenkét havi brit infláció üteme. A Capital Economics előrejelzése azt valószínűsíti, hogy az éves nagy-britanniai infláció az erre a hónapra várt szinten tetőzik, de 2022 további szakaszának jelentős részében is 7 százalék felett, 2023 legnagyobb részében 3 százalék felett marad.

A ház szerint mivel a magas infláció várhatóan átszűrődik a bérdöntésekbe is, a Bank of England kénytelen lesz folytatni a kamatemelési ciklust. A Capital Economics várakozása az, hogy a brit jegybank alapkamata jövőre legalább 2,00 százalékig emelkedik. A Bank of England - az EU-n kívüli legnagyobb európai gazdaság jegybankja - december 16-án kezdte jelenlegi szigorítási ciklusát: azóta három lépésben emelte alapkamatát az addigi 0,10 százalékos mélységi rekordról a jelenleg érvényes 0,75 százalékra.

Címlapkép: a Bank of England épülete, Getty Images