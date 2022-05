Kiszivárgott: a magyar ellenkezés miatt félretehetik akár az egész uniós olajembargós ügyet (2.)

A brüsszeli lapnak az egyik forrás ezt a szétválasztási tervet annyiban máshogy mondta el: lehet, hogy az olajembargós tervnek csak a vezetékes szállításra vonatkozó részét vennék ki a csomagból, hiszen azt a magyar kormány is támogatná, hogy a tengeri szállítási orosz kőolajat és finomított termékeket betiltsák.

Egyelőre nem világos, hogy a ma reggeli rendes uniós nagyköveti ülésre milyen terv kerül az asztalra, illetve egyáltalán a szankciós csomagról tárgyalnak-e, vagy majd megint a hétvégén hívnak össze ülést , ami után hétfőn a külügyminiszteri tanácsülésen kerülne terítékre az ügy (múlt héten vasárnap volt nagyköveti ülés, ami után hétfőn Budapestre repült Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök egyeztetni).

Az viszont biztos, hogy ha a fenti úton, tehát a szankciós csomag legerőteljesebb részének félre rakásával haladna az EU, az nagyon rosszul nézne ki és egyértelműen mutatná, hogy milyen nehézkesen tud az EU előre lépni a szavak szintjén sokszor hangoztatott irányba, miszerint alá kell ásni az orosz vezetés bevételeit, hogy ne tudják sokáig folytatni a háborút.

Az elmúlt napokban összességében afelé mutattak a jelek, hogy nemcsak időbeli engedményt kapna a magyar és a szlovák kormány a vezetékes orosz olaj alóli embargóban (2024 végéig kinyújtanák számukra a határidőt), hanem a most véglegesítés alatt álló, az orosz fosszilis energiahordozókról való leválást segítő REPowerEU csomagból is számíthatna pénzekre a magyar energiarendszer átalakítására. Ezután jelezte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán, hogy még mindig várják a Bizottság azon ajánlatait, amelyek mellett el tudnák fogadni a szankciós csomagot, de ha ilyen nem jön, akkor inkább továbbra is ragaszkodik a magyar kormány ahhoz, hogy a vezetéken érkező orosz olajat vegyék ki a szankciós csomagból időkorlát nélkül.

Címlapkép forrása: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher.A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j) és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (b) munkavacsora keretében tárgyal a Karmelita kolostorban 2022. május 9-én. A kormányfő mellett Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (j2) és Bóka János, a miniszterelnök európai uniós kérdésekért felelős államtitkára (j3).