Kiszivárgott: tényleg felmentést kaphat Magyarország és Szlovákia az orosz olajembargó alól

A lap úgy tudja, hogy az olajimportot hat hónap múlva, tehát praktikusan az év végével tiltaná be az EU, a finomított kőolajtermékek, például benzin behozatalát pedig kilenc hónap múlva, tehát jövő tavasszal és mindez „Magyarország és Szlovákia kivételével” történne, amelyek a szárazföldi fekvésük miatt teljes mértékben a Barátság kőolajvezetéken kapják az orosz olajat.

A felmentés pontos tartalmát nem írta meg a lap, de közben a csomag többi eleméről írt négy diplomata forrása alapján: eszerint a Sberbank mellett a Credit Bank of Moscowt és a Russian Agricultural Bankot is kitiltják a SWIFT nemzetközi üzenetküldő rendszerből.

A személyeket érintő szankciós lista például az orosz ortodox egyház fejével, Kirill pátriárkával is bővülhet, aki Vlagyimir Putyin orosz elnök komoly támogatója és akinek egy keddi telefonos egyeztetésen Ferenc pápa is szólt, hogy ne legyen Putyin „oltári játékszere”. Emellett az uniós külügyi főképviselő azt is jelezte a lapnak, hogy a bucsai népirtásban részt vevő orosz dezinformációs szereplők és katonai parancsnokok is felkerülnek a személyeket érintő szankciós listára.

Az EP plenáris ülése ma fél 9-től kezdődik és a menetrend szerint az első blokkban kerülhet sor a fenti bejelentésre, aztán a nap későbbi részében a tagállami uniós nagykövetek kezdik megvitatni a hatodik uniós szankciós csomagot.

A készülő uniós olajembargó kapcsán az elmúlt napok intenzív híráramlása:

