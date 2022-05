Hogy áll a magyar gazdaság Európához képest? Most erre is fény derül

Portfolio 2022. május 16. 06:31

Ezen a héten érkezik a magyar GDP-adat, és az Eurostat jóvoltából azt is megtudjuk, hogy az első negyedéves magyar növekedés hol helyezkedik el az európai mezőnyben. Az EU-s GDP-rangsor mellett az inflációs rangsort is megismerjük, de a két legfontosabb jegybank elnöke is felforgathatja a piacokat a héten.