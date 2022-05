Hatalmas újítások jönnek az állami egészségügyben: mobilapp, online foglalás, digitális karszalag

Az eReceptet a COVID óta sokan megismerték és használják, míg arról jóval kevesebben tudnak, hogy a háziorvos akár „távban” videókonzultációval is rendelhet. Várandósok és a jogosítványt megújítók életét is megkönnyíti a hivatali ügyintézést kiváltó központi fejlesztés, de nemsokára szakrendelésre is online tudunk időpontot foglalni - itt Magyarországon. És az ápolástámogatási betegazonosítási rendszeréről hallottak már?

„Sok fejlesztést adtunk át az egészségügyi ágazat számára és jelenleg is számos terméket fejlesztünk” – summázza az egészségügyi informatikai fejlesztéseket Szabó Bálint, a nemrégiben megalakult nonprofit állami cég, az Egészséginformatikai Szolgáltató és Fejlesztési Központ (ESZFK) ügyvezetője, akivel a XX. IME Országos Egészségügyi Infokommunikációs Konferencia után beszélgettünk az állami egészségügy digitalizációjáról. A szakember segítségével most azokat a digitális egészségügyi fejlesztéseket mutatjuk be, amelyekkel bármelyikünk találkozhat már most is az egészségügyi ellátásban, és persze azokról is szót ejtünk, amelyek már „csőben vannak”.

„Strukturált adat nélkül nincs digitalizáció, ez az alapfeltétele annak, hogy a beteg helyett a lelet utazzon, ehhez pedig szintén jól strukturált, a szakma által elfogadott, egységes egészségügyi dokumentumokra van szükség. Ezt a fejlesztést még 2020-ban, a járvány kitörése előtt zártuk le és onnantól kezdve számos fejlesztésünk felgyorsult” – kezdi a digitalizációs lépések bemutatását Szabó Bálint, aki az Országos Kórházi Főigazgatóság Informatikai Főigazgató-helyetteseként is koordinálja az állami egészséginformatikai fejlesztéseket.

A pandémia időszakára visszatekintve Szabó Bálint elmondta, hogy óriási fejlesztői munkával, folyton változó környezetben nehezített pályán

a járvány egy éve alatt csak a COVID-dal kapcsolatban 24 fejlesztést élesítettek.

Nagy részüket a központi rendszerben, amely nem más, mint az egészségügy felhőjeként is ismert, 2017 óta éles Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatói Tér (EESZT), és a végpontokon (azaz a kórházaknál, laboratóriumoknál, háziorvosoknál stb.). Ilyen fejlesztés volt például a telephelyi és laboradat-szolgáltatás, vakcinanyilvántartás, COVID útlevél- és oltásiigazolvány-igénylés, a Házi Karantén Rendszer egészségügyi támogatása vagy épp a háziorvosi telemedicina rendszer (EESZT-miniHIS).

Szabó Bálint szerint mindez nem lett volna kivitelezhető, ha nincs egy jól átgondolt, stabilan működő EESZT, amelynek második verziófrissítése épp 2020 elején, még a járvány kitörése előtt készült el. Ekkor kerültek be a Térbe az EFOP 1.9.6 pályázat eredményeként olyan elemek, mint a mobil és telemedicina gateway, a fent említett strukturált dokumentumkezelés, a dokumentumhitelesítési eljárás vagy a visszamenőleges adatbetöltés és a továbbfejlesztett regiszter motor. „Egyiket sem a pandémia leküzdésére hoztuk létre, de a COVID elleni harcban forgattuk termőre. A strukturált dokumentumkezelő fejlesztéssel nem a COVID dokumentumok egységes létrehozása volt a cél, hanem az, hogy a különböző területekről érkező vizsgálati és egyéb űrlapokon szereplő adatok kódolhatóan érkezzenek be a Térbe. Nem a COVID-igazolvány kiállításához akartuk használni a mobil gateway-ünket sem, de épp elkészült, és arra is alkalmas volt.”

