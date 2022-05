Eljött az 500 forintos fagyi kora

A fagylaltgyártásban is megjelent már az alapanyaghiány, a külföldről behozott gyümölcspürék ára pedig megduplázódott egy év alatt – mondta az InfoRádiónak a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke. Erdélyi Balázs szerint átlagosan 350-400 forintba kerül idén már egy gombóc fagylalt, de az ország frekventáltabb régióiban ennél is többet, akár 500 forintot is elkérhetnek egy gombócért.