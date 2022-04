Itt az újabb kellemetlen meglepetés, ezúttal Franciaországból

Az amerikai gazdaság meglepően rossz számai után most a francia első negyedéves GDP-adat is kifejezetten kedvezőtlen képet mutat. Lehet, hogy az előrejelzett gazdasági lassulás előbb eléri a fejlett világot.

Nem alakul eddig jól az első negyedév a fejlett világban: a francia első negyedéves GDP stagnált az előző negyedévhez képest, holott a negyedik negyedévben még 0,8%-os növekedést mértek Európa második legnagyobb gazdaságában.

Az elemzők számítottak a lassulásra, de azért növekedést vártak: a Reuters konszenzusa 0,3% volt. A stagnálás a gyenge lakossági fogyasztásoknak tudható benne, a költések 1,3%-kal estek márciusban.

Tegnap az Egyesült Államokban is közzétették az első negyedéves GDP-t, az amerikai gazdaság 1,4%-ot esett évesítve az első negyedévben. Ez nagy meglepetés volt, hiszen az elemzők itt is kis növekedésre számítottak, 1,1% volt a konszenzus.

Elemzők egybehangzóan vártak egy lassulást idén a fejlett világban, a magas infláció a jelentősen megnövekedett energiaárakkal ugyanis fékezi a gazdaságot. Emellett a szigorodó pénzügyi feltételek is hamarosan begyűrűznek a lakossági hitelekbe, amely szintén hűteni fogja az aktivitást. A most közölt adatok szerint az Egyesült Államokban és Franciaországban már most tanúi lehetünk egy lassulásnak.

A mai napon érkezik még az olasz, a német és az eurózóna GDP, valamint az Eurostat közzéteszi az április inflációt is. Az áprilisi inflációs közlés együtt az első negyedéves reálgazdasági adatokkal az európai monetáris politika irányát is komolyan befolyásolhatja.

Címlapkép: Getty Images