Félelmetes pusztítást végzett a szennyvíz a Sajó folyóban

Először márciusban észlelték, hogy egy volt szlovákiai bányából vastartalmú szennyező anyag ömlik a Sajó folyóba, teljesen elpusztítva a helyi élővilágot. A magyar politikusok és a vízügyi szervek a szlovák fél haladéktalan együttműködését kérik az ügyben. A szennyezés a magyar szakaszra egyelőre nem terjedt át.

A vastartalmú szennyező anyag az egykori Siderit üzemből ömlik a Sajóba a folyó szlovákiai szakaszán. A magyar Országos Vízügyi Főigazgatóság már kérte a Magyar-Szlovák Határvízi Bizottságon keresztül a kármentesítést haladéktalan megkezdését. A szennyezés egyelőre a magyar szakaszt nem érinti.

A 24.hu információi szerint még a vizsgálatot végző környezetvédelmi szakembereket is meglepte, hogy mekkora pusztítást végzett a szennyezés a folyó élővilágában. Korábban percenként 10 liter szennyvíz ömlött a Sajóba, ez most jelenleg 17 literre emelkedett. Ha sikerül is megszűrni a vizet, az élet akkor is csak hosszú idő múlva térhet vissza a folyóba, hiszen a kövek alatt is elpusztult minden. Az egyetlen lehetőség a folyó revitalizációjára, ha az előző 50 kilométeres szakaszon is kitisztítják a leülepedett rozsdát.

Keresztes Lóránd az LMP képviselője kedden a napirend előtti felszólalásában a Sajó folyót ért ökológiai katasztrófára hívta fel a figyelmet. A politikus elmondta, hogy a szlovák kormány tétlensége mellett a Sajó egy bizonyos szakaszán szennyező anyag ömlik a folyóba, egy néhány tíz kilométeres szakaszon teljesen elpusztítva a helyi élővilágot. Keresztes szerint nemcsak erkölcsi, de jogi értelemben is van tennivalója Magyarországnak, és mindannyiunk felelőssége, hogy a Kárpát-medence természeti kincseit megőrizzük, az ügyet pedig szuverenitási kérdésnek tartja.

Orbán Balázs a Miniszterelnökség államtitkára szerint az eset miatt már elrendelték a másodfokú készültséget, amely értelmében mintavétellel folyamatosan ellenőrzik a vízminőséget. A Magyarországi szakaszon halpusztulást egyelőre nem tapasztaltak. Orbán kijelentette: kérik és el is várják Szlovákia együttműködését az ügyben.

