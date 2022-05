A nyugdíjkorhatár emelése nem menti meg a magyar nyugdíjrendszert

A Magyar Nemzeti Bank "Fenntartható egyensúly és felzárkózás 2022. május" címen közzétett javaslatcsomagja több módosítást is javasol a nyugdíjrendszerben és a nyugdíjcélú öngondoskodás piacán. A javaslatok részben átfedésben vannak az MNB 2019-ben közzétett, 300 pontot tartalmazó versenyképességi programjában fölvázolt változtatási elképzelésekkel, részben új elemeket is tartalmaznak. Cikkem első részében megvizsgálom az MNB javaslatai közül a korhatár emelését és a valorizáció átalakítására vonatkozó javaslatot.

A javasolt változtatások a nyugdíjkorhatárral, a nyugdíjszámítással, a nyugdíjkorhatár betöltése utáni munkavégzéssel, a nők kedvezményes nyugdíjával és a gyermekvállalásnak a nyugdíjrendszerben való hangúlyosabb elismerésével kapcsolatosak. A vitairat demográfiai fordulatot tart szükségesnek, ennek során évente 110 ezer újszülöttnek kell megszületnie, és bár ennek elősegítése nem klasszikus jegybanki feladat, ebből az MNB szerint "nem engedhetünk". Emellett a lakossági megtakarításokat a nagy állami újraelosztó rendszerek, így mindenekelőtt a nyugdíjrendszer finanszírozásába is a jelenleginél nagyobb mértékben kell bevonni.

A javaslatokból kitűnik, hogy az MNB törekszik az elmúlt évtizedekben megreformált európai nyugdíjrendszerekbe beépített automatikus kiigazító mechanizmusok magyarországi bevezetésére. Ezek az eljárások a nyugdíjrendszerekben olyan előre meghatározott szabályokra épülnek, amelyek automatikusan - külső politikai, jogalkotói beavatkozás nélkül - változtatnak a nyugdíj megállapítási vagy karbantartási feltételein, ha az automatikus kiegyenlítő mechanizmus működtetéséhez kiválasztott indikátorok értéke változik, így biztosítva a fenntarthatóságot és a méltányosságot. (Ezekről az automatikus mechanizmusokról bővebben ebben a cikkemben írtam.)

A javaslatokról érdemes lenne átfogó társadalmi vitát nyitni - hiszen kivétel nélkül mindenkit érintő változások lehetőségéről van szó -, ennek azonban az MNB 2019-es versenyképességi anyagát kísérő társadalmi vita (hiánya) tükrében most sem számottevő az esélye.

Nyugdíjkorhatár

Az MNB javaslata szerint a nyugdíjkorhatárt a várható élettartamhoz célszerű kapcsolni. A javaslat támogatandó, de pillanatnyilag nem időszerű. Az elmúlt évtizedben ugyanis gyorsabban nőtt a nyugdíjkorhatár, mint a korhatár betöltésekor várható további élettartam,

így belátható időn belül nincs szükség további emelésre.

A nyugdíjkorhatárnak a várható élettartamhoz kötése azt célozza, hogy a hosszabb életre számító évjáratok tagjai tovább dolgozzanak, vagyis az élettartam növekedése ne a nyugdíjas élet hosszát növelje. Ezt a megoldást alkalmazza Dánia, Észtország, Finnország, Görögország, Olaszország, Hollandia és Portugália. 2017-ben Szlovákia is bevezette ezt a módszert, de 2020-ban visszavonta az intézkedést. Dánia, Észtország, Görögország és Olaszország nyugdíjrendszereiben a 65 éves (Dániában a 60 éves) életkorban várható egy év további élettartam emelkedés egy évvel növeli a nyudíjkorhatárt. Finnország, Hollandia és Portugália a 65 éves korban várható további élettartam növekedés kétharmadával egyenértékű korhatár emelést alkalmaz. Svédország is áttér erre a kétharmados emelési módszerre.