A szakember is egyetért azokkal a kutatásokkal, amelyek szerint a járvány soha nem látott módon gyorsította meg a digitalizáció elfogadását.

„Azok az ellátóhelyek, akiknél korábban nem volt jellemző az informatikai eszközök használata, a járvány hatására sokkal intenzívebben kezdték használni a korszerű informatikai támogatást. 2019-ben a teljes receptállomány körül-belül 70 százalékát tették ki az elektronikus receptek, ennél nem ment feljebb, akármennyire is kapacitáltuk az elektronikus vényírásra a háziorvosokat. Aztán megjött a pandémia, és 2020. márciusától szinte azonnal, egy hónap alatt ugrott fel ez az eReceptek aránya 90 százalék fölé. Ez a szám azóta sem csökkent.” – világít rá tömören a két évvel ezelőtti technológiai paradigmaváltás lényegére az ügyvezető.

„Nem profitorientált cég, hanem sikerorientált”- így aposztrofálta Szabó Bálint az általa vezetett ESZFK tevékenységét, amely 2022. február 1-től már állami tulajdonban, de piaci szemlélettel, közszolgáltatóként látja el feladatait. A központi egészséginformatikai fejlesztéseket végző cég megalakulásáról korábban itt írtunk.

Sorra jelennek meg az újabb fejlesztések

Az orvos beteg találkozók számának csökkentésére került be a háziorvosok számára fejlesztett, ingyenes, állami informatikai rendszerbe (miniHIS) a telemedicinás modul. A háziorvosi telemedicina rendszer lényege, hogy a páciens a személyazonosítás után videón keresztül konzultálhat az orvossal. A telerendelés közben az orvos fel is írhatja az eReceptet vagy a szakrendelésre/kórházba az eBeutalót.

Állami telemedicnás rendelést mutat be a Máltai Szeretetszolgálat:

Ez a telerendelés különösen ott hiánypótló, ahol jelenleg nincs háziorvosi ellátás. A Máltai Szeretetszolgálat az ESZFK-val együttműködve épp az ilyen településekre visz ellátást. A szolgálat asszisztensei mindössze egy digitális eszközökkel felszerelt orvosi táskával (amelyben képi- és hangtovábbításra alkalmas eszközök, például digitális fonendoszkóp, otoszkóp, dermatoszkóp, digitális spatula) bonyolítják le a falu üres orvosi rendelőjében a vizsgálatot. A “élő kapcsolást” távolról követi egy orvos. A kis eszközigényű vizsgálatot kisbuszokban, akár házhoz is lehet vinni, így ott is elérhetővé tehető az orvosi rendelés, ahol nincs rendelő, sőt, egy ilyen mobil telemedicina rendszerrel a népegészségügyi szűrőbusz is új értelmet nyerhet.

Az adatok strukturálása és továbbítása lehetővé teszi, hogy már ne csak az egészségügyi ágazat férjen hozzá real time az adatokhoz, hanem az egyéb kormányzati területek is. Ennek az összekötésnek a gyümölcse

három fejlesztés, amelynek a kismamák, a jogosítványukat megújítók és a tartósan beteg státuszba kerültek örülhetnek.

A várandósság megállapításáról szóló jelentést a terhesség 16. hetében kell kiállítania a nőgyógyásznak és felvinnie az EESZT-be. Ezt az adatot megkapja a NAV is, amely alapján utalható a kismama részére a megítélt járandóság. Vezetői engedélyek megújításánál sem kell már a papírral utazni: a kötelező orvosi vizsgálat eredménye „magától” továbbítódik a kormányablakba, a rendőrségre stb. Ugyanígy a tartósan beteg igazolás is a páciens utaztatás nélkül jut el a Magyar Államkincstárhoz.

Az Országos Mentőszolgálat online ágyszámjelentés támogatása is megoldódott. Ez azt jelenti, hogy a kórházi informatikai rendszer automatikusan, kétóránként küldi az OMSZ-nek a friss adatokat arról, melyik kórházban, mennyi elérhető, üres ágy van, így jelentősen megkönnyítve a betegek elosztását és az adminisztrációt.

