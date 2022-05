Több kamatemelést akar Európában az osztrák jegybank elnöke

Az Európai Központi Banknak idén akár háromszor is kamatot kellene emelnie ahhoz, hogy hatékonyan küzdjön az infláció ellen - mondta Robert Holzmann a Salzburger Nachrichten című lapnak adott interjúban.

"Úgy gondolom, hogy legalább két vagy akár három lépést is célszerű lenne megtenni. Ezek lehetnek kisebbek is, azaz egyenként 0,25 százalékpontosak. Ha ez decemberig megtörténne, az azt eredményezné, hogy 2023-ra a bankok betéti kamatlábai, amelyek most mínusz 0,5 százalékon állnak, pozitív tartományba kerülnének" - idézte az osztrák jegybankelnök szavait a lap. "Még mindig elég messze lesz a természetes nominális kamatlábtól. Tehát még hosszú út áll előttünk. De ez jó jelzés lenne a közvélemény számára".

Az EKB döntéshozói egyre inkább a monetáris politika gyorsabb normalizálását szorgalmazzák, és nyilvánosan egyre többen támogatják a júliusi kamatemelést is. Arra a kérdésre, hogy az EKB nem késett-e el a lépéssel, Holzmann azt mondta: "Nem mondanám, hogy elkéstünk, de talán korábban is lehetett volna lépni. Az USA körülbelül fél évvel előrébb tart a gazdasági ciklusban. Ebből a szempontból helyénvaló, hogy az EKB később cselekszik. Talán a Fed is késett egy kicsit".

Amikor felmerült, hogy az amerikai jegybank fél százalékponttal emelte a kamatlábakat, amely erősítette a dollárt az euróval szemben, és hozzájárulhatott az importált infláció növekedéséhez, Holzmann azt mondta: "Az EKB nem követ árfolyamcélt, de szorosan figyeljük és figyelembe vesszük a döntéseink során. A mostani különbséget valószínűleg nem fogjuk tudni kamatemeléssel kompenzálni, de a különbség minden valószínűség szerint nem fog jelentősen növekedni"." Az osztrály jegybank elnöke az ár-bér spirál veszélyét sem tartja különösen fenyegetőnek. Ha azonban ez mégis bekövetkeznek, arra kamatemeléssel reagálnának.

(Reuters)

Címlapkép forrása: Getty Images