Oroszország elkerülte az államcsődöt

Három, neve elhallgatását kérő befektető közölte, hogy letétkezelő bankjaik megkapták a kifizetéseket. Legalább egy nagy nemzetközi elszámolóház megkapta és feldolgozta a 2022-ben és 2042-ben lejáró eurókötvények kifizetéseit - közölték a tranzakciót ismerő, de az ügyben nyilvánosan nyilatkozni nem jogosult személyek.

A 650 millió dollárnyi kamat- és tőkekifizetéssel kapcsolatos bonyodalmak azután merültek fel, hogy Oroszországra széles körű pénzügyi és gazdasági szankciókat vetettek ki az ukrajnai inváziót követően. A szankciók érintik az ország néhány legnagyobb hitelezőjét tartalmaznak vagyonelkobzásokat és az ország devizatartalékainak befagyasztását.

Az államadósság-saga akkor kezdődött, amikor április elején zárolták a pénzeszközöket, és ezzel 30 napos türelmi időt indítottak el, amely szerdán ér véget. Oroszország megpróbálta megkerülni a szankciókat azzal, hogy rubelben fizetett, de ezt a kötvények feltételei nem teszik lehetővé. Majd amikor a fizetésképtelenség látszólag csak napokra volt, a kormány pénteken váratlanul bejelentette, hogy a pénz végre úton van.

ezzel Egyelőre Oroszország elkerülte a devizaadósság-csődöt,

amelyre egyébként a bolsevikok hatalomátvétel óta nem volt példa. 1918-ban az oroszok megtagadták a cárok kölcsöneinek rendezését. A keddi kifizetések azonban csak átmeneti szünetet jelenthetnek.

Az amerikai szankciók jelenleg széles körű mentességet tartalmaznak az államkötvények kifizetése alól. Ez a mentesség május 25-én lejár, és a Pénzügyminisztérium még nem közölte, hogy meghosszabbítják-e azt. Ha nem, akkor ez komoly akadályt jelent az államkötvények kamatainak néhány nappal később esedékes kifizetéseiben. Legközelebb tehát május 25-én következhet be az orosz államcsőd.

Korábbi cikkünkben felhívtuk rá a figyelmet, hogy az orosz költségvetés helyzete kifejezetten stabil, csak márciusban 1200 milliárd rubel értékben érkeztek be a bevételek a központi költségvetésbe az olaj- és gáz eladásából. Ezen rubelösszeg deviza-fedezete a jegybank tartalékait gazdagítja, amelyet a központi bank alighanem olyan számlán tart, amelyre a nyugati szankciók nem terjednek (vagy nem is terjedhetnek) ki. A probléma nem a fizetőképesség hiányával, hanem a tranzakciók technikai lebonyolításával van, a pénzügyi szankciók ugyanis kvázi ellehetetlenítették a dollár- és eurótranzakciókat. Ezen felül felmerülhet a technikai államcsőd lehetősége is, amikor az oroszok egyszerűen megtagadják a devizakötelezettségeik rendezését - egyelőre a fentiekből úgy tűnik, az orosz kincstárnak ez nem áll szándékában. Arra is felhívtuk a figyelmet a cikkünkben, hogy egy esetleges technikai államcsődnek semmilyen következménye nem lenne sem Oroszország háborús aktivitására, sem a gazdaság helyzetére - ez utóbbi egyébként kifejezetten borús.

Címlapkép: Getty Images