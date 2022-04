Felfalta az infláció a nyugdíjemelést, ezért kétszer is hozzá kell idén nyúlni a nyugdíjakhoz

Még csak néhány hónap telt el ebből az évből, de a nyugdíjas társadalom máris hitelezi az államot. A magas infláció miatt idén valószínűleg kétszer is nyugdíjkorrekcióra lesz szükség. Mekkora emelés válhat szükségessé?

Nagyobb az infláció, mint a nyugdíjemelés

Az éves infláció várható mértéke idén 10,3 százalék lehet a Nemzetközi Valutaalap (IMF) legfrissebb előrejelzése szerint. Ez a becslés meghaladja az MNB legutóbbi inflációs előrejelzési sávjának felső határértékét, a 9,8 százalékot is, tükrözve az orosz-ukrán háború miatt erősödő pénzromlási kockázatokat.

Idén januárban a nyugdíjemelés 5 százalékos volt. A legfrissebb, 8,5 százalékos márciusi éves inflációs tényadat tükrében a nyugdíjas társadalom máris hitelezi a magyar államot, hiszen

a nyugdíjemelés mértékének máris több mint másfélszerese az őket különösen súlyosan érintő pénzromlás mértéke.

A nyugdíjasok által a mindennapokban érzékelt áremelkedés ennél is sokkal magasabb, hiszen a fogyasztói kosaruk közel egyharmadát kitevő élelmiszerek ára átlagosan is 13 százalékkal nőtt márciusban, nem is beszélve egyes élelmiszerek árának 30 százalék körüli emelkedéséről (például a margarin ára 33, a kenyéré 28, a sajté 22, a baromfihúsé 21, a tejtermékeké 18 százalékkal nőtt 2021. márciusához viszonyítva).

Elméletben a 13. havi nyugdíj az egész éves hatását tekintve egy pótlólagos 8,3%-os nyugdíjnöveléssel ér föl, de látható, hogy a legtöbb élelmiszer árrobbanását még a "nyugdíjnövelés + 13. havi nyugdíj" kombó eddig összesen 13,3 százalékos mértéke sem képes kivédeni.

A nyugdíjtörvény szerint a nyugdíjemelés mértékéhez egyébként nem adható hozzá a 13. havi nyugdíj évesített jövedelemnövelő hatása, így az inflációt a nyugdíjemelés és annak korrekciója révén kell semlegesíteni a nyugdíjasok részére.

Nem véletlen, hiogy az elszabadulni látszó inflációs veszélyre tekintettel a kormányzat ismét beígért egy júniusi rendkívüli korrekciós emelést is a novemberi kiegészítő nyugdíjemelés elé (a választások előtt tett kormányzati ígéretek remélhetően kötik a választások után megalakuló régi-új kormányzatot is). Az infláció a növekvő háborús és világgazdasági kockázatok miatt akár a jelenlegi borús előrejelzéseknél is sokkal nagyobb mértékű lehet, így a nyugdíjemelési korrekcióknak kulcsszerepe van abban, hogy a nyugdíjak vásárlóértéke ne szakadjon be.

Kétszer is be kell majd avatkozni

Mindenesetre a jelenlegi hazai és nemzetközi becslések szerint 10 százalék körül várható idei éves infláció indokolja a kettős emelési korrekciót. Júniusban 3-4 százalékos, novemberben további 2-3 százalékos pótlólagos emelésre lesz szükség a nyugdíjak vásárlóértékének átlagos megőrzéséhez - ha addig nem súlyosbodik tovább a pénzromlás.

Ha a legutóbbi márciusi tényadat vezérelné a júniusi korrekciót, akkor annak mértéke 3,5 százalék lenne.

Ez esetben a jelenleg 161 ezer forintos átlagnyugdíj 5640 forinttal, 166 640 forintra nőne, vagyis az átlagos nyugdíjas éves jövedelme 67 680 forinttal lenne több. Ha a medián nyugdíjra vetítjük ezt az emelést, annak összege 135 ezer forintról 4730 forinttal 139.730 forintra nőne, vagyis a medián nyugdíjas éves elkölthető nyugdíja 56760 forinttal lenne több. Ez a 3,5 százalékos kiegészítő emelés 140 milliárd forintos költségvetési többletkiadást generálna, miután 1 százalékpontnyi emelés 40 milliárd forintba kerül.

Ezzel a feltételezett kiegészítő emeléssel az éves inflációs emelés elérné a 8,5 százalékot, vagyis az előrejelzések fényében novemberben további emelési korrekcióra lesz szükség. Ha 10 százalék lesz az éves infláció, akkor a novemberi korrekció 1,5 százalékos lenne. Ennek eredményeként a júniusi emelés nyomán 166640 forint átlagnyugdíj 2500 forinttal 169140 forintra nőhetne, vagyis az átlagnyugdíjas elkölthető jövedelme éves szinten 30000 forinttal nőhetne. A júniusi emelés után 139730 forintra nőtt medián nyugdíj 2100 forinttal 141830 forintra nőhetne, ez esetben az elkölthető jövedelem éves szinten 25.200 forinttal nőhetne. Mindez további 60 milliárd forint forrásigénnyel járna.

Öszességében a két emelési korrekció 200 milliárd forint nagyságrendben jelentkezhet, ami a 2022. január emelés szintén 200 milliárd forintos kiadásához hozzáadva összesen 400 milliárd forintos tételt jelent.

Ez 30 milliárd forinttal meghaladja a 13. havi nyugdíj 370 milliárd forintos költségét is - metaforikusan, a nyugdíjasok által idén elkölthető nyugdíjjövedelem tekintetében ezért ér fel a januári nyugdíjemelés, továbbá a júniusi és novemberi várható korrekciók összhatása egy "14. havi nyugdíj" hatásával.

A korrekciós emelések 200 milliárdos pótlólagos kiadási tétele azonban kemény költségvetési korlátokba ütközhet. A választások évében megugrott költségvetési hiány nem teszi egyszerűvé a nyugdíjemelések pótlólagos fnanszírozási igényének megteremtését. A nyugdíjas társadalom relatív anyagi biztonságának megőrzése azonban feltehetően a régi-új kormányzat számára is kiemelt prioritást élvez.

Mennyivel többet költhetnek a nyugdíjasok idén?

Az idei januári 5 százalékos nyugdíjnövelés 200 milliárd forinttal, a 13. havi nyugdíj 370 milliárd forinttal, azaz összesen 570 milliárd forinttal több elkölthető pénzt jelentett eddig 2022-ben a nyugdíjasoknak. A júniusi és novemberi korrekciós nyugdíjemelések várhatóan további 200 milliárdos tételével együtt a nyugdíjasok idén 770 milliárd forinttal többet költhetnek, mint 2021-ben.

Ez az összeg önmagában is képes növelni az inflációt - különösen a választások előtt kiáramlott többi hatalmas juttatással, egyebek között a 600 milliárdos adóvisszatérítéssel és a fiatalok 140 milliárdos szja-mentességével együtt -, miközben a fogyasztásra elköltött milliárdok jellemzően 27 százalékos áfatartalma vissza is áramlik a költségvetésbe.

A magyar nyugdíjasok szempontjából a fő kérdés persze továbbra is az, hogy lépést tarthat-e a nyugdíjuk (emeléssel, 13. havi nyugdíjjal, korrekciókkal együtt) az inflációval, vagyis megőrizhető-e gyors árnövekedés mellett a nyugdíjak vásárlóereje?

Cikkem második részében erre keresem a választ.

Címlapkép: Getty Images