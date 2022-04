Elhozta a pandémia a digitális Kánaánt?

Intelligens eszközök terjedésének felgyorsulása, online meetingek és távoktatás, home office, érintésmentes fizetés és szállítás, online vásárlások és szórakozási lehetőségek számottevő növekedése – ezek mindegyike olyan tényező, mely a Covid-19 járvány hozadéka. A technológiai fejlődés és az ipar 4.0 vívmányai ugyan már a pandémiát megelőzően is rendelkezésünkre álltak, de rohamos terjedésnek a világjárvány időszaka alatt indultak. A technológiai adaptáció és a digitális átmenet hossza számos esetben lerövidült. A hatások a fogyasztókat, munkavállalókat és a vállalkozásokat egyaránt érintették. Adódik a kérdés, hogy a Covid-19 járvány tekinthető-e boosternek a technológiai fejlődés előrehaladásában, valamint tartós marad-e a folyamat?

Kulcs az internet-hozzáférés

A technológiai fejlődés és a legmodernebb technológiák adaptálása elősegíti a feltörekvő, fejlődő gazdaságok konvergálását a fejlett országok irányába, vagyis mérséklődik a fennálló technológiai rés. Az ENSZ jelentése azonban számos kihívást azonosít, mely hátráltathatja ezt a folyamatot:

a demográfiai változásokat (a fejlődő gazdaságokban a növekvő népesség, emelkedő munkaerő-kínálatot eredményez, mely az automatizáció és az új technológiák adaptálása ellen hathat);

alacsonyabb technológiai és innovációs kapacitások;

alacsony termékdiverzifikáció és kevésbé komplex termékek gyártása;

gyenge finanszírozási képességek;

a szellemi tulajdonjog védelmének hiányosságai.

Az internethez való hozzáférés ugyanakkor alapkövetelmény a mindennapi intelligens eszközök elterjedése, és a digitális gazdaság fejlődése érdekében. A Covid-19 járvány által felgyorsult digitalizáció rávilágított ennek különös jelentőségére. Az internet-hozzáférés még a fejlett gazdaságokban sem tekinthető triviális tényezőnek. (A lefedettség mellett a sávszélesség szerepe is számottevő, ugyanis a folyamatosan fejlődő technológiáknak egyre nagyobb és nagyobb sávszélességre van szükségük. Ezzel összefüggésben e tényező a jövőben is befolyásoló elem lesz – elég csak a 4G és az 5G hálózatokra gondolni –, mely jelentősen meghatározhatja a technológia adaptációját.)

A Statista adatai alapján az elmúlt évtizedre jellemző trend az internethasználók számának emelkedése, melynek gyorsulása már 2018-ban megfigyelhető volt a világgazdaságban. A tendencia a Covid-19 járvány tükrében is változatlan maradt, s a 2018-as 3,7 milliárdról 2021-re 4,9 milliárdra emelkedett. Az országcsoportok szerint bontott internethozzáférési arány alapján a fejlett gazdaságokban változatlan ütemben javult a hozzáférés, míg a fejlődő és fejletlen országok esetében a Covid-időszak kis mértékben felgyorsította a bővülés ütemét. A legkevésbé fejlett országokban 19,5%-ról 27%-ra, míg a fejlődő országokban 44,4%-ról 57%-ra emelkedett az internethez hozzáférők aránya 2019-ről 2021-re.

A járvány hatása a vállalkozások digitalizációjára

A koronavírus-járvány számottevő változásokat hozott a fogyasztói szokásokban és ezáltal a vállalatokat is alkalmazkodásra kényszerítette. A Covid-19 járvány erős lökést adott a vállalkozások számára az üzleti modelljeik átstrukturálására és a digitalizáció felgyorsítására, azonban számos kihívást is magában hordozott.

A McKinsey első Covid-19 járványhullámot érintő felmérése kimutatta, hogy a járvány a fogyasztói és vállalati oldalról is ösztönzőként hatott a digitalizáció irányába. Az eredmények azt mutatták, hogy a megváltozott fogyasztói attitűdre a vállalatok gyorsan reagáltak, mely főképp a fogyasztókkal való online kapcsolattartásban nyilvánult meg, de kihatott a vállalat belső folyamatainak digitalizációjára is. Ezzel szemben a digitális termékportfoliót (a fizikai termékek gyártásánál különösen) az első hullámot követően még nem tervezték újra, inkább a meglévő kínálat újrafókuszálása valósult meg.

Az EU által alkalmazott DESI 2021 mutató rámutat, hogy a koronavírus-járvány elősegítette a humán tőke digitalizációs képességeinek és a digitális eszközök használatának fejlődését. Emellett kitér az infrastruktúra szerepére is: az EU az alapvető szélessávú infrastruktúra tekintetében ugyan teljes lefedettséggel bír, míg nagy kapacitású vezetékes hálózatok (fixed very high capacity network, VHCN) a háztartások csupán 59%-ban érhetőek el. (Az FTTP [Fiber To The Premises] esetében 2019-ről 2020-ra 37,5%-ról 42,5%-ra, míg a DOCSIS [Data Over Cable Service Interface Specification] ezalatt az idő alatt 22%-ról 28%-ra bővült.) A VHCN lefedettségben az EU tagállamai közül Dánia, Luxemburg, Málta és Spanyolország tölt be vezető szerepet, míg Görögországban csupán 5-ből 1 háztartás fér hozzá a technológiához.

A változások elindultak a digitalizáció és technológiai fejlődés terén, melyre a pandémia további boosterként hatott, s a folyamat annak lezárultával sem áll meg.

