Véget ért a páratlan kínai sikersztori, de a bukás előtt még rúgnak egy nagyot a világba

Két év után Kínát is utolérte a koronavírus-járvány, a csírájában elfojtás stratégiája ezúttal csődöt mondott: a napi esetszámok átlépték a 25 ezret. A kínai vezetés első látásra úgy kezeli a helyzetet, mint az elmúlt két évben mindig, szigorú lezárásokkal. Csakhogy ezúttal nem párezres lakónegyedeket és egy-egy gyárat kellett lezárni, hanem 20 milliós városokat, és a világ legforgalmasabb kikötőit. A kínai lezárásokról az orosz-ukrán háború eltereli a közvélemény figyelmét, de az ázsiai fejleményeket aggódva figyelik a nyugati közgazdászok és döntéshozók, teljes joggal. Kína szerepe a globális külkereskedelemben és a nyugati ellátási láncokban ugyanis megkerülhetetlen, az ottani leállások valamilyen mértékben biztosan begyűrűznek a kereskedelmi partnerekhez is. A rendelkezésre álló adatokban eddig nincs nagy dráma, de a külkereskedelem igazi lassulása csak most jöhet, jelek tömkelege árulkodik arról, hogy valójában elég nagy a baj. Európának és az USA-nak emellett nemcsak a kínai export lassulása, de az import bezuhanása is fájna, és ez már a márciusi adatokban is látszik. A kínai lezárások Európában további inflációt és lassulást hozhatnak, de az igazi probléma a kínai gazdasággal lehet. Nem lenne meglepő, ha a kínai vezetés a jelenlegi járványhullám fényében szép csendben elengedné a zéró Covid politikát.

Vissza a valóságba – avagy végül Kína sem úszta meg

Két év roppant sikeres védekezés után Kínába is visszatért a koronavírus-járvány, az elmúlt napokban több tízezer embert fertőzött meg az omikron-variáns. Április közepén 25 ezer környékén jártak a napi esetszámok Kínában, ami messze új rekordnak számít. 2020 tavasza óta újra volt halálos áldozata a járványnak az országban, a hivatalos adatoknál közölt, fertőzésarányosan irreálisan alacsony halálozási számoknál a valóságban biztosra vehetően több áldozata volt a járványnak.

Kína az elmúlt két évben a szigorú, de rövid és lokális lezárásokkal kezelte a járványt. A „zéró Covid politika” alapelve szerint a kínai vezetés a járvány azonnali megjelenése esetén a legdrasztikusabb lezárásokat alkalmazta, elvetve a lépcsőzetes szigorítást vagy a járvánnyal való együttélés lehetőségét. A kínaiak már egy eset megjelenésekor lezárnak egy teljes lakónegyedet, vagy akár egy egész várost – a lezárás esetükben (általános, mindenkit érintő) lakhelyelhagyási tilalmat, bolt- és üzemzárakat jelent mindaddig, amíg az adott területen mindenki negatív tesztet produkál. A jelenlegi hullám során is ugyanezt az intézkedést alkalmazták, a korábbi lezárásokhoz képest azzal a különbséggel, hogy

ilyen mértékű korlátozás még sosem volt, mint a március közepétől a mai napig tartó lezárás.

Legtöbbet a 25 milliós Sanghaj és a 18 milliós Szencsen lezárásáról lehetett hallani (mindkettő fontos kereskedelmi és ipari központ, Sanghaj a kínai elektronikai ipar és chipgyártás központja), de lokális lezárásokat az ország délkeleti részében számos helyén elrendeltek, és tartományok közötti utazási korlátozásokról is döntöttek. Lezárták például a Penkinghez közeli, 5 milliós Langfang és a 8 milliós Tangsan városát, valamint az egész Csilin tartományt, ahol 25 millió ember él. Pontosan nagyon nehéz megmondani, hogy az ország lakosságának mekkora részét érinti a lezárás, erre csak becslések vannak. Az egyes becslések szerint az ország lakosságának 15%-áról lehet szó, megengedőbb becslések szerint ez eléri a 40%-ot (ez több 100 millió embert jelent).

