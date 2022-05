Gloster: a hazai piac ki van éhezve egy növekedési sztorira

Portfolio 2022. május 11. 13:30

Tavalyi év rendkívüli volt és idén is komoly növekedési periódusban van a Gloster, amelynek fő hajtóereje az organikus bővülés mellett a stratégiai akvizíciók. Kizárólag magas nyereségű nemzetközi szoftver-fejlesztő cégeket vásárolnak meg és ezt követik a jövőben is – szögezte le a Portfolio-nak Szekeres Viktor. Az cég igazgatóságának elnöke hozzátette: az igazi nagy nemzetközi növekedés csak most jön a cég életében, amelyhez új, nemzetközi arculat is készül.