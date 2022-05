Hiába bünteti őket a piac, a japán jegybank hajthatatlan

A japán jegybanki döntéshozók többsége továbbra is kitart az extrém laza monetáris politika mellett, és az emelkedő infláció ellenére továbbra is az alacsony infláció kockázatait hangsúlyozzák - derül ki az áprilisi ülés jegyzőkönyvéből. Bőven kisebbségben vannak azok, akik az inflációs kockázatokra figyelmeztetnek.

Szerintük az alacsony infláció a kockázat

A Bank of Japan 9 fős döntéshozó testületében jócskán többségben vannak azok, akik szorgalmazzák az ultralaza monetáris kondíciók fenntartását - derül ki az április jegyzőkönyvből, amelyet a Japan Times szemlézett.

A döntéshozók közül kevesen voltak azok, akik felhívták a figyelmet a vállalatok magasabb béremelési hajlandóságára, illetve arra, hogy az emelkedő termelői árakat a vállalatok elkezdték áthárítani a lakosságra.

A testület ülésén a legtöbben viszont amellett foglaltak állást, hogy a reálgazdasági kilátások (például az orosz-ukrán háború miatt) inkább lefelé mutató kockázatokat jelentenek az inflációra. Sőt, egyes döntéshozók szerint a jegybanknak fel kell készülnie az infláció 2022 második felében várható csökkentésére.

Minden jel szerint tehát a japán jegybank a többi nagy jegybankkal ellenkező irányba fog mozogni.

A jegybank elkötelezettnek tűnik a laza monetáris politika mellett: mindaddig nem kívánnak szigorítani, amíg nem látják jelét a bérek jelentős emelkedésének. Márciusban a reálbérek csökkentek, amelyre nagyon régóta nem volt példa.

A jen megérzi a lazaságot

A jegybank márciusban is kitartott a laza monetáris kondíciók mellett, áprilisban pedig bejelentették, hogy korlátlan mennyiségben fognak 10 éves állampapírokat vásárolni. A lépéssel az a céljuk, hogy a 10 éves kötvények hozamát 0,25% alatt tartsák.

A bejelentéssel a jegybank teljesen szembemegy a globális trendekkel: a Fed már márciusra leállította az eszközvásárlási programját, és még abban a hónapban kamatot emelt, májusi ülésén pedig rég nem látott, 50 bázispontos kamatemelést hajtott végre, és bejelentették a mennyiségi szigorítást. Az EKB szintén leállította pandémiás eszközvásárlási programját, és a másik program leállítását is bejelentette, a piaci várakozások szerint pedig júliusban kamatot emelhetnek. A Bank of England is egy kamatemelési ciklus közepén jár.

Japán viszont továbbra is laza marad, holott az inflációs nyomás érezhetően nő a gazdaságban. Ugyan a 2%-os inflációs cél továbbra is messze van, a fogyasztói árak meredeken emelkednek, és áprilisban már közel lehetnek majd a jegybanki célhoz.

Az infláció emelkedését támogatja a jegybank laza monetáris politikája, amely a jen jelentős leértékelődéséhez vezet. Japán nettó importőr a fontos nyersanyagokból, ezek dollárban jegyzett árának emelkedése, valamint a jen leértékelődése a dollárral szemben jelentősen növeli a belföldi inflációs nyomást.

A jen kilátásai sem kedvezőek: minél tovább marad laza a jegybank, és minél szigorúbbá válik a többi nagy jegybank, annál nagyobb lehet a leértékelődési nyomás a jenen. A jen gyengülése pedig fokozni fogja az inflációs nyomást. A japán helyzetről korábban írtunk:

