Sosem látott számok érkeztek a magyar árrobbanásról: itt vannak a 40-50%-kal dráguló termékek

Hosszú ideje nem látott árrobbanás rázza meg Magyarországot. A KSH minden hónapban 180 reprezentáns áralakulását hozza nyilvánosságra, amelyekről rendszeresen beszámolunk. Most azonban olyan gyors az áremelkedés üteme, hogy úgy gondoltuk, elkérjük a hivataltól a teljes inflációs kosarat, amely közel 1000 termék és szolgáltatás árát tartalmazza.

A KSH Portfolio-nak küldött részletes adatai alapján – amely az infláció számításának alapja – látható, hogy rengeteg termék és szolgáltatás ára emelkedik drasztikus mértékben. (Néhány termék árát adatvédelmi okokból nem közölték.) Főképp olyan termékek ára lőtt ki, amit gyakran vásárolnak az emberek, így nem csoda, hogy mindenki kifejezetten gyors áremelkedést tapasztal. Az alábbi táblázatban összefoglaltuk azokat a reprezentánsokat, amelyeknek 30% felett nőtt az ára az előző év azonos időszakához képest.

Az egyes termékek és szolgáltatások ára és árváltozása Megnevezés mértékegység Átlagár, 2021. április Átlagár, 2022. április Árindex 2022. április (előző év azonos időszaka = 100) Parkolás 1 órára a település központjában óra 100 369 368,5 Fenyődeszka, keskeny 22-32 mm, 3,0-6,5 m m3 107230 197350 166 Lencse, csomagolt is kg 803 1300 154 Őszibarack (nektarin nélkül) kg 671 1030 153,1 Rétesliszt kg 223 338 147,3 Csirkecomb, előre csomagolt is kg 677 1010 146,8 Repülőjegy, Bp-Róma, oda-vissza, kötelezően fizetendő egyéb díjak (pl. biztonsági és repülőtéri illeték stb.) db 37850 55340 146,2 Faszerkezetű ablak, hőszigetelt üvegezéssel, középnyíló-bukó szárnyakkal, 150x120-150 cm db 103070 157770 144,6 Paradicsom (szántóföldi és primőr együtt) kg 959 1390 143,6 Csirkeszárny, előre csomagolt is kg 659 945 142,8 Korai burgonya kg 268 378 141,6 Margarin, 400-500 g-os, műanyag dobozban db 438 627 138,7 Műanyag keretű ablak, hőszigetelt üvegezéssel, egyesített bukó-nyíló szárny, 120x150 cm db 60040 87040 138,6 Margarin, 200-250 g-os, 60-80% zsírtartalom db 311 437 137,6 Trappista tömbsajt kg 1970 2700 135 Gipsz (stukatúr), 5 kg-os kiszerelésből átszámítva kg 196 274 134,9 Fehér kenyér kg 393 538 134,6 Bontott csirke (fej, láb nélkül), előre csomagolt is kg 746 1020 134,2 Félbarna kenyér kg 343 452 134 Uborka (szántóföldi és primőr együtt) kg 857 1150 133,8 Csempe, falburkoló, fehér és egyszínű színes m2 2810 4170 133,7 Rostélyos, csontos kg 2360 3240 133,3 Kutyaeledel, 1000-1250 g-os konzervdobozban doboz 555 741 132,3 Zsemle 1 db 31 41 131,7 Szőlő kg 756 995 131,7 Járólap, mázas padlóburkoló lap m2 3410 4700 131,6 Sertésmájkrém, 62-65 g-os doboz 116 160 131,5 Spagetti, 4 tojásos, gyári készítésű, 500 g-os db 406 533 131,5 Tarhonya, 4 tojásos, gyári készítésű, 500 g-os db 399 525 130,2 Forrás: KSH, Portfolio

A fenyődeszka, a lencse, illetve a barack ára több mint 50%-kal emelkedett az előző év azonos időszakához képest. Ahogy a táblázatban is látható, rengeteg napi szinten vásárolt élelmiszer van a legjobban dráguló termékek között, ami miatt az emberek nagyon gyorsnak érzik az inflációt. A listát a parkolás vezeti, de csak azért, mert a Covid miatt az ingyenes parkolás még torzítja a bázisidőszak adatát (ami így magas éves indexet hoz). 40% felett nőtt az ára a paradicsomnak, a csirkecombnak és a réteslisztnek, de jelentős áremelkedést láthatunk a sajt, a margarin, illetve a kenyér áránál is. Érdekesség, hogy az árstop nem "fagyasztja be" az egyes helyettesítő termékek árát, ahogy arra a kormányzat korábban számított: hiába nem nőhet a finomliszt ára, a rétesliszt ott van a legjobban dráguló termékek között, illetve hiába árstopos a csirkemell, a csirkecomb ára kilőtt.