Az EU átlagában 42,4 év a munkában töltött idő, miközben 20,8 év a nyugdíjban töltött idő (ehhez persze az inaktív gesztációs éveket is hozzá kell adni a fenti logika szerint, így az inaktív és aktív korszakok aránya nagyjából 45-55%-os). Az egyes EU-tagállamokban persze nagy eltérések tapasztalhatók, jelenleg a nyugdíjas kor Luxemburgban és Franciaországban a leghosszabb, és Dániában a legrövidebb (mert a dánok nagyon későn választják a nyugdíjazást). A nyugdíjban töltött idő az osztrák nőknél (25,5 év), a szlovén nőknél (26,1 év) és a francia nőknél (26 év) a leghosszabb, a férfiak esetében pedig Luxemburgban (22,1 év) és Franciaországban (22 év). Átlagosan az unióban a nők 20-25 évig, a férfiak 15-20 évig élnek nyugdíjasként. Az államok egyebek között ezért emelik világszerte a nyugdíjkorhatárokat, vagyis arra törekednek, hogy a növekvő várható élettartam ne a nyugdíjban töltött időt növelje, hanem azt az időt, amit aktív dolgozóként és járulékfizetőként töltenek az emberek életük során.

Biztos megoldást a korhatár emelése sem hozhat, hiszen nem változtatja meg a nyugdíjrendszerek fenntarthatósági paradigmáját, amely változatlanul arra épül, hogy a mindenkori aktív korosztályoknak kell megteremtenie a mindenkori inaktív korosztályok eltartásának fedezetét. Csakhogy ez a paradigma abból az időből (a XX. század elejéről) datálható, amikor a születéskor várható élettartam (46 év) három évtizeddel rövidebb volt, mint ma, vagyis kevesen éltek a nyugdíjkorhatáruk (a korai nyugdíjrendszerekben 70 év!) betöltéséig, és azt követően sokkal rövidebb ideig éltek nyugdíjasként, miközben a magas termékenység és a nagyon fiatal korban kezdődő munkavállalás miatt az eltartó aktív korú népesség létszáma többszörösen meghaladta a nyugdíjasok létszámát.

Magyarországon a Ratkó-évjáratok, majd az ő gyermekeik, a Ratkó-unokák nyugdíjba áramlása miatt

öt évvel ezelőtt minden hatodik,

idén minden ötödik,

2030-ban minden negyedik és

2050 után fokozatosan minden harmadik magyar 65 évesnél idősebb lesz.

Az öregedési trendek hatására Magyarországon jelenleg egy hölgy átlagosan 21 évig, egy férfi 14,4 évig nyugdíjas (a nők kedvezményes nyugdíja miatt a hölgyek nyugdíjba vonulása korcentruma 62 év körül ingadozik, a férfiaknak meg kell várniuk a nyugdíjkorhatáruk betöltését, vagyis a 65 évet). Ha egységesen a 65 éves korban várható további élettartamot vizsgáljuk, akkor annak során egy hölgy átlagosan 18,1 évig (217 alkalommal), egy férfi 14,4 évig (173 alkalommal) kap nyugdíjat.

A következő évtizedekben tovább nőhet a nyugdíjban töltött idő, miután az időskorban várható további élettartam is emelkedik

- ezt egyelőre tartósan nem ingatja meg a koronavírus pandémia hatása sem, és remélhetőleg semmilyen módon nem töri meg az orosz-ukrán háború -, így az y generációnak és a náluk is fiatalabb z és alfa nemzedékeknek arra kell készülniük, hogy negyedszázadnál is hosszabb ideig nyugdíjasok lehetnek - akár még akkor is, ha a 2050-es évektől 67 évre vagy ennél is magasabbra emelkedik a nyugdíjkorhatár.

