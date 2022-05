Kiderült: a megállapodás felé halad az uniós orosz olajembargó ügye, bár jöttek még új követelések

A legfrissebb fejlemények egyértelműen arra utalnak, hogy a megállapodás felé tartanak a hatodik uniós szankciós csomag keretében az orosz olajembargóról szóló tárgyalások, sőt a német és a lengyel kormány hétfőn már arról beszél, hogy közel a megállapodás, azaz a magyar kormány vétója is elhárulhat.

Nagyon biztató közlemény

A vasárnap véget ért tagállami nagyköveti ülés után érkezett hírek alapján már látszott az előrehaladás: bár Magyarországnak és több más országnak is voltak még fenntartásai, és ezért nem jött létre egyelőre az alku, de a francia soros EU-elnökség és az Európai Bizottság kiadott egy nagyon biztató tartalmú közleményt (ennek lényegét a Reuters is lehozta). Ennek három legfőbb üzenete az volt, hogy

A hatodik uniós szankciós csomag keretében tervezett az intézkedések többsége tekintetében igen jelentős előrelépés történt.

A francia elnökség és a Bizottság még dolgozik azon, hogy "a szolidaritás jegyében véglegesítse azon tagállamok olajellátási feltételeihez szükséges garanciákat", amelyek jelenleg nagyon sajátos helyzetben vannak az oroszországi vezetékes szállítás miatt.”

A tárgyalások a hét elején folytatódnak, hogy a lehető leggyorsabban teljes körű megállapodás szülessen az Oroszországgal szemben bevezetni tervezett hatodik szankciós csomagról.

Ezután vasárnap este a bolgár miniszterelnök-helyettes, Assen Vassilev azt jelezte a BNT-nek a Reuters tudósítása szerint, hogy ha más tagállamok kapnak időbeli felmentést az orosz olajembargó alól, akkor ők is kérnek ilyet.

Ha nem, akkor nem támogatjuk a szankciókat. De a jelenlegi tárgyalások alapján remélem, hogy nem kerül erre sor

- mondta.

Korábbi jelzés szerint a bolgárok közel fele-fele arányban hasznosítanak orosz és egyéb eredetű olajat a Burgaszban található, Lukoil tulajdonban álló finomítóban, és időre van szükségük ahhoz, hogy a kéntelenítő létesítményt fejlesszék, hogy teljesen le tudjanak válni az orosz olaj importjáról.

Új követelések jöttek

Assen Vassilev a tudósítás szerint utalt arra: bár ma és holnap is zajlanak a tárgyalások, de lehet, hogy a tagállami vezetők (állam- és kormányfők) tanácskozására is szükség lesz a végső alku megszületéséhez. Ebben visszacseng az, amit múlt pénteken Orbán Viktor magyar kormányfő is sugallt, miszerint a május végi EU-csúcson kellene majd átbeszélni a legfelső vezetői fórumon az uniós oroszellenes olajembargó ügyét.

A pénteki és a vasárnapi bizottsági javaslat nem tartalmazott felmentést Bulgária számára az uniós szankció alól (a nyersolajra, hat hónapos, a finomított termékekre év végétől lenne szankció, amely dátumok alól Csehország 2024 közepéig, Magyarország és Szlovákia 2024 végéig kapna felmentést), éppen ezért érkezett az ülés után a heves bolgár reakció, ami a vétót is belengette.

Érdemes megemlíteni, hogy még pénteken a horvát Vecerny List című napilap szintén engedmények kicsikarását vetette fel horvát részről. A lap arra utalt, hogy a horvát INA tulajdonában álló fiumei finomító üzemeltetéséhez szükség lenne továbbra is az ún. vákuumgázolajra (egyfajta nehéz dízel üzemanyag), így tehát egy finomítói adottág miatt szeretnének valamilyen kedvezményt elérni.

Hétfőn is biztató jelzések jöttek

A fenti vasárnapi jelzések után hétfőn a német kormányszóvivői tájékoztatón arról beszélt az illetékes szóvivó a Reuters szerint, hogy

A hatodik szankciócsomagról szóló tárgyalások jelenleg is folynak, előrehaladott állapotban vannak, és véleményünk szerint hamarosan lezárulhatnak.

Közben Pawel Jablonski lengyel külügyminiszter-helyettes a Radio Zet magánadónak hétfőn úgy nyilatkozott a lengyel PAP hírügynökség tudósítása szerint, hogy

Ma még több tárgyalás is lesz, .... Nagyon közel vagyunk a megállapodás megkötéséhez. Őszintén szólva, inkább közelebb, mint távolabb vagyunk, és nagy valószínűséggel egyetlen ország, sem Magyarország, sem Ausztria, sem Németország, sem senki más nem fogja megakadályozni.

Mindez tehát arra utal, hogy abszolút van közeledés az orosz olajembargós csomag terén a megállapodás felé és amint ma reggeli cikkünkben saját információink alapján rámutattunk: a fókusz már az orosz leválás jelentős műszaki-technikai kihívásainak finanszírozásán és a folyamatos ellátásbiztonság garantálásán van. Mindez afelé mutat, hogy a mára, illetve holnapra tervezett egyeztetések alapján

az orosz olajembargóval kapcsolatos uniós alku akár rövidesen össze is jöhet.

