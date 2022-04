A történelem ismétli önmagát? 80 éve nem látott problémával nézünk szembe

Március eleje óta reneszánszát éli a stagfláció témaköre. Mindenki azt találgatja, hogy vajon látunk-e recessziót magas inflációval kombinálva. Eközben azonban némi gazdaságtörténeti kutatás alapján több szempont is jelzi, hogy nem feltétlenül az 1970-es évekkel kellene párhuzamot vonnunk. A mai gazdasági körülmények sokkal inkább hasonlítanak az 1940-es években látottakra. Némi szerencsével pedig most elkerülhető lehet az akkor látott fellendülés-visszaesés hullámvasútja.

A történelem ismétli önmagát

Még tavaly októberben tartottam egy előadást az akkor éppen kibontakozó inflációs felfutás kezdetén. Arra próbáltam meg választ adni, hogy meddig tarthat a mindent vivő árhullám. Az előadásomban felvetettem az 1940-es években kialakult helyzetet. Azóta sok idő eltelt, és az inflációs kilátások nemhogy javultak volna, hanem még romlottak is. Most mintha még aktuálisabb lenne nemcsak a téma, de a gazdaságtörténelmi párhuzam is a 40-es évekkel, pontosabban annak II. világháború utáni időszakával.

Ennek ellenére másról sem hallani a gazdasági médiában – sőt a téma már egyre inkább beszivárgott a közbeszédbe is –, hogy a történelem ismétli önmagát, újra itt vannak azok a bizonyos 70-es évek, és a stagfláció réme fenyeget. Jól jelzi a téma felkapottságát, hogy március első felében a Google-keresések száma a stagfláció kifejezésre vonatkozóan drasztikusan megugrott világszerte, de Magyarországon is. Persze többről van itt szó, mint az emberek kíváncsiságáról. A Bank of America által a befektetési alapok kezelői között rendszeresen készített felmérés alapján kiderült:

2022. áprilisában a válaszadók nagyjából kétharmada számít globális stagflációra az előttünk álló hónapokban. Legutóbb 2008 augusztusában, a pénzügyi válság idején volt ilyen magas ez az arány.

40-70-20

Szerencsére egyre több és több elemzőház végzi el az összehasonlítást, vagy próbálja terjeszteni mások új gondolatait. A történeti hűség kedvéért néhányan közülük: a Guggenheim, a Morgan Stanley vagy éppen a Fitch Solutions egyre hangosabban kérdőjelezi meg a 1970-es stagflációs párhuzamot, és teszik fel a kérdést:

nem inkább az 1940-es éveket kellene-e vizsgálgatnunk némi gazdaságtörténeti tanulságért?

És valóban, ha egy kicsikét mélyebbre ásunk a gazdaság históriás könyvében, akkor néhány érdemi különbséget bizony találhatunk a 2020-as évek inflációs sokkja, környezete és az 1970-es évek gazdasági helyzete között. Annál több párhuzam jön ugyanakkor szembe a mostani pandémiás és háborús világ és az 1940-es évek háború utáni újjáépítési időszakából.

Mindkét utóbb említett időszakot (1940 és 2020) egy nagyjából 10-15 évig tartó, a gazdaságot minden eszközzel ösztönözni igyekvő monetáris politika előzte meg, amelybe a zéró közeli kamatkörnyezet is beletartozott.

A „Nagy gazdasági világválság” után a 1930-as évek és a 2007-2009-es „Pénzügyi világválság” utáni 2010-es évek is tehát a laza monetáris politikáról szóltak.

Ezzel párhuzamosan a drasztikusan bezuhanó finanszírozási költségek következtében a kormányzatok jelentős eladósodásba kezdtek, és persze a második világháború hadikiadásai csak tovább erősítették az eladósodottságot. Emlékezhetünk még, hogy ebből közben Európában egy jelentősebb adósságválság is kialakult, amely még tovább gyűrűző laza monetáris politikát indukált az eszközvásárlási programokon keresztül a 2010-es évek második felében.

