Szijjártó Péter Paksról: jövőre le kell tenni az első betont

Az EU egységéről az Ukrajnában zajló háború kapcsán megjegyezte, hogy eddig öt szankciós csomagot fogadtak el, ezeket Magyarország is támogatta. Vissza kell utasítani minden olyan megnyilvánulást, amely arra irányul, hogy bármilyen módon megbontotta volna az EU egységét, mindig a közös álláspont része volt. Az uniós bizottság azt javasolta, hogy tiltsuk meg komplett az orosz olaj beszállítását, ezzel teljesen figyelmen kívül hagyva azon országokat, akik nem rendelkeznek tengerrel, hanem vezetékes szállításra vannak utalva. Az energiaellátás nem filozófiai kérdés. Nekünk fizikailag nem lehetséges az orosz olajról való leállás, környezetvédelmi szempontból is megkérdőjelezhető. Földgáz ellátásunk során 6 országgal van összeköttetésünk. Az MVM kötött gázvásárlási szerződést az ExxonMobillal a román földgázkitermelés érdekében, azonban ez a projekt leállt. Megépítettük a déli vezetéket, Szerbián közül érkezik gáz, valamint Ausztrián keresztül is. Tehát, vannak diverzifikációra való törekvéseink. Az önellátásunk fontos eleme Paks 2. Jövő évben le kell tenni a betont, hogy tartsuk a projekt ütemét - tette hozzá.