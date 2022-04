Enyhül a kínai Covid-vasszigor Hongkongban

A világ egyik legelszigeteltebb helyévé vált Hongkong az utóbbi hetekben azzal, hogy Kína a zéró-Covid politikája miatt gyakorlatilag az egész várost lezárta. Most azonban némi enyhítést jelentettek b, ez főként az utazási és teherszállítási területeket érinti – számol be a hírről a Reuters

Hongkong a hét napról három napra rövidíti az utasszállító repülőgépek személyzetének kötelező szállodai karanténját, a teherszállító gépek személyzetét pedig mentesíti a karanténkötelezettség alól.

A kormányzat közleménye szerint a májusban életbe lépő változtatások Hongkong légi kereskedelmi és logisztikai iparának túlélését biztosítják.

Azt is közölték, hogy májustól feloldják a tengerentúli országokra vonatkozó kiutazási riasztást, több mint két évvel azután, hogy 2020 márciusában először bevezették. Pár napos hír az is, hogy májustól több mint két év után először engedik be a városba a nem ott lakókat.

Módosították a koronavírus fertőzötteket szállító légitársaságokra vonatkozó szabályokat: a jelenlegi háromról öt fertőzött utasra emelkedett a bejövő járatok felfüggesztésének küszöbértéke.

A lap megjegyzi, hogy a napi fertőzések száma az elmúlt két hétben 1000 alá csökkent a március 3-i több mint 70 000-es csúcsról.