Szintén egy rendkívül erős közös vonás a két vizsgált időszakban, hogy a háztartások igen jelentős mértékű megtakarítással rendelkeztek. Egy 2021-es tanulmány szerint a második világháború évei alatt (1941-1945 között) és a világjárvány évei alatt (2020-2021) hasonló viselkedési, megtakarítási mintázatot mutattak az Egyesült Államok háztartásai. A kényszerű megtakarítások a világháború során az elkölthető jövedelem közel 17 százalékára rúgtak, míg a Covid-19 során ez 9,1 százalék volt.

A sokkok utáni helyreállási időszakban pedig az akadozó kínálat nem tudta tartani a lépést a berobbanó kereslettel.

A világháború után időbe telt az újjáépítés és a gyártósorok hadi termékek gyártásáról polgári termékek gyártására történő átállítása. A koronavírus esetében elsősorban a kieső munkaerő, nyersanyag és szállítási kapacitások okozták a gondot, ami egy gyorsabb helyreállást tett lehetővé. Így tehát a kényszerű megtakarítások nagysága és a kínálat becsült helyreállása közötti arányok nagyjából azonosak lehetnek. Így mind az 1940-es évek második felében és a 2020-as évek elején egyszerre volt jelen a világgazdaságban egy kínálati korlát és egy kereslet oldali inflációs nyomás, melyet a kényszerű megtakarítások felélésének vágya táplált.

Összességében tehát a feldolgozóipari kapacitási-ellátási problémák,

a megemelkedett megtakarítás okozta jelentős keresletbővülés miatt kialakult párhuzamos egyensúlytalanság,

a tartósan laza monetáris politika és így a pénzkínálat megemelkedése jellemzi a gazdasági környezetet mind az 1940-es, mind pedig a 2020-as években.

Való igaz, hogy van egy nagy hiányzó a fenti felsorolásban: az energiaválság. Talán ez adja a legnagyobb okot arra, hogy megpróbáljunk párhuzamot vonni az 1970-es évek stagflációja és a mostani időszak között. Ugyanakkor fontos látnunk, hogy az olajválság éveiben – és erről már sokan és sok helyütt értekeztek – az energiasokk mellett egy rendkívül sokat kritizált gazdaságpolitikai koncepció (keynesiánus közgazdaságtani irányzat) is hozzájárult az inflációs környezet magasan ragadásához és többek között az Egyesült Államok korábbinál hosszabb recessziós időszakaihoz. De hogy mik voltak ezek az egyedi sokkok például az Egyesült Államokban? A vietnámi háború és a nagy társadalmi felzárkóztatás fémjelezte elszálló költségvetés vagy éppen a dollár leválasztása az aranystandardról.

Az 1940-es, 1970-es és 2020-as évek gazdasági környezete Gazdasági jelenség 1940-es évek 1970-es évek 2020-as évek Kereslet és kínálat párhuzamos egyensúlytalansága Igen Csak kínálati zavarok Igen Rendkívül magas megtakarítási ráta Igen Nem Igen Relatíve horgonyzott inflációs várakozások – Nem Igen Drasztikus pénzkínálat ingadozás (felfutás majd szűkítés) Igen Nem Igen Inflációs sokk miatt előrehozott fogyasztás – Igen Nem Forrás: Guggenheim, Fitch Solutions, ING

Mi jöhet ezután?

A végeredményt az 1940-es évek esetében már ismerjük: az inflációs sokkra reagálva a monetáris politikák igen jelentős szigorításba kezdtek, hogy megfékezzék az inflációt.

A pénzkínálat jelentős szűkítése ment végbe az Egyesült Államokban elsősorban a hitelezés visszafogásával és a jegybankmérleg zsugorításával. Most ennek az útnak néhány ország még igencsak az elején jár. Az USA jegybankja már döntött a pénzkínálat szűkítéséről, ezzel párhuzamosan már megindult a kamatemelés is. Mások, mint Kelet-Közép-Európa jegybankjai, már régóta komolyan emelik a kamatokat és megszüntették a pénzmennyiség bővítésével járó programokat. Végezetül pedig itt van nekünk Japán és a japánizálódás útjára lépő Eurozóna, ahol továbbra is jelentős a vonakodás bármiféle szigorítással kapcsolatban és ahol még mindig zajlik a pénznyomtatás.

