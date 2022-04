Drasztikusan nő a kanyarós esetek száma - Rohamtempóban terjedhet a WHO szerint

Világszerte megugrott a kanyarós esetek száma - derül ki az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerdán Genfben ismertetett jelentéséből.

Az dokumentum szerint 2022 első két hónapjában 79 százalékkal több kanyarós megbetegedést regisztráltak a tavalyi év azonos időszakához képest. Ennek okaként az egészségügyi szakértők azt nevezték meg, hogy kevesebb gyereket oltottak be a fertőző betegséggel szemben részben azért, mert a koronavírus-járvány megakasztotta kanyaró elleni oltási kampányokat, másrészt az erre elkülönített forrásokat az országoknak át kellett csoportosítaniuk más célokra.

Tovább súlyosbítják a helyzetet az ukrajnai, etiópiai, szomáliai és afganisztáni válságok és konfliktusok, amelyek emberek millióit kényszerítették menekülésre otthonaikból, ami miatt a gyakran zsúfolt szállásokra került gyerekek nem kaphatták meg a szükséges védőoltást.

A jelentés felhívta a figyelmet arra is, hogy a koronavírus-járvány nyomán elrendelt távolságtartási szabályok feloldásával fennáll a veszélye annak, hogy a rendkívül fertőző kanyaró rohamtempóban kezd terjedni. A cseppfertőzés útján terjedő kanyaró influenzához hasonló tünetekkel és bőrkiütéssel járó betegség, amely tüdő-, középfül- vagy akár agyhártyagyulladáshoz is vezethet. Egyes esetekben halálos kimenetelű is lehet.

2020-ban 23 millió gyerek nem kapta meg a szükséges védőoltásokat. 2022 januárjában és februárjában 17 338 kanyarós esetet regisztráltak. 2021 áprilisa és 2022 áprilisa között pedig a betegség összesen 21 nagyobb gócát jegyezték fel, ezek legtöbbje Afrika és a Földközi-tenger keleti medencéjének országaiban volt. A leginkább érintettek Szomália, Jemen, Nigéria, Afganisztán és Etiópia volt. A WHO megjegyzi:

a valós számok ennél lényegesen magasabbak lehetnek, mivel sok helyen nem lehet pontos egészségügyi adatokat rögzíteni.

Címlapkép: Getty Images