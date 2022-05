Új arcok, régi nevek: alakul az ötödik Orbán-kormány végleges névsora

A finiséhez érhettek az ötödik Orbán-kormány régi és új tagjaival történő egyeztetések. A Portfolio-hoz eljutott, több forrásból is megerősített információk arra utalnak, hogy valóban lesz érdemi változás a minisztériumi struktúrában és feladatokban. Új emberhez kerül például az egészségügy, a közoktatás, változik a gazdaságstratégia felügyelete és alakítása, de úgy néz ki, hogy az EU-s ügyekért is külön miniszter felel majd.

Már csak néhány nap és hivatalosan is ismertetik az új kormány névsorát. A parlament hétfői alakuló ülésén Áder János köztársasági elnök hivatalosan is felkérte Orbán Viktort a kormányalakításra. Ha a 4 évvel ezelőtti időzítésből indulunk ki, akkor ettől a naptól számítva 10 napon belül nyilvánosságra kerülnek az új kormánytagok nevei. 2018-ban ugyanis az államfő április 17-én kérte fel kormányalakításra a miniszterelnököt és 27-én Havasi Bertalan adott ki közleményt arról, hogy a kormányalakítással kapcsolatos egyeztetések lezárultak és felsorolta a minisztereket.

Az elmúlt napokban intenzív egyeztetések zajlottak a miniszterelnök és a miniszterjelöltek között. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter két héttel ezelőtt a Kormányinfón ezzel kapcsolatban azt mondta, hogy Orbán Viktor sűrű tárgyalásokban van az alakuló új kormány tagjaival. Elmondása szerint május 16-án kezdődő héten választják meg a miniszterelnököt, majd ezután pár nappal alakul meg a kormány.

A Portfolio legújabb információi szerint a következő kormányösszetétel körvonalazódik (vannak változások ahhoz képest, mint ami 2 hete kiszivárgott a sajtóban).

Pintér Sándor

A 74 éves politikus az 5. ciklusát kezdheti meg belügyminiszterként. Újdonság lesz viszont ezúttal, hogy információink szerint – miután Kásler Miklós távozik és az Emberi Erőforrások Minisztérium feladatait szétbontják – a BM alá kerülhet a közoktatás mellett az egészségügy is. Egy újonnan benyújtott törvényjavaslat is ezeket a feltételezéseket erősíti meg.

Nagy Márton

Új miniszterként új tárcát kaphat információink szerint Nagy Márton, aki két éve a miniszterelnök gazdaságpolitikai főtanácsadója és ezt megelőzően 5 éven át volt a Magyar Nemzeti Bank alelnöke. Az új kormányban az egyik legnagyobb újdonságot ez a tárca fogja jelenteni, úgy tudjuk, ide fog tartozni az állami vagyongazdálkodás (ezen belül például az energetika), a gazdaságstratégia, valamint a pénz- és tőkepiac kérdései is (ezzel az is eldőlt, hogy Bártfai-Mager Andrea nem lesz a jövőben tárca nélküli miniszter). Forrásaink azt is állították, hogy a jegybankár munkáját két államtitkár fogja segíteni, akik az MNB-ből érkezhetnek. Más forrásokból származó információink szerint Nagy Márton feladatkörei még képlékenyek.

Érdemes azt is felidézni, hogy az elmúlt hónapokban a kormány legfontosabb gazdaságpolitikai lépéseinek hátterét Nagy Márton kommunikálta, annak részleteit is a 46 éves közgazdász és csapata dolgozta ki, így például az szja-vissszatérítést, a kamatstopot, és különböző árstopokat. Mostantól viszont még nagyobb ráhatása lehet a gazdaságpolitika irányának alakítására.

Nagy István

A két héttel ezelőtt sajtóban megjelentekhez képest új információ, hogy az 58 éves agrármérnök, politikus marad az agrárminiszter, vagyis második négyéves ciklusát kezdheti meg. Korábban voltak olyan hírek, miszerint Lázár János is esélyes volt egy szélesebb jogosítványokkal bíró vidékfejlesztési minisztérium vezetésére, ez azonban mostanra információink szerint nem az alapforgatókönyv. Voltak olyan megfigyelők, akik már feltételezték azt, hogy Lázár János mégsem lesz a kormány tagja, miután nem volt ott a Fidesz-KDNP parlementi fotózásán. Indoklása szerint megint elaludt, mint 2018-ban.

Navracsics Tibor

A Portfolio több forrásból is úgy értesült – összhangban a 24.hu korábbi információival -, hogy az 55 éves jogász-politológus ismét tagja lesz az Orbán-kormánynak. 2010 és 2014 között miniszterelnök-helyettes és közigazgatási és igazságügyi miniszter volt már, majd ezt követően rövid ideig külügyminiszter lett, majd 2014 és 2019 között uniós biztos volt. A politikus felelne az EU ügyekért és ezen keresztül az uniós forrásokért is.

Varga Judit

Az előző kormányhoz 2019-ben csatlakozott igazságügyi miniszterként, ezt megelőzően 2018 májusától volt a Miniszterelnökség európai uniós kapcsolatokért felelős államtitkára. A hozzánk eljutott információk szerint ő is folytatja munkáját az új Orbán-kormányban.

Varga Mihály

Lapunk információi szerint az 57 éves közgazdász, politikus marad pénzügyminiszter (emlékezetes, ő 2013-tól a kormány tagja tárcavezetőként), azonban a PM feladatkörei szűkülhetnek. Ami biztos, hogy a költségvetés megalkotása és végrehajtása itt marad.

Mindezek mellett változhat még az innováció, vállalkozásfejlesztés, családpolitika felügyelete is, egy új miniszter megjelenésével együtt, és ez változást eredményezhet a kormány szerkezetében is.

Címlapkép: Képviselők esküt tesznek az Országgyűlés alakuló ülésén 2022. május 2-án. A patkó első sorában Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter, Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter, Varga Judit igazságügyi miniszter és Pintér Sándor belügyminiszter (b-j). Forrás: MTI/Koszticsák Szilárd