A legjobban dráguló termékek közé bekerült a fenyődeszka, az ablak, a járólap és a csempe is. Az alapanyagárak elszállása lökte az élmezőnybe ezeket a termékeket, azonban érdemes kiemelni, hogy már korábban is gyors áremelkedés jellemezte ezeket, hiszen az otthonfelújítási támogatás (a felújítás akár 50%-át is visszatéríti az állam a családosoknak) jelentősen megemelte a keresletet anélkül, hogy a kínálat bármit is változott volna. Ilyen esetekben pedig borítékolható az áremelkedés.

Miután sok gyakran vásárolt termék, főképp élelmiszer ár nő átlagon felül, ezért is lehetséges, hogy a GKI kutatása szerint több mint kétszer olyan gyors áremelkedést tapasztalnak az emberek, mint a hivatalos adat. Ez persze nem azt jelenti, hogy tényleg kétszerese lenne az infláció a hivatalosnak, hanem azt, hogy az emberek így érzik. Ugyanis egyrészt hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy a rezsiárak befagyasztása miatt nem nő az energiaár, illetve sokkal ritkábban veszünk olyan termékeket, amelyeknek csökken az ára.

Pedig ilyenek is vannak szép számmal. Ezek azonban nagyrészt tartós fogyasztási cikkek vagy ruhák, amelyeket ritkán vásárolunk. A legnagyobb árcsökkenés (közel 30%-os) a tankönyveknél látható, ám a pedagógusok véleménye alapján a tankönyvek színvonala még így is gyorsabban esik vissza, mint ahogy olcsóbbá válnak. Az alábbi táblázat alapján azonban az is elmondható, hogy az árcsökkenés a legtöbb termék vagy szolgálatás esetén mindössze 1-3%-os, miközben a legnagyobb drágulások 40-50%-osak.

