Tényleg meglépték az oroszok, elzárták a gázcsapot a lengyelek felé

A Gazprom leállította a Jamal-szerződés keretében Lengyelországba irányuló orosz gázszállításokat - jelentette több lap a lengyel médiában korábban. Azóta mindkét érintett fél részéről érkeztek nyilatkozatok, melyek megerősítették a korábbi értesüléseket, vagyis az oroszok holnaptól tényleg elzárják a gázcsapot a lengyelek felé.

A korábbi találgatás után megérkezett a lengyel állami gázvállalat, az PGNiG közleménye az ügyről. Ebben azt írják, hogy a PGNiG-t tájékoztatta a Gazprom,

hogy a Jamal-szerződés szerinti szállításokat teljes felfüggeszti.

Az intézkedés április 27-től, reggel 8 órától van érvényben.

A PGNiG hozzátette, hogy lépéseket fog tenni a gázáramlás helyreállítása érdekében a Jamal-szerződésnek megfelelően, és a szállítás leállítása a szerződés megszegése volt, ami miatt kártérítési igényt érvényesíthet.

Egy külön közleményben a lengyel energetikai csoport közölte, hogy április 12-én megtagadta a Kreml azon rendeletének betartását, amely előírja, hogy a "barátságtalan" nemzetek vevőinek rubelben kell fizetniük a gázért a Gazprombankon keresztül.

Közben sajtótájékoztatót tartott a lengyel klímavédelmi miniszter, aki elmondta, hogy az ország készen áll rá, hogy teljesen elvágja magát az orosz szénhidrogénektől és olajtól. Hozzátette, hogy a lengyel gáztárolók töltöttsége 76 százalékon van, és jelenleg nincs szükség rá, hogy hozzányúljanak a tartalékokhoz.

A lengyel enerigabiztonságért felelős miniszter emellett közölte, hogy a lengyel gázvásárlóknak történő szállításokat nem fogják visszavágni. Hozzátette emellett, hogy a szóban forgó szerződést decemberben egyébként is fel akarták mondani, tehát fogják tudni kezelni az orosz döntést a szerződés korai felbontásáról. Emellett arról is beszélt, hogy a Gazpromtól származó szállításokat más helyekről is fogják tudni pótolni. Ha az orosz döntés valóban szerződésszegésnek bizonyul, akkor az ügyet bíróságra fogják vinni - közölte az enerigabiztonságért felelős miniszter.

Az Európai Gázpiaci Szállítórendszer-üzemeltetők Hálózatának (ENTSOG) adatai szerint hétfőn a három nappal korábbi szint közel tizedére esett vissza a Lengyelországba Oroszországból Fehéroroszországon és Ukrajnán keresztül érkező gázmennyiség. A Gazprom tagadta, hogy leállították volna a Lengyelországba irányuló gázszállításokat. "Ma Lengyelországnak az új fizetési eljárás szerint kell fizetnie a gázszállításokért" - mondta Szergej Kuprijanov szóvivő.

Lengyelország korábban többször is kijelentette, hogy nem járul hozzá Oroszország azon követeléséhez, hogy a Gazpromtól vásárolt gázért rubelben fizessen az Oroszország által a múlt hónapban bejelentett új szabályok szerint. Moszkva figyelmeztette Európát, hogy a gázszállítások leállítását kockáztatja, ha nem fizet rubelben.

A orosz döntés azzal is összefüggésben állhat, hogy Lengyelország kedden tette közzé 50 orosz oligarchát és vállalatot - köztük a Gazprom - magába foglaló listáját, akikre szankciókat alkalmaznának a hónap elején elfogadott törvény értelmében, amely lehetővé teszi vagyonuk befagyasztását. A törvény különálló az uniós országok által közösen bevezetett szankcióktól.