Az EU majdnem minden olyan tagállamában tervezik a nyugdíjkorhatárok emelését, ahol a korhatár nem éri el a 65 évet. Jelenleg az osztrák, a horvát, a lengyel és a román nők, továbbá a bolgár, a cseh, az észt, a lett, a litván, valamint az 1961 előtt született finn és máltal férfiak és nők esetében alacsonyabb 65 évnél a nyugdíjkorhatár. Ezekben az országokban jellemzően legkésőbb 2033-ig egységesen 65 évre emelik a korhatárt (Szlovákiában 64 évre). Franciaországban csak 62 év a nyugdíjkorhatár és nem is tervezik az emelését, de a francia nyugdíjrendszer más elvekre épül (több tucat kisebb ágazati biztosító működteti). Azok az EU tagállamok, amelyekben jelenleg is 65 év vagy magasabb a nyugdíjkorhatár, a jövőbeni emelési terveiket jellemzően a 60 vagy 65 éves korban várható további élettartam alakulásától teszik függővé (mint említettem, a 27 tagállamból 11-en tervezik ezt a megoldást: Svédország, Hollandia, Finnország, Dánia, Ciprus, Észtország, Olaszország, Portugália, Szlovákia, Cseh Köztársaság és Bulgária).

Spanyolországban 2027-től, Belgiumban 2030-tól, Németországban 2031-től 67 évre, Dániában 2035-től 69 évre, Olaszországban 2050-től 69 év 9 hónapra nő a korhatár. Svédországban rugalmas nyugdíjba vonulási korspektrum érvényesül, jelenleg 62 - 68 év között, 2023-től 63 - 69 év között lehet igényelni nyugdíjat, de minél korábbi életkorban igényli valaki, annál kisebb lesz a nyugdíja a várható további élettarttamtól függő életjáradék-osztók alkalmazása következtében. Hollandiában az idei 66 év 7 hónapos nyugdíjkorhatár 2024-ben 67 évre nő, de 2025-től teljes mértékben a nyugdíjazás időpontjában várható további átlagos élettartam függvénye lesz (a várható élettartam 12 hónapos növekedése 8 hónapos korhatár-emelkedést von magával).

Miután Magyarországon az egy évtizedig tartó emelési ciklusban a 62 éves korhatár 3 évvel 65 évre emelkedett, amely jelenleg is magasabb, mint 11 EU-tagállamban, semmilyen közvetlen szükség nem indokolja a rövid időn belüli korhatáremelést. Az elmúlt évtizedben gyorsabban nőtt a nyugdíjkorhatár, mint a korhatár betöltésekor várható további élettartam, így belátható időn belül eleve nincs szükség további emelésre.

Az esetleges további emelés előtt ráadásul két súlyos akadály is tornyosul.

Az egyik akadály az, hogy a nyugdíjkorhatár betöltésekor várható további élettartam mellett kulcsfontosságú azt is vizsgálni, hogy mennyi ebből az egészségben várható élettartam. (Ez egyébként a nyugdíjkorhatár betöltését követően tovább végzett munka ösztönzése előtti legnagyobb akadály is.) E tekintetben Magyarország igencsak gyengélkedik. A KSH adatai szerint a férfiak a 65 éves korban várható további 14,4 év élettartamukból egészségben csak 7,3 évet (az EU-átlagnál 3 évvel kevesebbet), a nők a várható 18,1 év élettartamukból egészségben csak 8 évet (az EU-átlagnál 2,6 évvel kevesebbet) élnek. Ezeken a trendeken a pandémia vélhetően tovább rontott, nem csupán a vírus és szövődményei tömeges kezelési igénye miatt, hanem mindenekelőt a pandémia egyéb kezeléseket kiszorító káros mellékhatásai miatt.

Uniós tükörben a 65 éves korhatár további emelése nem indokolt Magyarországon, miután az EU átlagához képest

a születéskor várható élettartam férfiak esetében 5,6 évvel, nők esetében 4 évvel rövidebb,

a 65 éves életkorban várható további élettartam férfiak esetében 3,8 évvel, nők esetében 3,4 évvel rövidebb,

a 65 éves korban egészségben várható további élettartam férfiak esetében 3 évvel, nők esetében 2,6 évvel rövidebb,

miközben a 65 éves magyar nyugdíjkorhatár megfelel az EU átlagának.

