Kiszivárgott: Magyarország könnyítést kap az uniós olajembargó alól

Az Európai Bizottság kedden terjeszti be azt a javaslatát, amely év végével tiltaná be az Európai Unióban az orosz olajtermékek importját, tehát a kőszén embargójához hasonlóan lesz egy több hónapos felkészülési idő, és speciális helyzete miatt Magyarország és Szlovákia „bizonyos mentességeket, vagy átmeneti intézkedéseket” kap – tudta meg a Politico Ursula von der Leyen bizottsági elnök köreiből.

Összeállt a csomag a német fordulat után

Mindez összhangban van a német ZDF ma reggeli információival, hogy a múlt heti német fordulat után Magyarország és Szlovákia is visszavonja vétóját, pontosabban azzal szerelik le az ellenkezésüket, hogy a helyzetükre tekintettel könnyítéseket kapnak (döntő részben a Barátság vezetéken jutnak orosz olajhoz), a németek pedig egy konkrét olajfinomító esetleges államosításával tudják kipipálni az orosz olajembargót.

Amint az várható volt: az orosz háború finanszírozási csatornájának aláásását célzó uniós lépés (az orosz olajexport bevételek kb. fele jött uniós irányból) nem azonnali hatállyal jönne, mert az EU orosz olajimport függése (kb. 25%, de nagyfokú tagállami eltérések voltak, mert a magyar arány kb. kétharmados, a szlovák csaknem 100%-os) ezt nem teszi lehetővé. Ráadásul még az év végére kinyújtani tervezett olajembargós lépés is okozhat megrázkódtatásokat (oroszon kívüli olajárak magas szintje, inflációs és társadalmi következmények) - erre tagállami diplomaták figyelmeztettek a lapnak.

Mindezzel együtt a menetrend így nézhet ki:

Hétfőn délután a tagállami energiaügyi miniszterek délután 3-kor kezdődő ülésén már bizonyára szóba kerül az uniós olajembargó tervezete (itt megkaphatja az utolsó szignálokat a Bizottság az olajembargós csomag véglegesítéséhez). Emellett az ülésen az orosz gázszállítás rubelben fizetése körüli hatalmas összeütközést is tisztázni kell a tagállamok közötti szolidaritási gázszállítások és interkonnektor tervek mellett, mert a bolgár és lengyel irányba leállt orosz gázszállítások erősítették azokat a félelmeket, hogy az oroszok akár egész Európa felé leállíthatják a szállításokat. Kedden terjeszti be az Európai Bizottság a hatodik szankciós csomagját, ami egy komplex csomag lesz és ennek csak egy részét jelenti az olajembargó kérdése. Nagy kérdés, hogy mi lesz az orosz nukleáris fűtőanyagokra vonatkozó embargós tervből, amelyet a németek kezdtek szorgalmazni, de például a franciáknak és a magyaroknak is érzékeny kérdés az atomerőművek miatt. Emellett szó lesz benne további orosz bankok elleni szankciókról, várhatóan a Sberbank is felkerülne a SWIFT-ből való kitiltottak listájára és további magánszemélyek elleni szankciók is jönnek. Szerdán már tudnak is tárgyalni a tagállami nagykövetek a Coreper ülésen az uniós olajembargó témájáról (nem biztos, hogy már rögtön el is fogadják).

A magyar és szlovák könnyítések háttere

A brüsszeli lap április 21-i értesülései három irányt jelöltek meg a készülő uniós orosz olajembargó kapcsán, ami a kompromisszumos megállapodáshoz elvezethet:

Az uniós olajembargó különbséget tenne az orosz kőolaj fajták, illetve olajszármazékok között. Abban is különbséget tenne a készülő csomag, hogy az olaj tartályhajón vagy csővezetéken érkezik-e az EU-ba. Lenne idő az alkalmazkodásra, illetve az átállásra, tehát egyáltalán nem azonnali embargóról lenne szó.

Ezek alapján és Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter egyik akkori kijelentése alapján rámutattunk: lehet, hogy ezek miatt kezdett puhulni a magyar kormány addig következetesen erőteljes elutasítása az orosz olajembargóval kapcsolatban. A most kiszivárgott frissebb értesülések alapján egyelőre csak a harmadik irány biztos teljesülését látjuk. Az első kettő irányt pedig feltehetően a Magyarországnak és Szlovákiának megadni tervezett egyedi engedmények, könnyítések takarják, mert e két ország döntő részben a Barátság kőolajvezetéken kapja az olajat.

Amint arra a magyar kormány is rendszeresen figyelmeztetett: az esetleges orosz olajembargó kapcsán még lenne valamennyi szállítási alternatíva a gázhoz képest (ott csak orosz molekulához tudunk hozzájutni, akármelyik irányból is jön). Az olaj esetén is azonban legalább több hónapot, de akár egy évet is igénybe venne, illetve több százmilliárd forintba is belekerülne, ha a Mol finomítóit úgy kellene átalakítani, hogy képesek legyenek még nagyobb mértékben nem orosz olaj feldolgozására. Amint a Mol illetékese a Portfolio-nak adott interjúban elmondta: jelenleg a százhalombattai finomítóban 80%-ban orosz kevert olajat használnak fel (Russian Export Blend, REB, amit közel 60 kőolajmezőről származó olajból kevernek össze az Urálon túl és az elmúlt 10 évben nagyon stabil volt az így adódó mix minősége).

Jelezte azt is, hogy az egész évre meghatározott százhalombattai orosz olaj bekeverési arány 70%, a minimális arány pedig 65% körül van. Utóbbihoz ráadásul 8 évnyi fejlesztésre volt szükség, tehát itt csak lassan és alapos elemzések mellett lehet haladni, mert különben dugulások lesznek a rendszerben. Erre példaként elmondta, hogy az Arab Light kőolaj bár nagyon hasonló az uralihoz, de például a dízel termelést itthon nem tenné lehetővé a magas kéntartalma miatt.

Az is lényeges, hogy bár a Mol pozsonyi finomítójában is 30 százalékos a tengeri kőolaj bedolgozásának az elméleti lehetősége, de ennek jelenleg számos technikai akadálya van, amelyet csak különböző fejlesztésekkel tudnak feloldani és éppen ezért jelenleg az a finomító 100 százalékban orosz olajat dolgoz fel. Ezekre a műszaki-technikai, az orosz olajról való leválás gyorsaságát korlátozó tényezőkre utalt Gulyás Gergely akkor, amikor hosszabb időigényű és jelentős költség vonzatú átalakításokról beszélt.

A jelek szerint a véglegesítés előtt álló uniós orosz olajembargós csomag minden tagállam egyedi igényeire is igyekszik figyelni, hogy mind a 27 tagállam támogatását meg lehessen hozzá nyerni.

Ehhez az is fontos volt, hogy a magyar kormány több csatornán érzékeltette Brüsszelben: az orosz olajjal kapcsolatos ellenkezése nem politikai hátterű, hanem kizárólag fizikai adottságokból származik, azaz szívesen vennénk mi máshonnan olajat (és gázt), ha lenne erre máshonnan szállítási alternatíva. Ezek a szignálok fontosak voltak abban, hogy lendületet adjanak egy politikai alapú kompromisszumos intézkedéscsomag kidolgozásához.

Címlapkép forrása: Getty Images