Ami európai szemmel is különösen aggasztó, hogy ezek a teljes lezárások a legfontosabb pénzügyi és ipari központokban történtek, érintve az európai eladásra szánt termékek gyártását és a kikötőket is, amelyekből Európába érkeznek a termékek. Szintén csak becsülni lehet, hogy a kínai termelés mekkora részét érintik a lezárások, de a lakosság érintett részéhez képest itt arányosan nagyobb érintettséget látunk: a legkonzervatívabb becslések szerint is a március-áprilisban lezárt területek a GDP legalább negyedét termelik.

Mindenki félve nézi a fejleményeket

A kínai lezárások hírére az elmúlt két évben mindig meghűlt egy kissé a vér a nyugati közgazdászok ereiben. Kína ugyanis nagyon jelentős szereplője a globális termékkereskedelemnek, a világ legforgalmasabb kikötői között számos kínai egység található – köztük a sanghaji, és a város közvetlen vonzáskörzetébe tartozó Ningbo-Zoushan kikötő is, Senzen pedig az egyik legfontosabb globális kiskereskedelmi központ. A forgalmas kikötőket a kínai döntéshozók nem egy esetben lezárták egy-egy eset miatt az elmúlt néhány hónapban, és a hajók ki- és behajózása jelentősen lelassult. A kikötői lezárások a jelenlegi hullámban már nem olyan szigorúak, de az átmenő hajóforgalom most sem zavartalan.

A Kínából érkező végtermékek tehát jelentős késéssel érkeznek meg Európába és az Egyesült Államokba, de itt messze nemcsak a könnyebben helyettesíthető, végfelhasználásra kerülő termékek miatt van probléma. A nyugati vállalatok a múlt század végi Kína-nyitás után kiszervezték termelésük egy jelentős részét Kínába az akkor még korlátlanul rendelkezésre álló, olcsó és fegyelmezett munkaerő miatt, mára pedig már a világ gyártókapacitásainak harmada Kínában található. Számos nyugati vállalat is az ázsiai országból szerzi be azokat a kritikus köztes termékeket, amelyeket európai üzemekben használnak fel, Kína ezáltal megkerülhetetlen szereplő lett a globális ellátási láncokban.

A kínai lezárások már az előző hónapokban is hozzájárultak az európai és nyugati infláció emelkedéséhez.

A koronaválság utáni nyitás idején a válságban felhalmozott megtakarítások rászakadtak a piacra, amellyel a kínálati oldal nem tudta tartani a lépést: a 2021-es reflációs időszak első szakaszában az inflációt egyértelműen a koronaválság miatti keresleti-kínálati súrlódások okozták mind az eurózónában, mind az Egyesült Államokban, és ezen a helyzeten a kínai kikötő- és gyárbezárások sokat rontottak.

A fenti grafikonra és a lezárások terjedelmére gondolva érthető, ha a zéró Covid politika újabb fejezete aggodalmat vált ki Nyugaton, a válság utáni nyitás, valamint az orosz-ukrán háború miatt (is) megemelkedett energiaárak több évtizedes csúcsra tolták az inflációt, amelyet a kínai lezárások tovább fokozhatnak.

Tényleg fájni fog ez nekünk?

A kínai lezárások több csatornán keresztül tudnak begyűrűzni a nyugati gazdaságokba. Az egyik ilyen hatás, amiről már fent írtunk, a globális kereskedelem lassulása. A Kínában gyártott késztermékek késve érkeznek meg Európába és az Egyesült Államokba (európai szemszögből mindegy, hogy a gyárbezárások vagy a kikötőlezárások miatt késnek a termékek, de ezek együtt növelhetik a késéseket is), ami a végtermékek piacán készlethiányt és inflációt, a köztes termékek piacán üzemi kimaradásokat okoz – azaz végeredményben lassítja a növekedést. Egyelőre lehetetlen megmondani, hogy a kínai lezárásoknak végül mekkora hatása lesz,

de nagyon valószínű, hogy érezhetően visszavetik majd az európai növekedést.

A beérkező tényadatokon ugyanakkor ez még nem látszik. Az ipari termelés erős volt még márciusban is (a január és február még meglepően erős volt), de a lezárások valódi hatásait majd az áprilisi ipari adatban fogjuk csak megismerni.

