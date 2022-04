Hogy mi van?! Egészen hihetetlen fizetési adatok érkeztek Magyarországról!

Nemcsak az átlagember, de az elemző is csóválja a fejét és ráncolhatja a szemöldökét akkor, amikor a KSH februári kereseti adatait nézi meg. A hivatal szerint ugyanis közel 32%-kal (!) nőtt az átlagkereset februárban. Az emberek döntő többsége azonban egészen biztos, hogy nem kapott ekkora béremelést. Az adatok mélyére nézve kiderül, hogy a rendvédelmi dolgozóknak juttatott fegyverpénz dobja meg az egész nemzetgazdasági átlagkeresetet. Ennek hatására ebben a szektorban közel háromszorosára ugrott az átlagkereset, míg a többi iparágban leginkább 6 és 20% közötti béremelést láthatunk.

Milyen 30%?!

Jól kezdődött az idei év, ami a kereseteket illeti. Januárban 13-14% közötti mértékben nőttek a fizetések, amit a minimálbér és a garantált bérminimum ideig, közel 20%-os növelése mellett a munkaerőhiány is felfelé hajt. Februárban viszont ennél is sokkal nagyobb ütemben, 32%-kal nőttek a bruttó keresetek a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adati szerint. A legtöbb embernek azonban nem nőtt ennyivel a fizetése, mindössze annyi történt, hogy a fegyverpénz hatására közel megháromszorozódott a rendvédelmi dolgozók fizetése februárban.

Éppen a torzító adatok miatt most nem is a nemzetgazdasági átlagot, hanem a versenyszférát tekintjük át először. A legalább öt főt foglalkoztató vállalatoknál 12,2%-kal nőtt a bruttó átlagkereset februárban az előző hónap azonos időszakához képest. Ez azt jelenti tehát, hogy a gazdaságban a januárban elkezdődött bérfolyamatok zajlanak továbbra is, nem volt olyan tényező, ami ettől érdemben eltérítette volna a bérkiáramlást. Vagyis az átlagember egyáltalán nem érzékel 30% feletti átlagkereset-növekedést, a legtöbb munkavállalónak ennél sokkal kisebb mértékben emelkedett a fizetése.

Hogy jön ki a 30%?

"2022 februárjában a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 546 000 forint, a kedvezmények figyelembevételével számolt nettó átlagkereset 374 800 forint volt. A bruttó átlagkereset 31,7%-kal, a kedvezmények figyelembevételével számolt nettó átlagkereset pedig 31,9%-kal magasabb, mint egy évvel korábban" - áll a KSH jelentésében.

"Az átlagkereset kiugró emelkedéséhez elsősorban a honvédelmi és a rendvédelmi hivatásos állomány hathavi illetménynek megfelelő szolgálati juttatása (ún. fegyverpénz), illetve a már részben előre ütemezett béremelések, valamint a minimálbér- és a garantáltbérminimum-emelés járultak hozzá" - írja a KSH.

A februári, rendvédelmi dolgozóknak juttatott fegyverpénz tehát nagyon jelentősen megdobta a KSH által számolt átlagkeresetet. A februári adatok közlésekor a hivatalnak közzé kellett volna tennie, hogy mennyivel nőttek a keresetek a fegyverpénz/rendvédelmi dolgozók nélkül, a többi szektorban, hiszen rendkívül megtévesztő a 30% feletti átlagbér-növekedéséről szóló hír, a dolgozók döntő többségének ugyanis ennél sokkal kisebb mértékben nőtt a keresete.

A fegyverpénz hatására a költségvetési/állami szektor egészében februárban csaknem duplázódott az átlagkereset a januári 13%-os növekedés után. Ám ha a költségvetési szektor dolgozónak döntő többsége úgy érzi, hogy neki nem duplázódott meg a fizetésük, akkor bizony igazuk van. Innentől fogva pedig gyakorlatilag az összes, aggregált béradat használhatatlan februárra vonatkozóan.

Robbannak vagy alig nőnek a reálkeresetek?

Ilyen használhatatlan adat a reálbérek alakulása is. A KSH közleménye szerint az év első két hónapjában a "reálkereset 13,6%-kal emelkedett, a fogyasztói árak előző évhez mért, 8,1%-os növekedése mellett." Azonban természetesen itt is mindent összekuszál a fegyverpénz. Tehát a reálkereseti adatokat is csak a versenyszférára érdemes kiszámolni, hiszen azt nem torzítja a rendvédelmi dolgozók bére/egyszeri juttatása. A versenyszférában a februári 8,3%-os infláció mellett 3,6%-kal nőtt a reálkereset, ami azt jelzi, hogy az emelkedő infláció egyre inkább erodálja a keresetek vásárlóerejének növekedését. Összességében tehát a legtöbb embernek a reálkeresete mindössze 3-4%-kal nőtt, és egyre többen vannak olyanok, akiknek csökken a bérének a vásárlóereje. Sokan ugyanis nem kaptak akkora béremelést, mint amekkora az infláció.

A rendszeres makroadatok közül a KSH béradatait mindig nagy figyelem övezi, hiszen az embereket ez érinti leginkább. Már az elmúlt években sem volt könnyű feladat bemutatni, hogy valójában a dolgozók nem az átlagbért (amit kifejezetten torzítanak a magas keresetűek béradatai), hanem a mediánbért keresik meg (a fizetéseket sorba rendezve a legalacsonyabbtól a legmagasabbig, a középső a medián), hiszen utóbbi adatok nem a KSH közleményében, hanem csak a táblázatokból kibogarászva érhető el. Most azonban minden eddiginél nehezebbé vált valós, közérthető képet adni a hazai bérfolyamatokról.

Mindent egybevetve a januári bérfolyamatok folytatódásáról beszélhetünk februárban is. A keresetek nem vettek érdemi lendületet, a következő hónapokban is 12-14%-os növekedés lehetséges. Az infláció mindeközben egyre magasabbra szökik, ami nagyban erodálja a keresetek növekedésének vásárlóerejét.

Címlapkép: Getty Images