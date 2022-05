Szijjártó Péter: a Paks 2 projekt radikális felgyorsítására van szükség

A jelenlegi energiaellátási helyzet megnöveli a paksi beruházás jelentőségét, és ezért a projekt radikális felgyorsítására van szükség – jelezte ma reggel a parlament Gazdasági Bizottsága előtti meghallgatásán Szijjártó Péter. Az ülés végén 10 igen és 2 nem szavazattal alkalmasnak tartotta a bizottság a miniszterjelöltet a miniszteri posztra.

A külgazdasági és külügyminiszter-jelölt a Facebook élőben közvetített eseményen utalt rá, hogy ezért is kerülnek a Külgazdasági és Külügyminisztérium hatáskörébe az új reaktorok megépítésével kapcsolatos feladatok és amint tegnap már beszámolt róla, a KKM csapatát erősíti Süli János, a paksi bővítésért eddig felelős tárca nélküli miniszter is.

A meghallgatáson Szijjártó az energiaellátás biztonságáról elmondta, hogy már a háború előtti hónapokban is komoly ellátási válsághelyzetek alakultak ki Európában. "Komoly beruházásokat hajtottunk végre az elmúlt időszakban annak érdekében, hogy egy diverzifikált energiaellátási rendszerünk legyen. Megvannak a hosszú távú szerződéseink és terveink arra nézve, hogyan haladunk tovább az önellátás irányában."

A paksi projekt felgyorsításával kapcsolatos üzenet azért is fontos, mert az Országos Atomenergia Hivatal tavaly az utolsó pillanatban hiánypótlást rendelt el az oroszok által beadott dokumentáció kapcsán, és tegnapi posztjában az egyik fényéképen feltűnt Kádár Andrea, az OAH új elnöke is. Vele a Portfolio a hiánypótlás hátteréről akkoriban exkluzív interjút is készített, majd rá néhány napra kiderült, hogy az OAH kiadta 5,5 méteres átlag mélységig a gödörásási engedélyt.

Kérdésre válaszolva később arról is beszélt, hogy az adriai vezetéken van egy szállítói kapacitás-szűkület. Ennek a bővítése 200 millió euró és időigényes beruházás - mondta Szijjártó Péter. És az sem mindegy, hogy milyen kőolajat vásárolunk. Azt még hozzátette, hogy a kőolaj finomítónk technológia váltása 4 évet és 550 millió eurót emésztene fel.