A másik akadály az, hogy az EU összes tagállamában ismert a korhatár előtt igényelhető (korkedvezményes, korengedményes, előrehozott és hasonló) nyugdíjak rendszere, amelyek lehetővé teszik a magas nyugdíjkorhatárt alkalmazó államokban is, hogy az érintett személy korábban nyugdíjba vonulhasson, természetesen tudomásul véve, hogy minél korábban igényli a nyugellátását, annál kisebb lesz a megállapítható nyugdíja összege. Alapesetben jellemzően a korhatár betöltése előtt 3 évvel korábban teszik lehetővé a nyugdíj igénybevételét, évenként 3-5%-os levonást (máluszt) alkalmazva.

Magyarországon azonban 2012. január 1-jétől megszűnt a korhatár előtti nyugdíjak rendszere

- emiatt a nyugdíjrendszer fájdalmasan merev lett a férfiak részére, akik semmilyen módon nem igényelhetnek nyugdíjat a 65 éves korhatáruk betöltése előtt -, viszont abszolút hungarikumként lehetővé vált a 40 éves jogosító időt szerző nők számára a levonás nélküli teljes nyugdíj igénylése a korhatáruk betöltése előtt. Ezért a magyar nyugdíjkorhatár - noha mindkét nemre vonatkozik - lényegében csak a férfiakra érvényes, mert a nők jelentős része átlagosan 3 évvel a korhatár betöltése előtt igényelheti a nők kedvezményes nyugdíját.

A korhatár emelése - a várható további élettartam növekedésétől függően - csak az egészségben várható élettartam hosszabbodása és a korhatár előtti nyugdíjazási lehetőségek ismételt bevezetése esetén lehet méltányos.

Valorizáció

Az MNB szerint az utolsó évek béremelkedésétől (helyesen: a nemzetgazdasági nettó átlagkeresetnek a nyugdíjmegállapítás évét megelőző évi növekedésétől) nagyon erősen függ Magyarországon az induló nyugdíj. A valorizáció felülvizsgálatával az induló nyugdíjak szintjét kiszámíthatóbbá lehet tenni. Ez a javaslat teljes mértékben támogatandó, a nyugdíjmegállapítás rendszere valóban azonnali módosítást igényel.

A nyugdíjszámítás alapképlete szerint a nyugdíjigénylő egész élete során szerzett elismert szolgálati idő egész években kifejezett hosszától függő nyugdíjszorzóval meg kell szorozni az 1988. január 1-jét követően a nyugdíjba vonulás napjáig szerzett, nyugdíjjárulék köteles bruttó keresetekből és jövedelmekből számított nettó havi átlagkereset összegét. Ebben a számítási folyamatban van meghatározó jelentősége a valorizációnak, amelynek lényege, hogy az életpálya során a korábbi években szerzett, nettósított éves kereseteket az adott évre vonatkozó valorizációs szorzóval meg kell szorozni, így kell azokat a nyugdíjba vonulás évét megelőző év átlagkereseti szintjéhez igazítani.

A nyugdíjmegállapítási eljárás során ez a valorizációs eljárás egyre kevésbé tolerálható méltánytalanságot okoz a régebben és a frissen megállapított nyugdíjak összegében.

Miután a valorizációs szorzók alakulását meghatározó nemzetgazdasági átlagkereset három-négyszer olyan gyorsan (10-12 százalékkal) nőtt az utóbbi években, mint az infláció - amelynek eddig átlagosan évi három százalékos mértékével a már megállapított nyugdíjakat kell korrigálni -, a korábbi években megállapított nyugdíjak relatív vásárlóereje drámai tempóban szakad le egyrészt a frissen megállapított nyugdíjak, másrészt az adott évi átlagkeresetek vásárlóerejétől. Erre a szegényedési csúszdára minden nyugdíjas rákerül, amint megállapították a nyugdíját, és a csúszda meredekségét csak ideig-óráig képes enyhíteni a 13. havi nyugdíj pozitív hatása - hiszen ez a plusz havi nyugdíj is a relatíve egyre kevesebbet érő rendes nyugdíj pénzügyi sorsát osztja. A megszaladó infláció éveiben ez az összefüggés kevésbé drámai, de a nemzetgazdasági átlagkereset növekedése a 2022. évi 10 százalékosra becsült inflációt is 4 százalékponttal meghaladhatja.