Az Egyesült Államok adatait vizsgálva a Morgan Stanley elemzői arra jutottak, hogy az USA gazdasága nem kevesebb, mint öt recessziós időszakot élt meg a II. világháború végét követő 16 évben. Az infláció letörése ugyan sikeres volt, de a folyamatosan szigorodó pénzügyi feltételrendszer mellett a gazdaság sokkal jelentősebb volatilitást mutatott. Nehezen tudtak a gazdasági szereplők visszaigazodni a hosszú időn át tartó zéró kamatkörnyezet és pénznyomtatás utáni normalizált pénzügyi környezethez. Ennek eredménye tehát egy sok, ám rövid recessziós időszakkal szabdalt időszak lett.

Vagyis nem érdemes azzal álltatni magunkat, hogy egy több mint egy évtizeden át tartó gazdaságpolitikai irányvonal leváltása fájdalommentes folyamat lesz. Ugyanakkor, még ha lesznek is átmeneti nehezebb időszakok, azért egy hosszabb időszakon át tartó stagnálást, de magas inflációt hozó környezetre kevesebb az esély.

Konjunktúra-dekonjunktúra

Végezetül van itt még egy párhuzam és egyben eltérés az 1940-es és 2020-as évek között, ami miatt talán megállhatja majd a helyét az előbbi állításom, miszerint kisebb az esély még akár a recessziókra is. Ez pedig a készletállományok alakulásának párhuzama. Kutatások szerint az 1940-es években, mint ahogyan most is, a termelő vállalatok a megemelkedett aggregált keresletre úgy reagáltak, hogy megpróbáltak a lehető leggyorsabban kapacitást bővíteni és készleteket felhalmozni. A gond ezzel csupán az volt, hogy az aggregált kereslet dinamikus növekedése nem volt hosszútávon fenntartható. Vagyis nagyon gyorsan lett túlkeresletes gazdaságból túlkínálatos, ami magával hozta a recessziókat.

Nagyjából ugyanez játszódott le a koronavírusválság után is. A kényszerből felhalmozott megtakarítások elköltése jelentősen megnövelte az aggregált keresletet, a vállalatok pedig – a termelési láncok akadozása mellett is – igyekeztek kielégíteni a megugró keresletet és közben készleteket felhalmozni, ha nem is a késztermékből, de az alapanyagokból és alkatrészekből. Viszont pont akkor, amikor ez a kínálatbővülés igazán beindulhatott volna, jött az ukrán háború.

A 2022 elején jelentősen dinamizálódó ipari kibocsátás egy csapásra visszaeshet, hiszen egy újabb, az ellátási láncokat érintő kínálati sokk érkezett. Ez pedig megállíthatta azt a folyamatot, hogy a vállalatok a nem fenntartható keresletnövekedést képesek legyenek túlreagálni. Ráadásul mire a kínálati korlátok helyreállnak majd, addigra már az emelkedő kamatkörnyezet és a szigorúbb költségvetési politikák következtében az addicionális kereslet eltűnik a piactól, a túlkereslet megszűnik a világgazdaságban.

Vagyis talán időben pont jókor és jó helyen találkozik majd a mérséklődő kereslet és a lassan bővülő kínálat ahhoz, hogy ne alakuljon ki túlkínálat. Ezzel pedig elkerülhető lehet az 1940-es évek második fele után látott „boom-bust” gazdaság, azaz az egymást gyorsan követő, rövid fellendülési és visszaesési gazdasági ciklusok sorozata.

EZ ITT AZ ON THE OTHER HAND, A PORTFOLIO VÉLEMÉNY ROVATA. A cikk a szerző véleményét tükrözi, amely nem feltétlenül esik egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el meglátásait a velemeny@portfolio.hu címre. A Portfolio Vélemény rovata az On The Other Hand. A rovatról itt írtunk, a megjelent cikkek pedig itt olvashatók.

Címlapkép: Getty Images