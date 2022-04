Ságvári Pált újabb két évre az Energiaszabályozók Regionális Egyesülete alelnökének választották

Portfolio 2022. április 21. 08:57

Ismét Ságvári Pált, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) nemzetközi kapcsolatokért felelős elnökhelyettesét választotta alelnökévé az Energiaszabályozók Regionális Egyesülete (ERRA) a szervezet éves budapesti közgyűlésén – számolt be a fejleményről a MEKH. Ságvári 2024-ig töltheti be a posztot. A szervezet döntött az Ukrajna ellátásbiztonságát és energetikai helyreállítását segítő alapba történő befizetésről is.