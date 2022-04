Köddé váltak a hatalmas akciók - Vége a webes száguldásnak?

Tavaly megtorpant a webáruházak száguldása, a korábbi évek 30-40%-os növekedési üteme 17%-ra esett, idén is már csak 10 százalék körüli növekedéssel számol a webáruházi piac - írja a Blokkk.com , amely szerint kevesebb és más a webes akció is, mivel nincs rá annyi pénz, mint régebben.

Az elmúlt hónapokban már kevesebb akciót kínálnak a webáruházak, ugyanakkor mindent megtesznek annak érdekében, hogy a visszafogásból minél kevesebbet érezzenek a vásárlók. Példaként említik, hogy előtérbe helyezték az átvevő pontok népszerűsítését, amely nem kis megtakarítást jelent a magas üzemanyagárak és a munkaerő költségek miatt.

A webáruháznak nagyon meg kell válogatnia, hogy mit és mennyivel kínálnak olcsóbban, hiszen a vásárlók a drágulás közepette nagyon is megnézik, hogy mire mennyit költenek.

A webáruházakban februárban 5-6%-os volt az átlagos áremelkedés, a meghirdetett akciók hatásaival együtt. A webáruházak egyik sarokpontja korábban az volt, hogy a gyártó a megrendelt árut időre le is szállította, azonban a koronavírus-járvány és az orosz-ukrán háború miatt, jelenleg ezen a téren jelentős bizonytalanságokkal kell szembenézniük. Emiatt a vásárlók is inkább a hagyományos boltba orientálódnak, ahonnan azonnal haza is lehet vinni a megvásárolt termékeket.

A cikkben kitérnek arra is, hogy az elmúlt években jelentősen nőtt weben történő vásárlások értéke. A magyarok a teljes szeletet nézve 2021-ben összesen 2752 milliárd forintot költöttel el az interneten. Ebben benne volt a belföldi webköltekezés 1690 milliárd forinttal, de mellette az is, amit külhoni webáruházakból rendeltek, 1062 milliárd forint értékben. 2017-ben a webáruházak részesedése 5% volt a boltos piacból (az üzemanyagokat nem számítva). Ez több mint kétszeresére, 11%-ra ugrott 2021-ben.

Címlapkép forrása: Getty Images