A Világgazdasági Fórum vállalatvezetők körében végzett felmérése számos trendszerű változást azonosít a technológiai fejlődés következményeként a járvány utáni időszakban. Ezek közé sorolható a játékelméletet – matematikai apparátussal kiegészítve – is bevonó mesterséges intelligencia alapú elemzések elterjedése a stratégiai tervezésben, és a döntéshozatalban. A vezetők számára emellett egyre nagyobb mennyiségben állnak rendelkezésre hozzáférhető adatok, melyek adatvezérelt hipotézisek felállításához és a gépi tanulás révén jobb elemzésekhez, valamint adatvezérelt, továbbfejlesztett döntéshozatali mechanizmusokhoz vezethetnek. Ki kell emelni továbbá, hogy bizonyos műveletek a mesterséges intelligencia és robotika révén automatizálhatóak, melyek gyorsabb és jobb döntéseket eredményezhetnek, javíthatják a termelékenységet, ezáltal elősegíthetik a profitmaximalizálást és az inkluzív növekedést. A technológiai fejlődés – azon belül is a hálózatosodás és az összekapcsoltság – ugyanakkor elhozhatja a hagyományos munkahelyi környezet, valamint számos munkakör felszámolását is. Le kell szögezni azonban, hogy a DESI 2021 index felmérései alapján jelenleg az EU-ban csupán négyből egy vállalkozás alkalmazza a mesterséges intelligencia (AI) technológiáját vagy a felhőszolgáltatást, s csupán 14% használja a big data alapú elemzést. Mindazonáltal ki kell emelni azt is, hogy nem minden a pandémia idején végbement folyamat tekinthető tartósnak. A WEF elemzése szerint a fejlett gazdaságokban az e-kereskedelem már a járványt megelőző szintre vagy az alá esett vissza.

Jövőbeni világgazdasági fejlődés – főszerepben az adat és az adatokhoz való hozzáférés

Az egyes gazdaságok fejlődésének alakulásában kiemelt szerepe van az új technológiák kifejlesztésének, az innovációs képességnek és ezáltal a vállalati és a kormányzati K+F és innovációs kiadásoknak. E faktorok a jövőben még jobban felértékelődhetnek.

Hasonlóan fontos szerepe lesz a technológiai adaptációnak is, azaz a meglévő és elérhető technológiákhoz való hozzáférésnek, azok implementálásának és hasznosításának a megfelelő szaktudás révén.

Az ENSZ jelentése kiemeli, hogy a mesterséges intelligencia már napjainkban is folyamatosan növekvő mértékben járul hozzá (és fog hozzájárulni a jövőben) a termelékenységhez, a fogyasztáshoz és a világgazdasági fejlődéshez. A hatékonyság növelésének másik fontos tényezője az adat lesz. Ahogy a mindennapi élet és a vállalati működés egyre több aspektusa helyeződik át az online térbe, úgy generál több és több adatot. Az adatok megfelelő strukturálása, kezelése és elemzése pedig hatékonyságnövekedést eredményezhet. Ezáltal a jövőbeni profitmaximalizálás, termelékenység-növekedés és a gazdasági fejlődés egyik kulcsa a big data lesz.

Az ENSZ vizsgálata hangsúlyozza, hogy a két nagyhatalom – az Egyesült Államok és Kína – versengése az ipar 4.0 és a technológia területeire is kiterjed, ahol a két ország – különböző adatgyűjtési és adathasználati megközelítés mellett – már ma is hatalmas mennyiségű adatot gyűjt. A fenti jelentés három globális fejlődési szcenáriót emel ki az AI és az adatok területén:

A két nagyhatalom a többi fejlett ipari országot is lehagyja, melynek fő tényezője a felhasználóktól gyűjtött adatok lesznek. A második szcenárió szerint a big data adatgyűjtés alapja a felhasználói adatok helyett az Internet of Things (IoT) lesz, mely a beérkező adatokat gépek, mint végtermékek tökéletesítésére használná fel. Ezen forgatókönyvnél a többi ipari ország – például az Európai Unió, Japán és Dél-Korea – és a két vezető nagyhatalom között nem alakulna ki technológiai rés. A harmadik szcenárióban a gépek tanulási folyamata erősödik, melynek révén azok képesek lennének a tanulási folyamatra, mintázatok felismerésére és a példákból történő általánosításra. E trend az adatvezérelt AI megközelítésével ugyanakkor az elmúlt időszakban részben háttérbe szorult. Mindazonáltal alkalmazása többek között számos problémát is generálhat: hogyan valósul meg a döntéshozatal, ha az AI egy számára ismeretlen döntési helyzetbe kerül, illetve adat és mintázat hiányában dönt.

Az ipar 4.0-hoz kapcsolódó technológiai fejlődés lesz a következő évtized világgazdasági fejlődésének alapja.

A pandémia utáni helyzet kulcskérdése az, hogy a járvány eredményeként végbement folyamatok – a részben vagy teljesen velünk maradt technológiai újítások – a technológiai fejlődés vívmányainak elterjedése révén hogyan fokozhatók. A másik neuralgikus pont az adatokhoz való viszonyulás. Az adat, az adatgyűjtés és az így keletkező big data elemzési keretrendszere kiemelt jelentőségű a technológiai fejlődéshez, ezzel összefüggésben az országok különböző megközelítései – Kínában az állam által vezérelt adatkezelés, USA vállalatalapú adatmegközelítés, EU felhasználói szempontokat figyelembe vevő, GDPR alapú megközelítés – a gazdasági fejlődést elősegítő és gátló tényezője is lehet. Amennyiben egy nemzetgazdaság e két tényezőt megfelelően kezeli, úgy az további boosterként hathat a termelékenységére, versenyképességi előnyre tehet szert, mely végső soron a gazdasági növekedés és fejlődés alapja lehet.

A szerző a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Gazdaság és Versenyképesség Kutatóintézet munkatársa