Az egyes termékek és szolgáltatások ára és árváltozása Megnevezés mértékegység Átlagár, 2021. április Átlagár, 2022. április Árindex 2022. április (előző év azonos időszaka = 100) Szánkó, 100-115 cm-es, 2 személyes db 16250 15230 99,9 Petrezselyemgyökér kg 976 985 99,8 Női szoknya, pamut vagy pamut-viszkóz, mintás, nyári db 8010 7200 99,8 Női pulóver, pamut-műszál, hosszú ujjú db 6140 5660 99,8 Gyermek-szabadidőcipő velúr és textil kombináció, ragasztott műtalp, 35-38 pár 9640 8930 99,8 TV + Internet + Telefon csomagajánlat csomag 99,8 Női csizma, bőr, ragasztott műtalp pár 25220 24320 99,7 Hangprojektor 2.1 db 68770 64990 99,7 Carving síléc, kötéssel, 155-170 cm-es pár 97070 91740 99,7 Bölcsődei gondozási havidíj, étk.díj nélk, 1 főre j.nettó 120 eFt jöv. felett v. napidíj (20 nappal) alapján (nem magánbölcs.) hónap 5980 5890 99,7 Mobiltelefon szolgáltatás hónap 99,6 Casco biztosítás, 2011-es Suzuki Swift 1.3, 93 LE, budapesti, 40 éves, önrész 10%, díjfizetés csekken negyedévente n.év 28900 29010 99,6 Számítógépes szoftver, Office, legújabb, otthoni és iskolai verzió (nem üzleti) db 42000 42010 99,3 Okostelefon, 128 GB belső tárhely, 6-8 GB RAM, 5,5-7", android db 127250 74440 99,2 KGFB, 2011-es Volkswagen Golf 1.6, Budapest, 35 éves, 2011-ben szerződő, A0 fokozat, éves díjfizetés átutalással év 89070 89750 99,2 Vonaljegy db 306 308 99,1 Füllhallgató, vezetékes, 100-120 cm kábelhossz, 3.5 mm jack csatlakozó db 3930 3730 99 Női póló, 50-100% pamut, rövid ujjú vagy ujjatlan db 4290 4080 98,7 Törökország, utazás repülővel (kötelező egyéb díjakkal), 4 vagy 5 csillagos hotel, all/ultra all inclusive ellátás, 8 nap/7 éj fő 301630 305800 98,6 Lego City, Lego Technic doboz 9200 9050 98,3 Epilátor, elektromos, kétsebesség fokozatú, cserélhető fejű db 13920 13550 98,2 Abrosz, pamut-szintetika, 140-150x180-240 cm db 5050 4870 98,1 Női blézer, könnyű, kevert gyapjú-szintetika szövetből, béléssel db 15820 15280 98 Kortárs magyar és külföldi szépirodalom kartonkötésben ívár 164 168 98 Xbox Series S 512 GB (max. egy ajándék játékkal) db 123940 111870 98 Gyermekkesztyű, gyapjú-szintetika vagy pamut-szintetika, kötött, szimpla, 4-6 pár 1090 1090 97,8 Barbie baba, Mattel, max. 1 db kiegészítővel db 5790 5600 97,8 Hallókészülék db 97,6 London, utazás repülővel, reggeli, fürdőszobás szállás, 4 nap, 3 éjszakára számítva fő 179400 163510 97,6 Női kendő, poliészter, kb. 150x30 cm db 2320 2220 97,4 Fiúúszónadrág, szintetikus, 1-3 (derék 60-66 cm, gumi rugalmas kivitel) db 2310 2230 97,2 Bébi félcipő, textil, formagumi talp, 18-22 pár 4690 4720 97,2 Vermut, Martini, 0,75 literes, 15-18% (V/V) alkoholtartalom palack 3070 3090 97 Notebook, 15-16'', 256-512GB SSD, 8 GB memória, 2,0-2,7 GHz-es Intel Core i7 vagy AMD Ryzen processzor db 304250 310100 96,7 Női télikabát vagy dzseki, bélelt db 27250 27230 96,6 Notebook, 15-16", 500 GB-1TB HDD merevlemez, 4-8 GB memória, 1,6-2,4 GHz-es Intel Core i3-i5 vagy AMD Ryzen 3-5 processzor db 236280 228630 96,6 KGFB, 2015-ös Skoda Octavia Active 1.2, budapesti, 25 éves, 2015-ben szerződő, A0 fokozat, éves díjfizetés átutalással év 121320 125710 96,5 Hálózsák, testmagasság 180-220 cm, tömeg 1-1,7 kg db 8540 8190 96,3 Általános (összvonalas) havibérlet (belterületi) db 4950 7940 96,3 Nyugdíjas havibérlet (belterületi) db 1980 2880 96,1 Okostelefon, 128 GB belső tárhely, 4 GB RAM, 5,5-7", android db 89690 52650 95,6 Férfidzseki vagy anorák szint. anyagból, szint. töltőanyaggal, műselyem vagy szint. selyem béléssel db 20560 18760 95,4 Mák, nem cukrozott (csomagolt is) kg 2500 2650 95,3 Nesquik azonnal oldódó kakaópor, 500-800 g-os, zacskó db 1310 1370 94,9 Alma kg 427 450 94,6 Tanuló havibérlet (belterületi) db 1820 2910 93,6 Internet szolgáltatás hónap 93,5 Lakásbiztosítás, csak ingóság: 80 m2-es, családi ház, átlagos kivitel, 1970-ben épült, Bp. XXIII. ker., átutalás évente év 14340 15700 91,4 Lakásbiztosítás,csak ingóság,50m2-es,társasházi lakás,átl. kivitel,1980-ban épült,10 em. házban, Bp. XIII. ker., csop. besz., éves év 9570 10620 90,1 Casco biztosítás, 2016-os Ford Focus Trend 1.5, 120 LE, debreceni, 25 éves, önrész 10%, díjfizetés negyedévente átutalással n.év 62210 69520 89,5 Párizs, utazás repülővel, reggeli, zuhanyzós szállás, 4 nap, 3 éjszakára számítva fő 176930 170020 88,5 Videojáték, Xbox ONE-hoz, a legkeresettebb db 12140 11330 87,8 Tunézia, utazás repülővel (kötelező egyéb díjakkal), 4 vagy 5 csillagos hotel, all inclusive, 8 nap/7 éj fő 215940 226820 87,8 Karfiol kg 777 899 87,2 Havi Budapest tanuló bérlet db 3450 3450 85,5 Videojáték Play Station 4-hez, a legkeresettebb db 10630 10680 85,2 Sárgadinnye kg 416 490 85 Olaszország, utazás egyénileg, 3-4 fős apartman (takarítási díjjal), 1 főre, önellátás, 8 nap/7 éj fő 44660 55210 80,9 Tankönyv db 72,2 Forrás: KSH, Portfolio

A táblázat az adott hónapokra nyersen kiszámított átlagárakat tartalmaz, melyek nem szűrik ki a reprezentánsok megfigyelésében és megfigyelhetőségében bekövetkező időbeli változásokat (pl.: minőségi változás, összeíróhely-váltás, reprezentánsmódosítás), közölte a Portfolio-val a KSH. Ebből fakadóan a nyers átlagárak időbeli összehasonlításra nem vagy csak korlátozottan alkalmazhatók. A torzító hatásokat nem tartalmazó tényleges árváltozást mérő indexeket is kiszámolta a KSH, amely alapján felállítottuk a sorrendet.