A feldolgozóipari Caixin beszerzésimenedzser-index márciusban már 50 pont alá esett, azaz a megkérdezett vállalatvezetők többsége visszaesésről számolt be. A márciusinál alacsonyabb szinten csak 2020 februárjában állt az index, de fontos hozzátenni, hogy a BMI így is csak kevéssel áll 50 pont alatt, ilyen mértékű mozgást a korlátozott előrejelző képességű BMI-indexben pedig nem kell készpénznek venni. Erre a mutatóra is igaz, hogy majd az áprilisi közlés lesz igazán beszédes, de arra még pár napot várnunk kell. A szolgáltatószektor visszaesése már látványosabb, de ez a kínai export szempontjából kevésbé releváns.

Európai szempontból még fontosabb, hogy az exportban egyelőre nem látunk mérséklődést, csak lassulást. A kínai export 14,7%-kal nőtt előző év márciusához képest, ami érezhető lassulást jelent az előző hónapokhoz képest. Noha ez az adat kissé megtévesztő (a 2020-as bázist a kínai, a 2021-est az európai lezárások torzítják, ráadásul a mutatót békeidőben is erős szezonális tényezők szennyezik), az egyértelműnek tűnik, hogy meredek visszaesésről még nem beszélhetünk márciusban. Ugyanígy nem látjuk egyelőre a globális konténerárak emelkedését sem.

Az eddig beérkező tényadatok egy irányba mutatnak: a lezárások hatása egyértelműen látszik az Európa-Kína kereskedelme szempontjából fontos mutatókban, drasztikus visszaesést még nem látunk. A lezárások eddigi mérsékelt hatása mellett több érvet találhatunk. Ilyen lehet például, hogy a kínai vezetés már nem olyan szigorú, mint eddig: a gyáripari termelések nem álltak le teljesen, a termelés az üzemi buborékokban tovább folyhat ott, ahol ez kivitelezhető. A zéró Covid politika gazdasági veszélyeit a kínai vezetés is felismerte, így a teszteléseket igyekeznek a korábbiaknál gyorsabban lefolytatni, hogy a zárlatot hamarabb fel lehessen oldani (a lezárt tartományokba néhány hét alatt legalább 40000 egészségügyi alkalmazottat vezényeltek át!), néhány városban a zárlat csak 2-3 napig tartott. További érv a korlátozott gazdasági hatások mellett, hogy a kínai lezárásokhoz már hozzászoktak a rugalmasabbá vált ellátási láncok, az előző két évben ugyanis szinte folyamatosan számolni kellett néhány gyár vagy kikötő lezárásával. A fenti érvek szerint nem meglepő, hogy a kínai termelési adatokban nem érződik a lezárások hatása.

Ez mind logikus, de ennél sokkal könnyebben elképzelhető az, hogy a lezárások hatásai majd csak az április konjunktúraindexekben jelennek meg.

Szencsent ugyan már márciusban lezárták, Sanghaj lezárása és a szélesebb körű korlátozások viszont csak április elejére értek be. Áprilisból az ipari, külkereskedelmi részadatok még nem állnak rendelkezésre, az ipari BMI csak hónap végén érkezik. Addig is vannak bizonyos mutatók, amelyeket érdemes figyelni, és amelyek árulkodóak lehetnek a gazdasági teljesítmény változásáról. A teljesség igénye nélkül néhány példa:

a Baidu adatai szerint a városok közti közlekedés 48%-kal esett vissza az előző év azonos időszakához képest az április 3-án végződő héten. A 8 legnagyobb városban a metróforgalom 38%-kal esett vissza ugyanezen időszakban, Sanghajban 93%-kal.

Ugyanezen adatok szerint a futárszolgálatok forgalma 27%-kal csökkent, az egyik legfontosabb kereskedelmi indikátor, a közúti teherautó-forgalom 12,8%-kal esett.

A dán hajózási óriás, a Maersk becslése szerint a sanghaji kikötő lezárása 30%-kal csökkentheti a kereskedelmi hajók forgalmát a kikötőben,

április 11-én a sanghaji kikötőben veszteglő hajók száma 15%-kal, az északi Dongjiaku kikötőjében pedig 33%-kal nőtt az előző hónaphoz képest a Bloomberg adatai szerint. Igaz, Ningbo-Zoushan kikötőben eközben mindössze 0,8%-os volt a növekedés.

Kínában különböző becslések szerint legalább 30-40 nagyvállalat állította le a termelését az előző hetekben.

A Freightos, a hongkongi szállítási óriás adatai szerint az Észak-Európa és Sanghaj közötti légi teherforgalom április első hetében 43%-kal esett vissza.