A probléma megoldását egyrészt valóban a valorizáció módszerének átalakítása, másrészt viszont a nyugdíjemelés inflációkövető elvének megváltoztatása jelentheti. A valorizáció osztrák mintára minden évben folyamatossá tehető (ezzel együtt az egyes szolgálati évek jelenleg össze-vissza ugráló értéke is egységesíthető), vagy német mintára a nyugdíjemelés rendszerében is érvényesíthető, ez utóbbi esetben az összes nyugdíj éppen olyan mértékben - az aktuális nyugdíjértékkel - nőne minden évben, mint az adott évben megállapítandó nyugdíjak alapja.

Magyarországon még ezt követően is pótlólagos emelésre szorulnának a régebben megállapított nyugdíjak, ezt egy lépcsőzetes emelési korrekciót előíró törvénnyel - amire 2005-ben már volt példa - végre lehet hajtani, például akként, hogy a nyugdíjemelés mértékét az adott nyugdíj megállapítási évjárata is befolyásolná, ez esetben az emelés mértékének meghatározásához az aktuális valorizációs szorzók táblázata is segítségül hívható.

A nemzetközi példák köréből említhető Finnország, ahol a 62 éves korban várható további élettartamhoz igazított korrekciós élettartam-koefficienst alkalmaznak az új nyugdíjak megállapítása során. A bevezetés évében, 2009-ben a koefficiens értéke 1 volt (az 1947-ben született évjárat tagjai részére), ami 2021-re 0,957-re csökkent (az 1957-ben született évjárat tagjai részére), vagyis az új nyugdíjak megállapításkori értéke egy évtized alatt 4,3%-kal csökkent. Az előrejelzések szerint a koefficiens értéke 2066-ban 0,869-re csökken, vagyis az 1998-ben vagy később született évjáratok tagjai részére a leendő nyugdíjuk megállapításkori értéke 13,1%-kal lesz alacsonyabb e koefficiens alkalmazása miatt.

Portugáliában 2007-ben vezették be a fenntarthatósági együtthatót, amit 2013-tól a nyugdíjkorhatárnak a további várható élettartamtól történő függővé tétele követett. A portugál fenntarthatósági együttható a 65 éves életkorban 2000-ben mért további várható élettartam és a tényleges nyugdíjkorhatár betöltése előtti évben a 65 évesek részére mért további várható élettartam hányadosa. Az együtthatót azonban csak a korhatár előtti nyugdíjak esetében alkalmazzák, ha az érintett nyugdíjigénylő 60 éves koráig nem szerzett legalább 40 évi biztosítási időt. Ekkor azonban a nyugdíjmegállapítás során jelentős nyugdíjcsökkentést okoz a koefficiens alkalmazása, 2021-ben ez 16,7% volt, de 2066-ra eléri a 30,3%-ot, miközben a korhatár előtti nyugdíj összegét ezen felül is csökkenti az annyiszor havi fél százalékos málusz, ahány hónappal a tényleges nyugdíjkorhatár előtt igényelte az érintett a nyugdíját.

Észtországban a teljes járulékbevétel változásához, Görögországban a nominális GDP növekedéséhez, Portugáliában a GDP reálnövelkedéséhez, Litvániában az országos bértömeghez is igazítják a nyugdíjakat. A német nyugdíjrendszerben több biztonsági megoldás is működik, mind a nyugdíjjárulékok szabályozását, mind a nyugdíjak megállapítását és indexálását illetően.

Az MNB javaslata a nyugdíjszámítás módszerének megváltoztatására üdvözlendő, de csak a nyugdíjemelés módszerének változásával együtt érdemes végrehajtani - ez utóbbi azonban hiányzik a javaslatok köréből.

