Robogott a magyar ipar a háború előtt - De mi lesz most?

Kedvezően alakult a magyar ipari termelés az orosz-ukrán háború kirobbanása előtti hónapokban. Az ipar szerkezete is kiegyensúlyozott volt, a legtöbb, nagyobb súlyú nemzetgazdasági ág hozzájárult a növekedéshez. Mindez azt jelzi, hogy a koronavírus-járvány következtében kialakult kereslet-kínálati súrlódások nagymértékben oldódtak, ugyanakkor a következő hónapok kapcsán óvatosságra int bennünket a háború – globális gazdaságra nézve is – negatív hatása.

Februárban 1,6%-kal nőtt az ipari termelés az előző hónaphoz képest a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) részletes adatai alapján. Ez volt az ötödik egymást követő hónap, hogy havi alapon bővült az ipar, ami igen jelentős eredménynek mondható.

A nagyobb ágazatok jól teljesítettek, a növekedéshez nagymértékben hozzájárult, hogy a járműgyártás és az elektronika is magára talált a koronavírus-járvány következtében kialakult alapanyag- és alkatrészhiány miatti lejtmenetéből.

Az élelmiszeripar, ha cikk-cakkokban is, de növekedési pályán van. Vagyis a három legnagyobb súlyú ágazat érdemben segítette az ipari termelés felívelését.

A kisebb ágazatok közül a villamos berendezések gyártása látható a leggyorsabb növekedés. Ez annak tudható be, hogy az akkumulátorok, száraz elemek gyártása több mint 53%-kal nőtt egy év alatt.

A megrendelési adatok egyelőre nem tölthetnek el bennünket aggodalommal. A KSH szerint a megfigyelt feldolgozóipari ágazatok összes új rendelésének volumene 4,3%-kal nagyobb volt a 2021. februárinál. Az új belföldi rendelések 4,5, az új exportrendelések 4,2%-kal nőttek. Az összes rendelésállomány február végén 26%-kal meghaladta az egy évvel korábbit.

A következő időszakban azonban az orosz-ukrán háború hatása árnyékolhatja be az ipari termelés növekedését. Sokaknak komoly problémát okozhat, hogy alig hagyták maguk mögött a koronavírus-járvány miatt kialakult negatív időszakot, most a háború hatásaival kell megküzdeniük. A háború miatt lassul a globális gazdaság növekedése, mérséklődik a világkereskedelem lendülete, alapanyag- és nyersanyaghiányok léphetnek fel, az Oroszországba és Ukrajnába irányuló export pedig érdemben visszaesik. A kereskedelmet az Oroszország elleni kényszerű szankciók is visszavetik. Mindeközben az alapanyagok és nyersanyagok áremelkedése is komoly fejtörést okoz a vállalatoknak. Mindez pedig hatással lesz a magyarországi gyárakra is, amelyek akár hosszabb-rövidebb ideig termelésük visszafogására is kényszerülhetnek.

Márciusban még nem biztos, hogy számítanunk kell gyengébb adatokra, hiszen a magyar beszerzésimenedzser-index (BMI) a feldolgozóipar növekedéséről tanúskodott. Meg kell azonban jegyezni, hogy a hazai BMI-nek nagyon visszafogott az előrejelző ereje. Ugyanakkor némi bizakodásra ad okot rövid távon, hogy a német és az euróövezeti BMI is növekedést mutatott márciusban, ami azt jelezheti, hogy a feldolgozóipar egyelőre tartotta magát a háború kirobbanása után. A következő hónapokban azonban sajnos borítékolható, hogy romlik majd a trend.

