Jöhet az első reform a Musk-féle Twitteren?

Ahogy arról már többször is beszámoltunk, elsősorban a szólásszabadság megsértésére hivatkozva többször is bírálta a Twittert a Tesla-cégvezér Elon Musk, majd miután reformot sürgetett a közösségimédia-piacon, eggyel tovább is ment és kivásárolta a Twittert, 44 milliárd dolláros ügylet keretein belül.

Nem is kellett sokat várni az első "reformgondolatig", nemrég a közösségi oldalon tweetelte ki a világ leggazdagabb embere, hogy bár az általános felhasználóknak továbbra sem kell fizetniük a platformon,

a kereskedelmi és kormányzati felhasználóknak nem biztos, hogy ingyenes marad a Twitter.

Twitter will always be free for casual users, but maybe a slight cost for commercial/government users