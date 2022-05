Powell: nem fogunk habozni kamatot emelni, amíg az infláció nem kezd csökkenni

Folytatni kell a kamatemeléseket addig, amíg nem látunk egyértelmű és meggyőző jeleket arra nézve, hogy az infláció csökkenni kezd – mondta kedden a Wall Street Journalnak Jerome Powell. A Fed elnöke azt is előrevetítette, hogy a következő két ülésen 50 bázispontos szigorításnak lehet többsége a döntéshozók körében, de ezt nem lehet előrejelzésnek tekinteni.

A jelenlegi helyzetben annak van itt az ideje, hogy a Fed szorosan az infláció leszorítására koncentráljon – mondta kedden Jerome Powell. A Fed elnöke a Wall Street Journalnak adott élő interjút, amit videón közvetítettek. A szakember kiemelte, hogy megvannak az eszközeik, amikkel el fogják érni az infláció leszorítását, senki ne kételkedjen abban, hogy ez sikeres lesz.

Powell szerint folytatni kell a márciusban megkezdett kamatemeléseket addig, amíg nem látják egyértelműen az infláció csökkenését. Kiemelte, hogy a Nyíltpiaci Bizottság (FOMC) tagjai között erős támogatottsága van annak, hogy a következő két ülésen 50 bázispontos kamatemelés „kerüljön az asztalra”, de ezt nem lehet előrejelzésnek tekinteni a rövidtávú kamatpályával kapcsolatban. Hozzátette, hogy a jelenlegi helyzetben nehéz előretekintő iránymutatást adni a kamattal kapcsolatban.

Arra a felvetésre, hogy a piac kamatemelések sorozatát árazza, a Fed elnöke azt mondta, hogy ők szeretnek a piaci várakozásokon túl menni, ugyanakkor folyamatosan figyelemmel kísérik majd, hogyan reagálnak a befektetők az egyes lépéseikre.

A jegybank elnöke szerint akár a negyedik negyedévben elérhetik azt a semlegeshez közeli kamatszintet, amit most kitűztek maguk elé célként. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ott megállnak majd a szigorítással, amennyiben az inflációs adatok azt mutatják, akkor készek még tovább menni. Kiemelte, hogy az árstabilitás elérése kötelességük és ez sikerülni is fog, most nem az az idő van, amikor az infláció apró részleteivel kell foglalkozniuk.

A Fed vezetője azt is elismerte, hogy az infláció megfékezéséhez lassítaniuk kell a növekedést, és ezt az áldozatot vállalni is fogják. Ugyanakkor szerinte az amerikai gazdaság növekedése nincs veszélyben, az idei kilátások továbbra is pozitívak. A munkaerőpiac kapcsán hozzátette, hogy fennáll a kockázata a tartós munkaerőhiánynak, ugyanakkor szerinte a 2%-hoz sokkal közelebbi infláció mellett is kezelhető ez a probléma és a béremelkedés kérdése.

Powell szavaira a dollár kissé erősödött, de így is csak a mai esésének minimális részét adta vissza, az 1,0533-as szint még mindig 0,95%-os dolláresést jelent tegnaphoz képest az euróval szemben.

Címlapkép: Getty Images