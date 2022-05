Nem elég a korlátozás, eljött a tiltás ideje: lépett a Lidl az árstop miatt!

Rohamosan vásárolják fel az árstopos termékeket a kisboltosok, cukrászdák, vendéglősök a szupermarketekben és a diszkontokban, ezért egyre többször fordul elő, hogy áruhiány alakul ki a boltokban. A beszállítók gyorsan emelik az árakat, így a kisboltosok már olcsóbban tudják megvenni a termékeket (beszerezni az árut) a diszkontokban és a nagy láncoknál. A Lidl lépett: a lakosság folyamatos élelmiszerellátásának biztosítása érdekében nem ad el három árstopos terméket nagykereskedőknek. Könnyen lehet, hogy más cégek is követik majd a példáját.

Akadozik az egyenletes szállítás egyes termékeknél, amely a kisboltosok egyre növekvő vásárlásaival párosulva polchiányokhoz, átmeneti áruhiányokhoz vezet egyre több boltban”

– mondta a kiskereskedelmi szektorra rálátó forrásunk. Ezért látják egyre többen, hogy egy-egy üzletben nincs olaj vagy éppen csirkemell.

A szereplők megtehetnék, hogy – ahogy a benzinkutakon – kettős árazást használnak, de ez nagyon bonyolult lenne

– mondta forrásunk, aki szerint ezért inkább a tiltás felé mozdulnak a nagykereskedők esetében.

A Portfolio írt arról elsőként, hogy alapvetően nem a háztartások, hanem vendéglősök, kisboltosok, cukrászdák kezdték el felvásárolni az árstopos termékeket. Ezt azért tették, mert a boltok polcain elérhető, tavaly októberi ár olcsóbb, mint amit a beszállítók kínálnak számukra. Erre válaszul sok kiskereskedelmi cég mennyiségi korlátozást vezetett be – csak háztartási mennyiségben szolgáltak ki árstopos termékeket –, de ez sem volt elég ahhoz, hogy eltántorítsák a nem lakossági vásárlókat. Kisebb mennyiségben, de többször vásárolnak, mert sokkal olcsóbb számukra bemenni a multikhoz, mint a beszállítóktól megvenni az árut. Ez egyben azt is jelzi, hogy az árstopos termékek termelői/beszállítói ára nagyot emelkedett, csak az árbefagyasztás miatt a vásárlók ezt nem tudják.

A legtöbb kiskereskedelmi cég korábban úgy gondolkodott, hogy „kibekkeli” az árstop időszakát, és májusban jelentősen megemeli ezeknek a termékeknek az árát (amikor véget ér a befagyasztás). Azzal, hogy az árstopos termékek ára visszaállt volna a piaci árra, már nem érte volna meg a kisboltosoknak és más nagykereskedelmi vásárlóknak, hogy a beszállítók helyett a multikat válasszák. Az árstop azonban maradt, miközben a gyártók/beszállítók újabb emelési kört terveznek vagy már léptek is meg: a termelői árak növekedését érvényesíteni szeretnék, ellenkező esetben veszteségesek lennének.

A Portfolio korábbi becslése szerint ha megszűnt volna az árstop, akkor legalább 20-30%-kal nőtt volna a kiskereskedelmi ár a befagyasztott árú termékek esetében. Azonban fennmaradt az árstop, és a termelői árak tovább nőnek, így egyre nagyobb a különbség a multik polcain megtalálható (tavaly októberi) ár és a beszállítók által kínált ár között. Ennek hatására a Lidl nem várt tovább: a vállalat már nem szolgálja ki a nagykereskedőket (akik továbbértékesítik a termékeket valamilyen formában), ha cukrot, lisztet vagy csirkemellet szeretnének venni.

„A Lidl Magyarország, mint kiskereskedelmi vállalat alapvető feladata és felelőssége a magyar lakosság folyamatos élelmiszerellátása. Ennek biztosítása érdekében 2022. február 1-jétől mennyiségi korlátozást vezetett be a vállalat az árstop hatálya alá eső élelmiszerekre. Az áruházlánc mindent megtesz annak érdekében, hogy az áruellátás folyamatosan biztosított legyen, ugyanakkor az utóbbi hónapokban az tapasztalható, hogy többszörös az érdeklődés az árstoppal érintetett termékek iránt. A diszkontlánc sok esetben jelentősen nagyobb mennyiségű termék rendelkezésre állásáról gondoskodik, mint ahogy a jogalkotó megköveteli, de a megnövekedett kereslet okán van, hogy ez is kevésnek bizonyul” – közölte a Portfolio megkeresésére Tőzsér Judit, a Lidl Magyarország vállalati kommunikációs vezetője.

A Lidl Magyarország elsődleges célja, hogy kiskereskedelmi vállalatként a fogyasztókat ki tudja szolgálni, ezért hozta meg azt a döntést, hogy mindösszesen három termék (csirkemell, cukor, liszt) kizárólag a lakossági fogyasztók számára érhető el

- írta Tőzsér Judit.

A kiskereskedelmi szektorra rálátó forrásunk hangsúlyozta: ezt semmi sem tiltja. A nagykereskedelmi tevékenységet bármikor felfüggesztheti/megszüntetheti bármelyik vállalat, amelynek a lakosság kiszolgálása a tevékenysége. A következő időszakban tehát nem lenne meglepő, ha a kiskereskedelmi vállalatok sorra jelentenék be a nagykereskedelmi kiszolgálás átmeneti felfüggesztését – legalább addig, amíg az árstop időszaka tart. Ugyanis számos kiskereskedelmi vállalat esetében egyre gyakoribbak a hiányok egyes árstopos termékek esetében.

Ráadásul azok a kisboltosok, akik eddig a Lidlbe jártak "bevásárolni", most a többi multit találhatják meg (amelyek még csak mennyiségi korlátozást vezettek be, de tiltást nem), fokozva rajtuk a nyomást. „A vásárlók érdekében el tudom képzelni, hogy sokaknak lépni kell, és tiltani a nagykert” – mondta forrásunk, emlékeztetve, hogy az árstop bevezetése után a mennyiségi korlátozást is egymás után lépték meg a cégek.

Címlapkép: Getty Images