Nyugdíjbónusz

Az MNB szerint hazánkban alacsony a korhatár betöltése után, a nyugdíj igénylése nélkül tovább dolgozó nyugdíjasok száma, aminek egyik oka a nem megfelelő ösztönzőrendszer. Ezért a nyugdíjkorhatáron túli munkavállalás után járó a nyugdíjbónusz emelése szükséges. A javaslat támogatható, mindazonáltal nem fogja tömegesen munkára ösztönözni a nyugdíjkorhatárt betöltött magyarokat.

Az esetlegesen megemelt nyugdíjbónusz előreláthatóan gyönge hatásának öt oka is van:

a korhatár betöltése után egészségben várható további élettartam riasztó rövidsége, a nők kedvezményes nyugdíja hatása a lehetséges nyugdíjigénylés nélküli, korhatárukat betöltött dolgozók létszámára, a nyugdíj melletti munkavégzés kedvező körülményei (a nyugdíjas munkavállaló a versenyszférában a nyugdíja mellett korlátozás nélkül fölveheti a járulékmentessé vált keresetét, amely után nem kell fizetni szociális hozzájárulási adót sem), a nyugdíjmegállapítás évét követő évben már jár a 13. havi nyugdíj és a lehetséges nyugdíjprémium, valamint a magas inflációs környezetben különösen fontos kötelező és kiegészítő nyugdíjemelések, ezért célszerűbb az érintett személynek inkább a nyugdíj mellett dolgoznia, mintsem elhalasztania a nyugdíjigénylést a korhatára betöltése utáni időszakra, a közszférában változatlanul érvényesülő, bár egyre inkább kontraproduktív korlátozások, amely miatt a közszolgálati típusú jogviszonyokban egyrészt csak előzetes kormányzati hozzájárulással lehet dolgozni a korhatár betöltése után, másrészt ha igényli a közszolga a nyugdíját és folytatja mellette a közszolgálati típusú munkáját, akkor a nyugdíját szüneteltetik a közszolgálat fennállása idejére.

A jelenlegi szabályozás szerint a korhatár betöltése utáni időszakra halasztott nyugdíjmegállapítás esetén a nyugdíjkorhatár betöltése és a tényleges nyugdíjmegállapítás későbbi kezdőnapja között az érintett személy 30 naponként 0,5%-os nyugdíjnövelésre való jogosultságot szerez, ez az évi 6%-os nyugdíjbónusz. A bónusz további feltétele, hogy az érintett legalább húsz év szolgálati idővel rendelkezzen. Az így elért nyugdíjnöveléssel az öregségi nyugdíj a megállapítása alapjául szolgáló havi átlagkeresetet is meghaladhatja.

Az uniós tagállamok közül a német nyugdíjrendszerben szintén havi 0,5%-os nyugdíjnövelés jár a korhatár betöltése után a nyugdíj igénylése nélkül történő további munkavégzésért és a többi tagállam sem alkalmaz ennél magasabb nyugdíjbónuszt.

A svéd rendszerben más alapelv érvényesül, ott a nyugdíj összegét növeli a nyugdíj mellett végzett munkával szerzett keresetből fizetett nyugdíjjárulék is, amelyet új nyugdíjjogosultságként jóváírnak a nyugdíjszámlán, így a következő évi nyugdíj összegét már ennek figyelembevételével állapítják meg (lifetime earnings principle). Nálunk korábban részben hasonló nyugdíjnövelési rendszer érvényesült, de amióta megszűnt a nyugdíj melletti munkavégzéssel szerzett keresetek járulék-kötelezettsége, a nyugdíj melletti munkával már nem szerezhető nyugdíjnövelési jogosultság és természetesen nyugdíj-újraszámítási jogosultság sem.

Cikkem második részében áttekintem a nők kedvezményes nyugdíját, megvizsgálom a demográfiai fordulat hatásait, és azt is, hogy mi hiányzik az MNB javaslatából.

EZ ITT AZ ON THE OTHER HAND, A PORTFOLIO VÉLEMÉNY ROVATA. A cikk a szerző véleményét tükrözi, amely nem feltétlenül esik egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el meglátásait a velemeny@portfolio.hu címre. A Portfolio Vélemény rovata az On The Other Hand. A megjelent cikkek itt olvashatók.

Címlapkép: Getty Images