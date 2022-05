Kihagyná az olajembargóból Magyarországot az Európai Parlament alelnöke

Barley úgy érvel, hogy a magyar kormány rengeteg pénzt követel az olajembargóban való részvételért, de ezt a pénzt úgyis a korrupció vinné el, ezért nem szabad kifizetni az Európai Uniónak. Az EP-alelnök nehezményezte, hogy bár Magyarország mellett Csehország, Szlovákia és Bulgária is különösen érintett az olajembargóban, az utóbbi három ország próbál közös megoldást keresni. A politikus szerint a magyar kormány a jelentős pénzügyi követeléseit (15-18 milliárd eurót) annak kompenzációjaként fogja fel, hogy a helyreállítási alapból a jogállamisági eljárás miatt egyelőre nem érkezik uniós támogatás.

Barley harciasnak tűnő kijelentése nem biztos, hogy a magyar érdekekkel ellentétes. A kormány ugyanis nem csak a jelentős pénzügyi kompenzációért cserébe támogatná az orosz olaj embargóját, hanem azért is, ha a vezetéken keresztül érkező olajra (ami az importunk domináns része) nem vonatkozna az importtilalom. Ehhez képest az embargóból való teljes kihagyás legalább ugyanilyen kedvező kimenet Magyarország számára, gyakorlatilag hasonló eredményre vezet. Ekkor ugyanis az olcsó Ural típusú olajhoz ugyanúgy hozzáfér az ország, és a Mol továbbra is óriási profitot zsebelhet be még az üzemanyagárstop mellett is. Vagyis az EU számára is pénzügyileg kedvezőbb eredmény lenne, hiszen nem kell fizetnie, Magyarország pedig továbbra is élvezheti a pénzügyi előnyeit annak az egyedülálló helyzetnek, hogy kizárólag ő veszi az orosz, így nagyon olcsóvá váló olajat.

