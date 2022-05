Egy ábra, ami mutatja, milyen erős az inflációs nyomás Magyarországon

Ahogy arról reggel már beszámoltunk, a várakozásoknál is jóval erőteljesebb mértékben emelkedett az infláció Magyarországon áprilisban, a 9,5%-os árindex elsősorban az élelmiszerárak száguldásának a következménye. A jegybank inflációs folyamatokat bemutató ábrája látványosan illusztrálja a szokatlanul erős inflációs nyomást.

Az MNB minden hónapban, a KSH inflációs adatközlése után közzéteszi alternatív mutatóit, illetve gyors értékelését. Erről délelőtt már röviden beszámoltunk, érdemes azonban még egy pillantást vetni a jegybanki szakértők egyik ábrájára.

Az alábbi grafikonon az egyhavi árváltozások mértéke látszik, úgy, hogy abból ki van szűrve az üzemanyagár és a szabályozott ár, tehát dominánsan a piaci ármozgások hatását tükrözi.

Mint a sötétkék oszlopokból látható, az idén eddig mind a négy hónapban jóval magasabb volt a havi áremelkedési ütem, mint tavaly vagy tavalyelőtt (halványabb kék oszlopok), sőt, a tízéves átlagot is jócskán meghaladta. Az év elején erőteljes átárazás indult meg, de utána, ha csak kicsit is, de ennek intenzitása enyhült, a február-márciusi sötétkék oszlopok már nem lógott ki annyira a grafikonból, mint a januári. Ehhez képest a friss áprilisi áremelkedés jelentős gyorsulást hozott. Egyetlen hónap alatt 2 százalékkal emelkedtek az árak, tavaly feleekkora sem volt az áprilisi drágulás, tavalyelőtt az idei harmada, a tízéves átlag pedig a 2022. áprilisinak csak a negyedére rúgott. Az adatok azt sejtetik, hogy az átárazási döntések ismét felerősödtek Magyarországon.

Nagyon jelentős volt az áremelkedés az előző évekkel összevetve az iparcikkek körében, de az MNB jelentéséből (pdf) az is kiderül, hogy a piaci szolgáltatások áremelkedése is áprilisban volt a legmagasabb az idén, ahogyan az élelmiszerek esetében is ez a helyzet.

