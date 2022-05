Reális, hogy leáll az orosz gázszállítás egész Európa felé - mondta ki a nagy francia cég vezére

Egyelőre euróban fizetünk az orosz gázért, és várjuk az Európai Bizottság iránymutatását a rubelben való fizetési vitában, az pedig mindezzel együtt „hihető forgatókönyv”, hogy leállnak az Európába irányuló orosz gázszállítások – mondta a francia RTL Rádiónak csütörtökön a nagy francia közszolgáltató cég, az Engie vezérigazgatója.

Catherine MacGregor elmondása szerint eddig euróban fizettek az orosz gázért, ahogy az a megkötött gázszerződésükben benne van és most még „szinte tele” vannak a tárolóik, így májusban még nem kell aggódniuk az Engie ügyfeleinek, mert legközelebb csak május végén kell fizetniük az oroszok felé. Addig pedig várják, hogy mit mond majd az Európai Bizottság a frissítendő iránymutatásában, hogy hogyan feleljenek meg úgy az orosz elvárásnak (rubelben fizetés két bankszámlán keresztül), hogy közben ne sértsék meg az uniós szankciókat sem és ne is álljanak le az orosz gázszállítások megtorlásként.

A rubelben fizetési vita lényegéről és súlyáról egy múlt pénteki elemzésben írtunk, ami után most hétfőn a tagállami energetikai szakminiszterek rendkívüli ülésén az jelezte a Bizottság, hogy kibővíti az orosz gázvásárlóknak szánt iránymutatását, hogy mit tegyenek a rubelben fizetési vita ügyében, látva azt, hogy mi történt a bolgár és lengyel gázszállítások terén.

Számos tagállam számos cégének május 20. körültől lesz majd fizetési kötelezettsége az április 1. után leszállított orosz gáz után, így tehát a vitának rövidesen el kell rendeződnie. Ha se Brüsszel, se Moszkva nem enged, akkor bizony benne van a pakliban, hogy az oroszok akár egész Európa felé leállítják (átmenetileg) a gázszállításokat, vagy legalábbis jelentősen korlátozzák.

Arról, hogy egy ilyen forgatókönyvet Németországban is komolyan vesznek, sőt fel is készülnek rá, számos cikkben írtunk az elmúlt napokban (itt, itt és itt), a mai interjúban pedig az Engie vezérigazgatója is „hihető forgatókönyvnek” nevezte azt, hogy egy ilyen megtörténhet. Szavai szerint a következő téli fűtési szezonra kell már koncentrálni és szerinte az a lényeges egy ilyen esetleges orosz leállításban, hogy pontosan mikor történik meg.

Ami fontos, az a következő tél előre látása. Ezért kulcsfontosságú a leállítás időpontja. Minél nagyobbak a gázkészleteink, annál könnyebben fogjuk átvészelni a következő telet

- fogalmazott a cégvezér a Reuters tudósítása szerint. A francia cég egyébként 20%-ban támaszkodik orosz gázra, a többit máshonnan szerzi be és ezért is utalt rá a tudósítás, hogy ha leállnának az orosz gázszállítások, akkor Franciaország ipara könnyebben át tudná vészelni a nehéz időszakot, mint Európa számos más része.

Éppen ma tartott egy előadást a MEKH elnöke, amelyen egyrészt arról beszélt, hogy egy esetleges orosz gázszállítási leállás esetén különösen kritikus helyzetbe kerülhetnek a tengerpart nélküli tagállamok, mint például Ausztria vagy Magyarország, de egyúttal azt is hangsúlyozta, hogy

az ország felkészült egy esetleges rövid távú földgázellátási zavar kezelésére.

Címlapkép forrása: Getty Images