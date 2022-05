Eldőlt az orosz gázt rubelért vita: mindkét fél győztesnek hirdetheti magát

Frissítette hétfőn az Európai Bizottság az iránymutatását, hogy mit tegyenek az európai gázvásárlók az orosz gázt rubelért című kéthónapos huzavonában és ez alapján eldőlt: mindkét fél győztesnek hirdetheti magát, és így a gázszállítások zavartalanul folytatódhatnak. Ez azt jelenti, hogy az európai kormányok és gázvásárlók nyugodtan hangoztathatják, hogy ők bizony továbbra is a szerződésekben rögzített euróban, illetve dollárban fizetnek Oroszország felé, az oroszok pedig nyugodtan hangoztathatják, hogy sikerült rákényszeríteniük a nyugatiakat arra, hogy rubelben fizessenek a Gazpromnak. A kettő állítás közötti látszólagos ellentmondást néhány apró technikai részlet oldja fel, de ezekről nem szívesen beszél egyik fél sem, mert felfednék, hogy a teljes igazságnak csak az egyik részét domborították ki a közvélemény felé.

A tagállami energetikai miniszteri stábok és az Európai Bizottság pénteken délután tartották tanácskozásukat, és utána már kezdett tisztulni a kép, aztán hétfőn írásban is frissítette az iránymutatását az Európai Bizottság a tagállamok felé, amelybe betekintést kapott a Reuters, a Politico és a Bloomberg is (utóbbi a cikk végén teljes egészében be is másolja a frissített iránymutatás szövegét).

Mindezek alapján nagy biztonsággal rögzíthető, hogy végül hova futott ki az orosz gázt rubelért című, március közepén kezdődött huzavona:

Az uniós gázvásárlók nyugodtan nyithatnak a gázvásárlási szerződésük devizanemével összhangban egy eurós (vagy dolláros) és egy rubeles speciális (K) számlát is az orosz elnöki rendeletben kijelölt Gazprombanknál, mert ezek nem sértik az uniós szankciókat. Mivel a Bizottság friss iránymutatása hallgat a rubelalapú számla megnyitásának kérdésről, ez hallgatólagos beleegyezésként fogható fel. Sőt, mivel a német gazdasági miniszter ki is mondta, hogy nem sérti az uniós szankciókat, ha egy orosz bank két speciális (K) számla között pénzt mozgat, így gyakorlatilag semmi gond nincs a színfalak mögött a rubelalapú Gazprombankos számlanyitással.

Az uniós gázvásárlóknak továbbra is abban a devizanemben kell fizetnie a Gazprombankos devizás számlára, amelyben eredetileg megkötötték a Gazprommal a gázszerződéseiket (az uniós esetek 97%-ában euróban, vagy dollárban) és miután az átutalást megtették, le kell nyilatkozniuk, hogy ők a maguk részéről már ezzel az aktussal teljesítettnek tekintik a fizetési kötelezettségüket és nincs más dolguk .

. Mivel a május elején módosított orosz elnöki rendelet kivette a fizetési láncolatból az uniós szankciók hatálya alatt álló orosz jegybankot (a pénz leváltásához a rubel likviditás biztosítása is áttételesen az orosz jegybankkal való kapcsolatba lépés határát súrolta, így akár szankciókba is ütközhetett volna, ezért amint megírtuk: fontos pontban engedtek az oroszok) és betette helyette a Nemzeti Elszámoló Központot, így kvázi automatikusan leváltják a moszkvai tőzsdei árfolyamon a beérkezett eurót, vagy dollárt rubelre. Ez aztán a rubelalapú speciális K számlára kerül, onnan pedig a Gazprom könyvelésébe rubelben.

A fentiek azt jelentik, hogy az euróban elindított átutalás végül rubelben ér oda a Gazpromhoz.

Így az európai gázvásárlók is kommunikálhatják kifelé, hogy euróban fizettek, és az oroszok is hangoztathatják, hogy sikerült rábírniuk a nyugatiakat a rubelben fizetésre.

Így tehát tényleg oda jutottunk, mint amit múlt héten már meg is írtunk: a kecske is jól lakott és a káposzta is megmaradt. Mindezt pedig az is bizonyítja, hogy a Bizottság írásos iránymutatása alapján az egyik legnagyobb európai gázvásárló, az olasz ENI felől hétfő este olyan hír szivárgott ki: a világossá váló jogi helyzet után már szerdán megnyitja az eurós és rubeles számláját is a Gazprombanknál, hogy időben fizetni tudjon.

Ugyanígy a magyar állami MVMCEEnergy, amely az orosz gázvásárlási szerződés keretében veszi a gázt, szintén nyugodtan haladhat a korábban már bejelentett módon, miszerint egy eurós és egy rubeles számlát is nyit a Gazprombanknál, és a Nemzeti Elszámoló Központon keresztül végül az euróban elindított átutalás rubelben ér oda a Gazpromhoz. A magyar cégnek a kormányzati bejelentés szerint most vasárnap, május 22-én lesz fizetési határnapja, és a Portfolio számításai szerint a számlán elég vaskos, akár 70 milliárd forint feletti összeg is szerepelhet a tavalyi fogyasztási adatok és a piaci árfolyamok alapján.

A rubelben fizetési huzavona kitisztulása egyúttal enyhíti az európai gázszállítási aggodalmakat is (ez a tőzsdei gázárak tegnap esti és mai csökkenése alapján is látszik), mert afelé mutat, hogy sikerült olyan megoldást találni, ami a nyugati cégeknek és az oroszoknak is megfelelő. Így elvileg nem lehet arra hivatkozni, hogy a nem megfelelően teljesítő cégek felé elzárják a gázcsapot az oroszok. Múlt hét óta már inkább más módon zajlik az orosz keménykedés: azon cégek felé állította le a Gazprom a gázszállítást, amelyek felkerültek egy (bármikor bővíthető) új elnöki szankciós listára. Mivel oda első lépésben rögtön 31 cég felkerült, köztük a Jamál-Európa vezeték lengyel szakaszának tulajdonosa is, így a második legfontosabb európai orosz gázszállítási útvonalon rögtön le is állt a tranzit szállítás is.

Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images