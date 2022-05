Váratlan fordulat az uniós olajembargóban: mégis gyorsan összejöhet az alku az oroszok ellen

Miután hétfőn videón keresztül tárgyalt Orbán Viktor kormányfővel, szerdán váratlan fordulatként azt állította a nyilvánosság előtt Charles Michel európai tanácsi elnök, hogy még a jövő hétfőn kezdődő EU-csúcs előtt összejöhet az alku az uniós olajembargóról, azaz az összes tagállam támogatásával megszülethet egy megállapodás.

Ez elég komoly fordulat ahhoz képest, hogy kedden Orbán Viktor levelet írt Charles Michelnek, amelyben a magyar kormányfő azt írta: mivel úgysem sikerül közös nevezőt találni a magyar igények kielégítése érdekében, ezért jobb, ha nem is kerül térítékre a hétfő-keddi EU-csúcson az orosz olajembargó ügye. Aztán tegnap Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök is elég világosan azt mondta: nincs esély egyelőre az egyhangú döntésre, ezért nem is akar felesleges reményeket táplálni.Ehhez képest ma Stockholmban újságíróknak azt jelezte Michel az orosz olajembargóról a Reuters szerint:

Továbbra is bízok abban, hogy még a hétfői EU-csúcs előtt meg tudjuk oldani ezt a kérdést.

Ez arra utal, hogy Michel tényleg nem az EU-csúcsra vinné be a témát, hanem még előtte a francia soros elnökség feltehetően egy tagállami nagyköveti ülésen szavaztatná meg a szankciós szöveget, így tehát még az állam- és kormányfői ülés előtt jönne össze a zárt ajtók mögött az egyhangú döntés.

A Politico bővebb tudósítása szerint az állam- és kormányfői tanács elnöke úgy folytatta: "nagyon sok egyeztetés és erőfeszítés kell még a megállapodáshoz, de nagyon keményen dolgozunk azon, hogy megőrizzük az egységet a tagállamok között és közben meghozzuk azt a döntést is, hogy megtörjük az orosz háborús gépezetet és próbálunk nyomást gyakorolni a Kremlre a háború befejezése érdekében."Utalt arra is, hogy innovatív megoldáson is dolgoznak, hogy konstruktívak legyenek, amelyek lehetővé teszik, hogy megmaradjon az egyhangú döntéshozatal. Aztán hozzátette:

Őszintén remélem, hogy egységesek leszünk ezen az Európai Tanács ülésen hétfőn és kedden.

A lap forrásai szerint kétféle irány lehetséges a 27 tagállam közötti egyhangú döntéshozatal lehetővé tételére, pontosabban olyan kompromisszumos javaslat meghozatalára, ami Magyarország támogatását is biztosítja a döntéskor:

Az egyik szerint még több felmentést kapna Magyarország az olajembargó alól (nem világos, hogy ez mit jelentene, feltehetően több időt, azaz 2024 vége helyett még tovább vehetnénk a vezetékes orosz olajat).

(nem világos, hogy ez mit jelentene, feltehetően több időt, azaz 2024 vége helyett még tovább vehetnénk a vezetékes orosz olajat). A másik pedig az lenne, hogy egyelőre félreteszik a hatodik szankciós csomagból az olajembargó ügyét és a csomag többi részéről egyhangúan döntenek, így célba vesznek további bankokat és az orosz háborús propagandát hirdető médiaszolgáltatókat.

Egy német kormányzati forrás nem igazán osztotta Michel fenti optimizmusát, mert azt mondta: szerinte nem valószínű hétfőig az alku. Egy uniós diplomata pedig azt mondta: ha hétfőig nincs alku, akkor egyes kelet-közép-európai országok, amelyek Oroszország határaihoz közel vannak, erőteljes fellépést fognak alkalmazni az ülésen (ami kérdésessé teszi, hogy megszülethet-e az alku).

Az olajembargó fordulatairól és számunkra a tartalmáról, lényegéről alábbi cikkeinkben írtunk:

Címlapkép forrása: Kovács Zoltán Twitter-posztja a két vezető 2022. május 23-i videókonferenciás egyeztetéséről.