Drasztikus kamatemelést sürget a Fed döntéshozója

"Most arra van szükségünk, hogy azonnal neutrális szintre emeljük a kamatot, és onnan menjünk tovább" - mondta Bullard a Council on Foreign Relations eseményén. Bullard nem aggódik a kamatemelés esetleges reálgazdasági hatásai miatt: szerint a növekedés továbbra is a potenciális szint felett alakul, miközben a jelenlegi 3,6% alatti munkanélküliség idén 3% alá csökkenhet.

A Fed márciusban 25 bázisponttal emelte a kamatot, és az év végére 1,9%-os kamatszintet jelzett előre. Ez azt jelentené, hogy a jelenlegi 0,5%-os kamatszintről további 25 bázispontos emelésekkel lehet elérni a jegybanki döntéshozók akkori célszintjét (ami azóta bőven megváltozhatott, és nincs is kőbe vésve). Bullard lépése fél százalékos kamatemeléseket jelentene a hátralévő 6 jegybanki ülésen.

A kamatpálya idén a márciusi előrejelzés és Bullard által szorgalmazott pálya között alakulhat, a májusi - és talán júniusi - ülésen 50 bázispontos kamatemelésekkel az év végi irányadó ráta 2,5-2,75% körül lehet a piaci árazás szerint.

Bullard emellett azt szeretné, ha a jegybanki mérleg csökkentése már a Fed következő ülésén elkezdődne. A jegybank a jelenlegi jelzések májusban elkezdi a mérleg csökkentését.

Címlapkép: Getty Images