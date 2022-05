Szijjártó megszólalt az uniós szankciócsomagról

Tegnap részletesen is beszámoltunk róla, hogy miután a péntek délelőtti uniós tagállami nagyköveti ülésen nem született megállapodás a módosított uniós olajembargó ügyében, pénteken délután is tárgyalás zajlott az Európai Bizottság és a magyar kormány között az ügyben. A Reuters egyik forrása azt prognosztizálta, hogy hétvégére várják az áttörést az ügyben, és egy szombati, azaz mai lehetséges tárgyalás után elképzelhető, hogy vasárnapra megszületik valamilyen alku. A tárgyalásról egyelőre nincsenek hírek, Szijjártó Péter azonban közösségi oldalán közölte ma délután, hogy "A magyar kormány álláspontja nem változott".

Több minden is történt a napokban az olajembargó ügyében, többek között pénteken a minszterelnök is nyilatkozott a kérdésben és elmondta, hogy: „Amíg a magyar kérdés nincs megoldva, addig nincs magyar igen” az uniós olajembargóra; ami alatt valószínűleg azt értette, hogy amíg a jogállamisági eljárás miatt nem tisztázott, hogy a helyreállítási és más fejlesztési programokban mikor mennyi EU-pénz várható, addig a vétó belengetésével megakasztja az uniós olajembargó ügyét. Közben Brüsszelben kiszivárgott, hogy még egy év haladékot kapna Magyarország az orosz olajembargó alól és akár a hétvégébe is nyúlhatnak az alkudozások a szankciós csomagról. Később aztán az is kiszivárgott, hogy még pénteken délután is volt egy egyeztetés Brüsszel és Budapest között az uniós olajembargó témájában és elképzelhető, hogy a hétvégén fog majd jönni az alku.

Az alkuról egyelőre nem érkeztek hírek, Szijjártó Péter viszont közösségi oldalán bejelentette, hogy:

A magyar kormány álláspontja nem változott: Magyarország jelenleg biztos, stabil energiaellátását a szankciós csomag atombombaként lerombolná, ezzel ugyanis a magyar gazdaság működéséhez szükséges mennyiségű kőolaj beszerzése lehetetlenné válna.

- írja a a külgazdasági és külgyminiszter, majd hozzáteszi, hogy: "a brüsszeli csomag 700 forintos benzint és 800 forintos gázolajat jelentene Magyarországon. Ezért, ebben a formában ez a brüsszeli szankciós csomagot nem támogatjuk" Korábban Orbán Viktor is hasonlóan fogalmazott a hatodik uniós szankciós csomag olajembargós terve kapcsán, kijelentette, hogy az Európai Bizottság orosz olajembargós tervét "nem tudjuk elfogadni", mert "ez a javaslat így ebben a formájában felér egy a magyar gazdaságra ledobott atombombával."

A poszt nem feltétlenül az tükrözi, hogy rosszul alakul az alku, inkább nyomatékot ad annak, hogy a kormány az egy éves haladékot az orosz olajembargó alól nem tartja elégségesnek - legalábbis a poszt alapján nem lehet arra következtetni, hogy születtek volna olyan újabb javaslatok, amivel ugyancsak nem ért egyet a kormány. Korábban az egyik forrás, aki pénteken ott volt a nagyköveti ülésteremben úgy fogalmazott a magyar kormány érvelésével, illetve Orbán péntek reggeli interjújával kapcsolatban, hogy az „leginkább csak bömbölés” volt, és az ülésteremben inkább konstruktív volt a légkör. A kormányfői nyilatkozatról és annak feltételezett hátteréről bővebben saját értelmező cikkünk:

