Ezekben a hónapokban dől el, hogy Magyarország belekerül-e egy veszélyes spirálba

A globális nyersanyagárak emelkedése jelenti a legnagyobb problémát a világon, amelyek magas inflációhoz vezetnek a legtöbb országban. Van, ahol élelmiszerhiány lesz, amelynek következményeként éhezés és zavargások is kialakulhatnak a fejlődő országokban, ott, ahol szinte csak Oroszországból és Ukrajnából importálnak gabonát. Németh Dávid, a K&H Bank vezető közgazdásza szerint nálunk is gyors áremelkedésre lehet számítani a következő időszakban, így megvan az esély arra, hogy elindul egy kedvezőtlen folyamat: a korábbi, évi egyszeri béremelkedések helyett évi többszöri béremelések időszaka jöhet, ami bérinflációs spirál kialakulásához vezet.

A tartósan magas nyersanyagárak, a háború kockázata, az ellátási láncok megakadása és a másodkörös inflációs hatások jelentik most a legnagyobb kockázatot a vállalatok szerint - mondta Németh Dávid, a K&H Bank vezető közgazdásza a Videoton konferenciáján, Székesfehérváron. Tavaly még a Covid volt a legnagyobb félelmük a vállalatoknak, ma már nagyon kicsi az ettől való félelem.

A világ nagy részén 6% feletti infláció valószínűsíthető 2022-ben, a régiónkban 10% feletti áremelkedés várható.

A magas infláció tehát nemcsak magyar sajátosság – fogalmazott Németh Dávid. Az infláció messze meghaladja a jegybankok céljait. Sokaknak meglepő lehet, de a szakértő rámutatott, hogy a gázárakban az orosz-ukrán konfliktus nagy nyomást már nem okozott, már a háború előtt csúcsra futottak az árak. Tehát már tavaly novemberben eljutottunk egy nagyon magas szintre ezen termékek árában, azóta más termékkörökben zajlik az áremelkedés, ilyenek a fémek és a gabonák.

Oroszországnak nagy meglepetést és csapást jelent, hogy a háború után erős szankciókkal sújtották és sok nyugati vállalat hagyta el az országot vagy felfüggesztette a tevékenységét. Ennek hatására 10-12%-os recesszió lehet idén Oroszországban, Ukrajnában ennél sokkal nagyobb, 40%-os visszaeséssel kell számolni. Az embargó következő köre az orosz olajat és gázt érintheti, erről azonban még nincs egyezség. Egy év alatt Európa összesen az orosz energia egyharmadát tudja kiváltani. Arról viták vannak, hogy mennyi idő kell a teljes energiafüggetlenséghez – tette hozzá.

Jelenleg olyan nagy energiaválság van nominális árszinteken, mint amilyen a 70-es években volt.

Ugyanakkor reálértéken a 2008-as években ennél is láthattunk magasabb árakat. Összességében ez a tartósan magas energiaár és a megemelkedett gabona- és élelmiszerár minden termék árát megemeli. Az orosz és az ukrán gabonaellátás kérdésessé válása pedig összesen 400 millió ember életét teszi elképesztően nehézzé. Az biztos, hogy nekik drága lesz az élelmiszer, ha egyáltalán lesz – mondta Németh Dávid. Éhezések, politikai megmozdulások, tömeges migráció is lehet ezekben a fejlődő országokban – vélte.

A kedvezőtlen globális gazdasági helyzet Magyarországra is hatással van, amelyet az árak emelkedésén keresztül érzünk meg. A következő időszakban továbbra is áremelésekre számíthatunk, hiszen a vállalatok további áremelést terveznek. Mindeközben az inflációs várakozások is megemelkedtek.

Ennek hatására jóval az egyensúlyi kamat felett kell tartania a kamatot a jegybanknak 1-2 évig. Németh Dávid szerint a fentiek hatására pozitív reálkamat is kialakulhat.

Szerinte a jegybankok az egekbe is emelhetik a kamatot, nem csökken gyorsan az infláció, hiszen egy költségsokk alapú infláció zajlik. A kérdés, hogy milyen keresletcsökkenés és hitelezéscsökkenés lesz a kamatok emelkedése miatt. A kormányok ezért – nemcsak Magyarországon – igyekeznek az árakat fékezni. A legtöbben a fogyasztási adókat csökkentik, az árakat fagyasztják be, illetve ártámogatásokat vezetnek be.

Németh Dávid szerint Magyarország és az EU között 3-4 hónapon belül megállapodás születhet a vitás kérdésekben az uniós helyreállítási alapról. Erre már csak azért is sor kerülhet, mert a GDP arányában 3-4%-os költségvetési kiigazításra lesz szükség idén és jövőre. Az energiaárstopok (rezsibefagyasztás) miatt a GDP 2%-át teszi ki a költségvetési deficit, ehhez jön még hozzá az MNB vesztesége, illetve a kormány kamatkiadás-vesztesége. Alacsony kamatozású hitelek mentek ki a gazdaságba az elmúlt években, aminek a költsége most növekszik az állam számára.

Ugyanezt láthattuk 2000-2001-be, amikor hasonló kamattámogatások voltak, hasonló veszélyfaktort került most a költségvetésbe – vélte a szakértő.

Szerinte a magas infláció nagy kockázata, a bérinflációs spirál előcsarnoka, hogy lesznek évközbeni bérfejlesztések. Ha igen, akkor elindul egy bérinflációs spirál – mondta Németh Dávid. A következő időszakban ezért figyelemmel kell követni, hogy miként alakulnak a bérek. A szakértő rámutatott, hogy természetesen nem a KSH februári, több mint 30%-os átlagbér-emelkedéséről szóló híreket kell nézni, hiszen ez azért következett be, mert néhány tízezer munkavállaló hathavi bért kapott (a fegyveres testületek fegyverpénzt kaptak), ami felhúzta az átlagot. A szakértő kiemelte, hogy a bérek ennél sokkal kisebb ütemben nőnek, a valós bérfolyamatok 12% körüli béremelkedést mutatnak.

A béremeléseket ugyanis megeszi az infláció, így hiába nő 12%-kal a bruttó bér, ez reálértéken 2%-os lehet.

Nem az a kérdés, hogy lesz-e Magyarországon ikerdeficit, ugyanis már van – hívta fel a figyelmet. A kérdés az, hogy milyen irányba változik, ha nem javít az állam költségvetési helyzetén, akkor tovább romolhat a folyó fizetési mérleg. A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy Magyarország kockázatosabb, mint a legtöbb régiós ország, amit az is jelez, hogy az államkötvények hozama magasabb szinten van, mint a régiós társaké.

Címlapkép: Getty Images