Pattanásig feszült a helyzet: a héten felrobbanhatnak, de tovább is szakadhatnak a piacok

Portfolio 2022. május 09. 06:30

Óriási várakozás övezi az áprilisi amerikai inflációs adatot: az elemzők várakozása szerint a tetőzés már megvolt márciusban. Ha ez valóban igaz, akkor az azt jelenti, hogy a jegybank kevésbé lehet szigorú a következő üléseken (a 75 bázispontos emelést például biztosan elfelejthetjük), és ezt felismerve a részvénypiacok is kilőhetnek, a dollár is gyengülésbe kezdhet - a befektetők ugyanis kifejezetten ingerlékenyek, látva a múlt szerdai Fed-ülést. Ellenkezőleg, ha az infláció tovább nőtt márciushoz képest, akkor a piacok folytathatják idei lejtmenetüket, és az euródollár-jegyzésben is közelebb kerülünk a paritáshoz. Hatalmas várakozás övezi tehát a szerdai inflációs adatot, a piacokat most ugyanis a Fed inflációra adott reakciója mozgatja. Messze ez a legfontosabb adatközlés tehát a héten, de azért lesznek még fontos események.