Ezek a mutatók nem fordíthatók le maradéktalanul az országos termelés alakulására, pláne annak átgyűrűző hatásaira, de mivel a legtöbb nagyjából koherens képet mutat, könnyű elfogadni, hogy a jelenlegi lezárások komoly kiesést okoznak a kínai termelésben, és bizonyosan előbb-utóbb lecsapódnak Európában és idehaza is. A közgazdászok becslése szerint az autóipar és az elektronikai cikkek ipara szenvedheti el a legnagyobb kiesést – vagyis olyan iparágak, amelyek eddig is feszített ellátási láncokkal szembesültek.

Kína is megszenvedi a lezárásokat, és ezáltal mi is

A másik csatorna, amin keresztül a kínai lezárások hatása visszaveti a nyugati gazdaságokat is, az a kínai fogyasztás visszaesése. A külkereskedelemnek ugyanis nemcsak az olcsóbb kínai végtermékek és a kritikus köztes termékek kiesésén, hanem a Kínába irányuló export visszaesésén keresztül is lesz hatása. A kínai lezárások hatására a fogyasztók kereslete csökken a nyugati termékek iránt, hiszen fizikailag lehetetlenné válik a vásárlás. Míg az exportról ez nem mondható el, a kínai import növekedése gyakorlatilag megállt márciusban (lásd a fenti, külkereskedelmet bemutató ábrát).

A kínai döntéshozók szemlátomást igyekeztek csökkenteni a nyomást a feldolgozóiparon azzal, hogy bizonyos feltételek mellett a gyártóüzemek folytathatták tevékenységüket, de a lakossági interakciókra épülő szolgáltatószektor visszaesését lehetetlen volt megakadályozni. A kínai gazdaságpolitika válasza nem is a kiskereskedelmi forgalom részleges fenntartására irányult, hanem a kereskedők különféle kompenzációjára a szükségképp kieső kereslet miatt (például adókedvezmények, kedvezményes hitelek formájában). A kiskereskedelmi forgalom visszaesése már márciusban látványos volt, az április adatok pedig még csúnyábbak lesznek majd (lásd a fenti, ipari és kiskereskedelmi forgalmat mutató ábrát és a szolgáltatóipari BMI-t).

Elképzelhető tehát, hogy a kínai lezárások keresleti oldalról legalább annyira megütik majd az európai gazdaságot, mint kínálati oldalról.

Ha csak a klasszikus gazdaságpolitikai eszköztárat nézzük, a kínai döntéshozók lehetőségei erősen korlátozottak: a fiskális és monetáris élénkítés nem igazán jöhet szóba, az inflációs (bár cél alatt jár) kilátások ugyanis nem túl kedvezők.

A fogyasztói árindex még kifejezetten alacsony, de a havi bázisú márciusi emelkedés már látványos. Emellett az inflációs komponensek közül az élelmiszer- és energiaárak meredek emelkedést mutatnak, ezek emelkedéséhez pedig az orosz-ukrán háború is nagyban hozzájárul. A termelői infláció jelenleg csökken, de továbbra is nagyon magas szinten jár, ami – részben biztosan – előbb-utóbb megjelenik a fogyasztói árakban is.

Fenntarthatatlan?

A kínai jegybank áprilisban csökkentette a kötelező tartalékrátát, amivel a gazdaságot akarta élénkíteni. Az inflációs nyomás várható erősödése miatt viszont a jegybank nem lazíthat akármeddig, a relatíve laza monetáris politika miatt például a tízéves kínai állampapír hozama már alacsonyabb, mint a tízéves amerikai kötvényé – ami meglehetősen szokatlan és nagyon beszédes fejlemény.

A jegybank szerepe a jelen helyzetben tulajdonképpen eléggé marginális, a helyzet ugyanis csak akkor enyhülhet, ha a kínai döntéshozók megszüntetik a lezárásokat, és hagyják folyni a gazdasági aktivitást a normális mederben. Nagyon úgy tűnik viszont, hogy ez rövid távon nem fog megtörténni. A kínai vezetés nem felejtette el, hogy 2020 elején rájuk égett a koronavírus elterjedése, a járvány féken tartása később így számukra presztízskérdés volt (hatalmas politikai tőkét képzett számukra a két év járványmentesség). Emellett a járvány megfékezése elemi érdekük, a kínai egészségügyi ellátórendszer ugyanis nem túl fejlett, a tömeges halálozások és a kórházak túlterhelődése jelentős társadalmi kockázatokat rejt magában. A régi technológiára épülő kínai koronavírus oltások pedig nem adnak érdemi védelmet (főleg az omikron variáns ellen). Sok érv szól tehát a zéró Covid politika folytatása mellett,

de napról-napra egyre biztosabbnak tűnik, hogy ez a megközelítés középtávon fenntarthatatlan.