2021 fejlesztése volt még többek között a praxisközösségek adatszolgáltatásának támogatása, valamint, a gyógyászati segédeszköz-forgalmazóknak fejlesztett, ingyenes eGySE informatikai rendszer.

Nézzük, mi van még a fiókban! – Folyamatban levő digitális fejlesztések

A mobilfejlesztések fókuszában a myEESZT Lakossági mobilapplikáció áll, amelyet eddig több mint 1,5 millióan töltöttek le az EU Digitális Covid Igazolvány (EU DCC) és magyar védettségi igazolványok a beadott oltások, a felgyógyultság és az elvégzett tesztek igazolására. Az applikáció bővítése jelenleg is zajlik további EESZT funkciókkal: kiváltható eReceptek, érvényes eBeutalók listázása, egészségügyi dokumentumok letöltése és továbbítása.

Az Európai Unióból 14 ország csatlakozott a CEF (Connecting Europe Facility) program életbe lépésével külföldre történő utazáshoz sem kell feltankolni gyógyszerből. Az együttműködő tagországok biztosítják majd a határon átnyúló szolgáltatásokat receptek kiváltásánál, profil lekérdezésénél, így a csatlakozott országok minden patikájában kiváltható lesz a vény, emellett sürgősségi beavatkozás esetén láthatóak lesznek az életmentő egészségügyi adataink (vércsoport, allergia, gyógyszerérzékenység, súlyos betegség). A rendszer élesítése még idén várható.

A most futó legnagyobb projektek: a komplex ápolástámogatási rendszer és a járóbeteg-irányítási rendszer kialakítása.

A lakosság valószínűleg ennek a két fejlesztésnek a bevezetésekor fogja igazán azt érezni, hogy a magyar egészségügy is megérkezett a 21. századba. Az ápolástámogatási rendszer fejlesztésével a fekvőbeteg-ellátás informatikai háttere fog jelentősen megújulni.

A fejlesztés lényege, hogy a kórházi ellátásra felvett beteg kap egy karszalagot, amely egy digitális eszközzel leolvasható formában tartalmaz minden olyan adatot, amely a beteg azonosítására vonatkozik. A kódot egy arra alkalmas mobileszközzel az orvos és az ápoló is leolvashatja. Ezzel nő a betegbiztonság, másrészt az ápoló is pontosan látja a rászabott ápolási utasításokat, feladatokat és el tudja végezni és adminisztrációt.

A járóbeteg-irányítási rendszer a magánszektorban már több helyen elérhető online időpontfoglaló-és betegbehívó rendszer állami megfelelője. Csak jelen esetben több mint 100 kórház és több mint háromszáz járóbetegellátó-intézmény többezer szakrendelését kell az egységes rendszerbe összevezetni, hogy ezek a szabad időpontok a háziorvosok vagy szakorvosok, illetve a lakosság részéről akár okostelefonról is foglalhatóak legyenek.

Az ellátó intézmények számára biztosítani fogják a saját egészségügyi szolgáltatásaik kiajánlását és elérhetővé tételét. A következő lépés az, hogy a háziorvos által kiállított eBeutalóval már a lakosság is tudjon mobilon keresztül időpontot előjegyeztetni. Amikor a páciens megjelenik a betegfelvételi ponton, ott elég megadnia a mobilon kapott azonosítóját, ezzel bekerül a várakozási sorba, és ahogy a bankoknál, vagy a kormányablakoknál működik, sorszám alapú kijelzőn hívják be vizsgálatra. A vizsgálat után ugyanezen a mobilapplikáción, vagy a lakossági EESZT felületen keresztül a vizsgálati eredmény is megtekinthető/letölthető lesz.

„Mindkét projektre igaz, hogy a végpontokat is fejleszteni kell, sőt, az informatikai fejlesztéssel legalább egyenlő horderejű munka lesz az egészségügyi ágazat „evangelizációja” is, tehát az új folyamatok és a digitális rendszerek használatának elfogadtatása és oktatása" – hangsúlyozta Szabó Bálint.

