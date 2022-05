Végleg búcsút mond Oroszországnak néhány alapkezelő, miközben milliárdok vannak még beragadva az orosz tőzsdén

A Danske, a Nordea és a Jupiter is lépéseket tett annak érdekében, hogy végleg bezárja az orosz kitettségű alapjait. Mindeközben egy friss elemzés arra is rámutat, hogy a feltörekvő piaci alapok négyötödében még mindig vannak orosz eszközök.

Azóta szenvednek az orosz kitettségű alapok, hogy február 24-én Oroszország megtámadta Ukrajnát. Az orosz tőzsde nagy esése miatt hosszú időre felfüggesztették az ottani kereskedést, ez pedig sok, orosz kitettségű alapot arra kényszerített, hogy felfüggessze az alapok visszaváltását, mivel lehetetlenné vált az inaktív eszközöket beértékelni és értékesíteni az alapokból.

Az elmúlt hónapok történései után a dán Danske Bank befektetési részlege közölte, hogy április végétől megkezdte három orosz és kelet-európai alapjának felszámolását. "Tekintettel a konfliktus eszkalálódására és az alapok befektetéseinek likviditásával és elszámolásával kapcsolatos kihívásokra, nem tartjuk a befektetők érdekeivel szemben megfelelőnek az alapok újbóli megnyitását" - közölte a bank.

A Danske mellett a Nordea Funds azt közölte, hogy kiszáll az Oroszországhoz kapcsolódó összes befektetéséből, és felszámolja Oroszország alapját, a befektetők számára az első kifizetést augusztus 31-re tervezik, de sok időbe fog telni, mire az alap összes orosz kapcsolt részesedését el lehet majd adni.

A Jupiter alapkezelő is hasonló döntésre jutott: kérelmezte a szabályozó hatóságoknál a feltörekvő európai alapok alapjának bezárását, és a jóváhagyás után folytatja a felszámolást. A svéd Carnegie Fonder vagyonkezelő is megkezdi majd orosz alapja befektetési jegyeinek értékesítését, ha a kereskedés újraindul. A Swedbank is azt közölte, hogy hosszabb távon nem tervezi már értékesíteni orosz alapját, és akkor válik meg oroszországi részesedéseitől, amikor a piac lehetővé teszi.

A Financial Times cikke emlékeztet arra, hogy a külföldi befektetők 2021 végén mintegy 170 milliárd dollárt tartottak orosz eszközökben. Az olyan vagyonkezelők, mint a JPMorgan, a BlackRock, az Amundi, az UBS, a BNP Paribas, az Abrdn, a Schroders és a Pictet mind befagyasztották orosz kitettségű alapjaikat az invázió óta, de még nem közölték, hogy véglegesen bezárják-e azokat.

Mindeközben a Reuters szemlézett egy friss elemzést a Copley Fund Researchtől, amely szerint az aktívan kezelt feltörekvő piaci részvényalapok kevesebb mint egyötöde csökkentette le nullára az orosz részvényekben való kitettségét, igaz, a fent már leírtak miatt számos alap nem tudott eszközöket eladni.

A 253 vizsgált alapból – amelyek összesen 450 milliárd dollárt kezelnek – 45 alap zárta ki az összes oroszországi pozícióját 2021 vége és április vége között. Az orosz befektetések súlya is gyorsan csökkent, Oroszország most az alapok átlagos súlyának alig 2%-át teszi ki, szemben a januári 4,5%-kal.

Az elemző cég ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ez a súly is mesterségesen magas, mivel a számítások még mindig a háború előtti utolsó kereskedési árfolyamokon alapulnak egyes részvények, például a Sberbank esetében.

Címlapkép: Getty Images