Először is fontos elmondani, hogy ami működött a korábbi variánsok ellen, az már egyáltalán nem biztos, hogy a gyorsabban terjedő omikron-variáns ellen is működni fog. A zéró Covid politika lényege az volt, hogy már a járvány megjelenésekor elfojtották a terjedést, azaz komoly, több százas esetszámokat hozó járvány ki sem tudott alakulni. Most viszont már kialakult, és korántsem biztos, hogy a 25 ezres szintről az esetszámokat lehetséges újra 10 alá szorítani. Ráadásul a zéró Covid politika mögül a lakossági támogatás is elfogyni látszik: amíg a lakosok könnyen elfogadták, hogy az ország elszórt részein egy-két hétre lezárnak egy-egy városrészt, üzemet, vagy kikötőt, addig a lakosság legalább negyedére kiterjedő, több hétig tartó totális lezárást már látványosan utálják - valamilyen jellegű legitimiációra pedig az elnyomó hatalmaknak is szüksége van.

A kommunista kínai vezetésnek pedig az utóbbi évtizedekben az egyik legfontosabb legitimációs tényező a gyors gazdasági fejlődés volt – márpedig a gazdasági terület az, ahol a zéró Covid politika a legjobban fáj. A kínai gazdaság már a tavalyi negyedik negyedévben is lassult, és bár az első negyedéves GDP-adat még nem alakult rosszul, ez csak részben tükrözi a lezárások hatásait (április már a második negyedévbe esik), és azt nagymértékben felhúzza az erős januári és februári ipari adat. Az viszont már a mostani lezárásokkal is erősen valószínűvé vált, hogy a kínai vezetés 5,5%-os idei növekedési célja nem teljesíthető. Az amerikai és japán nagybankok, brit elemzőintézetek és független kínai szervezetek egymástól függetlenül módosították lefelé a kínai előrejelzésüket, a lezárások már most 0,5-1%-pontot vehettek el az idei növekedésből (4-5% közötti növekedést prognosztizálnak). Ha az év további részében újra és újra szigorú lezárások jönnek, a növekedés még erőteljesebben lassulhat.

Az omikron elterjedése egészen biztosan komolyan megizzasztja a kínai vezetést. Hszi Csinping elnök már ki is jelentette, hogy a koronavírus elleni védekezés nem okozhat komoly gazdasági károkat, és a kínaiak fű alatt ki is igazították a zéró Covid politikát (ennek az eredménye, hogy korlátozott termelést folytathatnak a gyártótelepek, és ennek az eleme a felgyorsított tesztelés is).

A változás tehát elkezdődött, és a helyzet fényében nagyon nagy eséllyel további változásokat láthatunk majd, amelynek a végpontja a jelenlegi stratégia elengedése lehet.

Nem tartható ugyanis egy olyan, korábbi variáns ellen kidolgozott stratégia, amely rövid ideig tartó lezárásokra épít (ezáltal gazdaságilag kevésbé fájdalmas), de a fertőzőbb variánsok megjelenésekor már tartós lezárásokat hoz, komoly gazdasági károkat okozva ezzel. Az igazi kérdés csak az, hogy a vezetés mikor engedi el végleg a zéró Covid politikát, vagy legalábbis mikor alakítja át teljesen (ami egyenlő lenne a feladással, de a kommunista vezetés persze a feladás tényét nem ismerné el). A novemberi pártkongresszusig nyíltan biztosan nem változtatnak az alapelven, hacsak a járványkezelés addig nem okoz olyan gazdasági károkat, ami azonnali újratervezésre kényszerítené a kínai pártelitet. A zéró Covid politika elengedését megkönnyítené, ha a kínaiak kifejlesztenék a saját, hatékony mRNS-oltásukat (ez elméletileg folyamatban van), vagy legalább engedélyeznék a nyugati vakcinákat - utóbbi lenne az egyszerűbb, de erre politikai szempontok miatt nincs túlzottan nagy esély.

Címlapkép: Getty Images