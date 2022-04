Mégsem sérti a nyugati szankciókat, ha rubelben fizetünk az orosz gázért?

A lap cikke alapján nem dőlt még el az a kérdés Brüsszelben, hogy tényleg megsértené-e egy uniós ország, illetve gázkereskedő azokat a nyugati szankciókat, amelyek az orosz intézményekkel szemben állnak fent. Kifejezetten érdekes azonban, hogy a jogi szolgálat első szakvéleményében nem is a most meghozott szankciókra mutogatnak, hanem a krími megszállás után 2014. júliusában a Tanácsban született szankcióra, amely megtilt az Orosz Központi Bank (OKB) tartalékainak és pénzeszközeinek a kezelésével összefüggő minden ügyletet az európai cégeknek.

Ezt a szankciót most azért emlegeti fel a bizottsági értékelés, mert az orosz elnök március 31-i rendelete a kiutalt pénzösszeg devizáról rubelre váltását követeli meg a Gazprombanknál nyitott két bankszámla segítségével, és ez az átváltás a bizottsági értékelés szerint közvetve vagy közvetlenül érintheti a jegybank tartalékait és pénzeszközeit. Így a bizottsági értelmezés szerint ez a devizaművelet, amelynek alá akarják vetni a közel 150 érintett európai céget, a szankciós rendelet által tiltott tranzakciónak minősülne.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 04. 14. Figyelmeztet Brüsszel Putyin rubeles gázterve miatt: szankciókat sérthet a dolog

A szankciósértés azonban nem egyértelmű a brüsszeli lap szerint, ugyanis emlékeztet rá, hogy a 2014-es tanácsi szankciós rendelet létrehozott egy kivételt azokra az ügyletekre, amelyek fosszilis tüzelőanyagok EU-ba irányuló orosz exportjához feltétlenül szükségesnek számítanak.

Így tehát megítélés kérdése és további jogi elemzést igényelhet az, hogy a kivétel érvényes-e az orosz elnöki rendeletben kikötött módosított fizetési feltételek között is, vagy sem

– mutat rá a dolog lényegére a lap.

A vita kapcsán az is lényeges és a bizottsági értékelés is rámutat, hogy az orosz elnöki rendelet két derogációs lehetőséget, lényegében kibúvót, is tartalmaz az új fizetési szabályok alól. Egyrészt az Orosz Föderáció külföldi befektetések ellenőrzéséért felelős kormányzati bizottsága, másrészt az Orosz Központi Bank igazgatótanácsa is adhat felmentést a rendelkezések, így az átváltási kötelezettség alkalmazása alól. Az viszont nem derül ki a rendeletből, hogy ezt a kibúvót milyen feltételek mellett adnák meg ezek a jogosult intézmények.

Összességében tehát egyelőre továbbra is bizonytalan, hogy mi lesz a gáz rubelben való végső kifizetésének orosz tervéből, mert bár az Európai Bizottság jogi szolgálatának belső anyaga a szankciós rendszer megsértésére figyelmeztet, de az érvrendszer nem teljesen meggyőző, így további vizsgálat lehet szükséges, illetve az orosz rendelet homályos pontjainak további tisztázására.

A Bizottság anyagáról már kiszivárogtak részletek kétszer is a Bloombergen, amelyek lényegét itt és itt írtuk meg. Az elsőben inkább csak homályosan utaltak rá, hogy az orosz elnöki rendelet valamilyen ok miatt megsértheti a nyugati szankciókat. Emellett inkább azokat a technikai kockázatokat emelte ki a beszámoló, hogy a Gazprombanknál nyitott számlák között a technikai átváltás felett elveszíti a kontrollt a nyugati gázvásárló, így nem lehet benne biztos, hogy teljesül-e a megbízása, illetve milyen árfolyamon és milyen feltételek mellett teljesül, éppen ezért ezek a tisztázatlan keretek később a gázszállítási biztonságát is veszélyeztethetik.

A második kiszivárogtatásban viszont már az is benne volt az a fontos adalék is, hogy a Bizottság jogi szolgálatának aggodalmait (szankciósértés) már a tagállamokat tömörítő Tanács jogi szakszolgálata is osztotta. Az, hogy mindkét szakszolgálat hasonlóan látja a rubelben fizetési tervet és a nyugati szankciós rendszer megsértésének kockázatára figyelmeztet, mindenképpen óvatosságra kell, hogy intsen minden uniós gázvásárlót az orosz szerződésmódosítási ajánlattal kapcsolatban.

Címlapkép forrása: Getty Images