Menet közben cserélt kereket több mint 1 millió ügyfélnek az OTP Bank

Több mint száz munkavállaló, az agilis módszertan és az ügyfeleknek hagyott kellő idő kellett ahhoz, hogy zökkenőmentesen történjen az átállás az OTP Bank új applikációjára. Az új MobilBank, amelynek a lakossági SmartBank március 24-én adta át végleg a helyét és amelyben több, mint 1 millió ügyfél kezeli napi pénzügyeit– a visszajelzések alapján megelégedéssel. Az új alkalmazás a legnagyobb magyar banki applikáció lett, a váltás a számokat tekintve is a legtöbb felhasználót érintő magyar banki átállás volt.

„Technikai fennakadás nélkül, zökkenőmentesen, mondhatni, szinte észrevétlenül történt meg a lakossági SmartBank lekapcsolása, és a kivezetés napjára aktív lakossági ügyfeleink 90 százaléka már regisztrált a Digitális Szolgáltatási Szerződésre, több mint 80 százalékuk pedig használatba is vette az új mobilalkalmazást” – mondta el Kökény-Majer Anita, az OTP Bank lakossági internet- és mobilbanki csatornáinak szolgáltatásfejlesztésért felelős vezetője. Hozzátette: a lépés meglehetősen nagy volumenű váltás volt, számos ügyfelet érintett,

az új applikáció bevezetése mindmáig a legtöbb felhasználót érintő IT-művelet volt a hazai bankszektorban.

A hitelintézet új internetbanki és mobilalkalmazási szolgáltatására regisztrált ügyfelek 90 százaléka már az új MobilBankot használja. Továbbá folyamatosan csökken azoknak az ügyfeleknek a száma, akik még vissza-visszatérnek az OTPdirekt internetbank felületére mindennapi pénzügyeik intézéséhez. Emellett az új MobilBank ügyfél megítélése is egyre javuló tendenciát mutat.

A bank közlése szerint az új appba jellemzően kéthetente kerülnek be új fejlesztések vagy kisebb-nagyobb módosítások, a felhasználók visszajelzéseit, igényeit is figyelembe véve.

Egyszerre fejlesztettek és üzemeltettek

A banki alkalmazások fejlesztése és használatba vétele azért sem egyszerű, mert a feladatot úgy kell elvégezni, hogy közben a net- illetve mobilbank működése nem állhat le, vagy csak nagyon rövid időre. Mivel a rövid előre tervezett szüneteket leszámítva mindig folyamatosnak kell lennie a pénzforgalomnak, nem véletlen, hogy az ilyen munkákra elterjedt kifejezés a „menet közbeni kerékcsere”.

Volt olyan nap a kivezetés előtt, amikor egyetlen nap alatt 30 ezer ügyfél regisztrált a Digitális Szolgáltatási Szerződésre, miközben a már regisztrált ügyfeleket is ki kellett szolgálni.

Ehhez az érintett üzleti területek mellett az IT minden területével szükség volt a hatékony együttműködésre, akiknek fontos szerepük volt a sikeres átállásban" - mondta el Kökény-Majer Anita.

Több mint száz szakember

Az új app fejlesztése szervezeti értelemben sem kis feladat. Az alkalmazás teljes mértékben az agilis módszertan szerint történt. Az új platformok megalkotásán a bank több száz kollégája dolgozott.

Nagyon fontos volt, hogy mindig mindenki naprakész legyen az új alkalmazás fejlesztésének előrehaladásával kapcsolatban és ezt szem előtt tartva épüljön fel a kivezetés folyamata is.

Szoros együttműködésre volt szükség több kommunikációs, hálózati, Contact Center, IT, üzleti és további kapcsolódó területekkel is, és ezt a gyors információ-áramlási és együttműködési igényt, oda-vissza csatolást és állandó finomhangolást jól szolgálta az agilis munkavégzés.”

Ideje volt váltani

„A SmartBankot 2011-ben indítottuk és 11 évvel később, 2022-ben szüntettük meg a működését, ez idő alatt több mint 1 millió lakossági ügyfél használta napi szinten. A SmartBank kapcsán az ügyfelek elégedettek voltak, ám elérkezett az idő, hogy a gyorsan változó ügyféligények és a digitális szolgáltatások szélsebes fejlődése miatt egy teljesen új applikáció fejlesszünk – tette hozzá Kökény-Majer Anita”

A váltás természetesen nem egy pillanat, hanem inkább egy folyamat volt a bank és az ügyfelek életében is.

„A kitűzött célok szerint egyrészt az új alkalmazás funkcionalitásának szinte meg kellett egyeznie a régivel, valamint új funkciókkal is kiegészülnie, annak érdekében, hogy minden alapvető bankolási művelet elvégezhető legyen az új felületen is; másrészt időt is kellett adnunk ügyfeleinknek az ismerkedésre, az új applikáció használatának megszokására" – fogalmazott a vezető.

Az új OTP MobilBank - az új InternetBankkal együtt - tavaly április óta a teljes lakossági ügyfélkör számára elérhető volt, azonban volt egy viszonylag jelentős - több százezer fős, az újdonságokat lassabban elfogadó – ügyfélkör, akiknek több időre volt szükségük a váltás kapcsán. Az ő kényelmük és zavartalan kiszolgálásuk érdekében döntött az OTP Bank menet közben úgy, hogy az eredetileg tervezett kivezetési időponthoz, március elsejéhez képest további három hetet ad az átállásra, amely végül március 24-én történt meg.

A cikk megjelenését az OTP Bank Nyrt. támogatta.

Fotó: Getty Images