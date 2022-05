Virág Barnabás: Véget ért a proaktív, agresszív kamatemelések időszaka, jön a fokozatos szigorítás

A magyar jegybank folytatni fogja a monetáris szigorítási ciklust, de az agresszív kamatemelések időszaka véget ért, ezután fokozatos megközelítésre lehet majd számítani - mondta a Világgazdaság konferenciáján Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke.

Elhúzódó, tartós inflációs problémával nézünk szembe, emiatt a monetáris politikának folytatnia kell a szigorítást - mondta Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke a VG Bankszektor 2022 címmel tartott konferenciáján. Az alelnökr szerint egyre kevesebb van vita arról, hogy ez nem egy átmeneti inflációs időszak, arra kell készülni, hogy a monetáris ciklus is el fog húzódni.

Hangsúlyozta, hogy a jegybanknak agresszív, proaktív szakaszból egy fokozatos szakaszba átlépnie.

Az MNB monetáris politikáért felelős alelnökének szavai után a forint gyengülésbe kezdett, 384-ig is elment az euróval szemben. Jelenleg 382 körül jár a jegyzés, ami napon belül 0,6%-os gyengülést jelent.

A kamatemelésekkel kapcsolatban azt is elmondta, hogy a jegybanknak meg kell találnia azt a kamatszintet, amellyel hatékonyan fel tudjuk venni a harcot az inflációval szemben.

Virág szerint azok az erőteljes világgazdasági hatások gyorsan átgyűrűznek a fogyasztói árakba, a magyar gazdaságban jelentős árdinamika érzékelhető. Szerinte ez a folyamat a következő hónapokban folytatódik. Az éves átlagos infláció 9 és 10 százalék között lehet idén Magyarországon, ez az európai országok középmezőnyében van - mondta a vg.hu és a Reuters beszámolója szerint. Elmondása szerint a következő hónapokban az infláció tovább nőhet.

Az alelnök szerint emellett fennáll a veszélye a stagflációnak is.

Példaként mutatott rá, hogy Amerikában 7 alkalommal ugrott 5 százalék fölé az infláció, a 7 alkalomból 5-ször recesszió következett be. Egyelőre mindenki abban bízik, hogy puha landolás következik, de a tapasztalatok nem ezt mutatják.

Virág Barnabás szerint amennyiben nem történik olyan törésszerű változás, mint amit a koronavírus okozott, akkor Magyarországon az idei évet tekintve optimisták lehetünk. A jegybank várakozása szerint az első negyedéves GDP 8 százalék fölött lehet, emiatt az egész éves növekedés 4 százalék fölött alakulhat.

Hangsúlyozta, hogy hitelezési aktivitásban lényegesen jobb helyzetben van most a bankszektor, mint a 2009-es válság alatt volt. Ennek is köszönhető a sikeres hazai válságkezelés, aminek az alapja a hitelkiáramlás fenntartása volt. Európai összevetésben is kimagasló volt a hiteldinamika, több mint 20 százalékkal növekedett a hitelezés Magyarországon - mondta.

Szerinte ehhez az MNB nagyon aktív programjai is kellettek, a jegybank több mint 11 ezer milliárdot juttatott a gazdaságba. A magyar gazdaságtörténetben először sikerült elérni, hogy eközben a relatív fejlettségünk még javult is, ezzel azon országok közé tartozunk, akik képesek voltak előrelépni a válság időszakában is - mondta Virág.

Virág emellett kitért a költségvetés helyzetére is:

Mi az MNB-ben azt gondoljuk, hogy az egyensúlyok helyreállítását a költségvetéssel kell elkezdeni

- mondta, szerinte ez ugyanis segítheti a folyó fizetési mérleg egyensúlyának helyreállítását.

Virág Barnabás szerint három kockázati faktor határozza meg a magyar gazdaság megítélését. Az egyik a háború és annak nyomán kialakított szankciós politika. A másik az egyensúly helyreállítása, a harmadik pedig Magyarország és az EU közötti nézeteltérések rendezése.

Elmondása szerint a jelen környezetben 15-20 százalékos hitelbővülést fenntartani lehetetlen, de a vállalati hitelpiacon el kell kerülni a drasztikus hitelleépülést. A következő időszakban a hitelfelvétel ára emelkedni fog, emiatt lassulni fog a kereslet a hitelpiacon.

Kitért a lakossági betétekre is: elmondta, még mindig az látszik, hogy a háztartási betétek kamata 2,5 százalékkal maradnak el attól ami indokolt lenne, és elmondása szerint ez nem egy ideális helyzet. Hangsúlyozta, hogy a megtakarítóknak is lépnie kellene, különben reálveszteséget könyvelhetnek el.

Az MNB alelnöke beszélt a kamatstopról is, amely 330 ezer szerződést adósát érinti. Ezt rendszerszinten kezelhető kockázat, átlagosan alacsony hátralévő futamidő és fennálló tőketartozás.

Virág Barnabás szerint célzott hosszabbításra lenne szükség a kamatstop esetén, amely a legsérülékenyebb csoportokat érinti.

