Csak mi figyelünk a jegybankra, a világ a GDP-adatok lázában ég

Itthon az MNB kamatdöntése a hét legfontosabb eseménye, a világ azonban az orosz-ukrán háború mellett elsősorban a friss GDP-adatokra figyelhet. Több helyről is érkezik az első negyedéves szám, amit még csak minimálisan érint majd a háború, de a kilátások érezhetően romlanak.

A hét eleje még csendes lesz, itthon csak a Pénzügyminisztérium részletes államháztartási beszámolója érdemel említést hétfőn, melyből hátteret kaphatunk a márciusi költségvetési hiányról. Közben külföldön sem záporoznak majd az adatok, csak a német IFO hangulatindexet tudtuk beírni a naptárba.

2022. április 25 - május 1. makronaptár Magyar makrogazdaság április 25. hétfő 11:00 PM Részletes áht-jelentés márc. április 26. kedd 9:00 KSH Keresetek febr. április 26. kedd 11:30 ÁKK 3 hónapos dkj aukció április 26. kedd 14:00 MNB Kamatdöntés április 26. kedd 15:00 MNB Közlemény április 28. csütörtök 9:00 KSH Munkanélküliség márc. április 28. csütörtök 9:00 MNB Egyhetes betéti tender (kamat) április 28. csütörtök 15:00 MNB Egyhetes betéti tender (elfogadott összeg) április 29. péntek 9:00 KSH Népmozgalom márc. Nemzetközi makrogazdaság április 25. hétfő 10:00 Németo. IFO-index ápr. április 26. kedd 14:30 USA Tartós fogyasztási cikkek rendelésállománya márc. április 27. szerda 14:30 USA Külkereskedelmi egyenleg márc. április 28. csütörtök 1:50 Japán Ipar márc. április 28. csütörtök 1:50 Japán Kiskereskedelem márc. április 28. csütörtök 5:00 Japán Bank of Japan kamatdöntés április 28. csütörtök 14:00 Németo. Infláció (előzetes) ápr. április 28. csütörtök 14:30 USA GDP (előzetes) Q1 április 29. péntek 3:45 Kína Caixin feldolgozóipari bmi ápr. április 29. péntek 7:30 Franciao. GDP (előzetes) Q1 április 29. péntek 8:00 Németo. GDP (előzetes) Q1 április 29. péntek 8:45 Franciao. Infláció (előzetes) ápr. április 29. péntek 10:00 Olaszo. GDP (előzetes) Q1 április 29. péntek 11:00 EU GDP (előzetes) Q1 április 29. péntek 11:00 EU Infláció (előzetes) ápr. április 29. péntek 14:30 USA PCE infláció márc. Forrás: Portfolio-gyűjtés

Kedden aztán jön a Monetáris Tanács aktuális döntése, bár különösebb meglepetésre nem lehet számítani a jegybanktól. A szakértők szinte egyöntetűen újabb 100 bázispontos alapkamat-emelést várnak, majd a hét második felében ennél kisebb mértékben emelkedhet az egyhetes betét irányadó kamata. A KSH a keresetek legfrissebb statisztikáját teszi közzé reggel, emellett Amerikában megjelenik a tartós fogyasztási cikkek rendelésállománya.

Ha az eddigi két napot csendesnek minősíthettük, akkor a szerda még inkább ilyen lehet, hiszen egy amerikai külkereskedelmi statisztikán kívül más érdemleges adat nem érkezik.

A hét második felében aztán felpörögnek kicsit az események, csütörtök reggel itthon egy munkanélküliségi adattal indítunk, majd az MNB már említett egyhetes betéti tenderére figyelhet a piac. A szakértők szerint újabb 30 bázispontos szigorítással 6,45%-ra emelheti az irányadó kamatot az MNB. Japánban hajnalban kamatdöntésre ébredhetünk, de a nap legfontosabb adata a kora délután érkező első negyedéves amerikai GDP-statisztika lehet.

A hét utolsó munkanapján folytatódik a GDP-adatok sora, sorrendben a francia, a német, az olasz, majd az eurózóna adata is megjelenik pénteken. Ezekben még valószínűleg minimális hatása lesz a február végén kirobbant háborúnak, de a kilátások érezhetően romlottak az elmúlt két hónapban. Vagyis majd a második negyedéves számok lehetnek érdekesek három hónap múlva. Az eurózónában áprilisi inflációs adat is jön, illetve a tengerentúlon is megjelenik a Fed által kiemelten figyelt PCE infláció márciusi adata.

Címlapkép: Getty Images