Kiderült, mennyi lehet a liszt, csirke, olaj ára az árstop után

Portfolio 2022. április 21. 16:05

Ma délután új résszel jön a Portfolio Checklist, lapunk napi podcastje. A mai műsor első részében a kormány által februártól bevezetett élelmiszer árstop hatásairól lesz szó, és azt is végigvesszük, hogy az egyes élelmiszerek mennyibe kerülnének most, ha eltűnne a fixált ár. A műsor második felében az ING vezető elemzőjével arról a párhuzamról beszélgetünk, ami megfigyelhető a mostani gazdasági helyzet, és a 70-es illetve 40-es évek között, és hogy mi az, ami talán a megoldást is jelentheti a recesszió elkerüléséhez.